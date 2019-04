Apple en Samsung bieden inmiddels allebei hun eigen draadloze oordoppen aan. In dit artikel vergelijken we de tweede generatie AirPods met de eveneens dit jaar verschenen Galaxy Buds.

De oordoppen van beide fabrikanten hebben veel gemeen. Zo zijn ze allebei volledig draadloos (ook geen koord in de nek) en worden ze bewaard in een oplaaddoosje. Maar er zijn ook verschillen. We testten de AirPods met een iPhone X en de Galaxy Buds met de Samsung Galaxy S10+.

Ontwerp

Apples AirPods zijn compacte, witte oordoppen met een steeltje dat naar beneden hangt. De Galaxy Buds zijn ronder en steken iets meer als knoppen uit de oren. De oordoppen van Samsung zijn ook in meer kleuren verkrijgbaar: wit, zwart en geel.

Ook de doosjes verschillen. Het doosje van de AirPods is iets kleiner en vierkanter en heeft een magnetisch sluitsysteem. Die van de Galaxy Buds is groter en pilvormig en heeft eveneens een magnetisch sluitsysteem, al gaat het klepje iets stroever open en dicht. Dat maakt het stiekem een minder speeltje om mee te rommelen.

Draagcomfort

Het dragen van AirPods verschilt nauwelijks van EarPods, de standaardoordopjes van Apple met draad. Ze wegen 4 gram per stuk en zijn daarom licht in gebruik. De Galaxy Buds zijn met 6 gram iets zwaarder.

AirPods zijn in één maat verkrijgbaar. Sommige mensen melden dat de oordopjes niet goed in hun oren passen, maar daar hadden wij geen last van. Omdat Galaxy Buds in-ear-oordoppen zijn, zullen ze in vrijwel alle oren passen. Wij vonden de AirPods op langere termijn wel beter zitten.

Koppelen en verbinding

Beide oordopjes kunnen gemakkelijk met telefoons worden verbonden. De AirPods werken het beste met iPhones, maar doen het ook op Android-telefoons. Ook de Galaxy Buds zijn met andere telefoons dan Samsung-toestellen te gebruiken.

De AirPods worden op iPhones direct herkend als het doosje wordt geopend. Met een tik op de knop worden ze gekoppeld en blijft de verbinding stabiel.

Het aansluiten van Buds op een Galaxy-apparaat gaat net zo vlekkeloos, mits de SmartThings- en Galaxy Wearable-apps op de telefoon geïnstalleerd zijn. Zo niet, dan moet het koppelen handmatig via de bluetooth-instellingen. De Galaxy Buds hadden heel soms een kleine wegvaller, al duurde dat nooit langer dan een fractie van een seconde.

Audiokwaliteit

Hoe iemand audio ervaart, is tot op zekere hoogte persoonlijk. Wij vonden beide oordoppen tijdens het testen overtuigen op verschillende manieren. De AirPods klinken helder, zowel qua bastonen als stemgeluiden. Het geluid is overigens niet zomaar aan te passen, iets wat bij de Galaxy Buds wel kan via de Wearable-app. Daarbij kun je bijvoorbeeld het basgeluid beter naar voren laten komen.

Omdat de Galaxy Buds in-ear-oordoppen zijn, is de omgeving een stuk beter af te sluiten. Daardoor is het gemakkelijker om afgezonderd naar muziek of podcasts te luisteren en heb je tijdens het hardlopen veel minder last van wind. Wel is het tijdens telefoneren iets vervelender, omdat je jezelf minder goed hoort.

Overigens hebben de Buds een functie om omgevings- en stemgeluid te versterken, zodat je alsnog meekrijgt wat er om je heen gebeurt. Dat klinkt wel onnatuurlijker en blikkeriger dan normaal. Op de fiets vonden we de geluiden zo heftig versterkt, dat we die optie snel weer uitzetten.

Bediening

Allebei de oordoppen werken met tikjes om ze te bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat een tikje op het rechteroortje de muziek pauzeert en dat op links een spraakopdracht wordt ingeschakeld. Dat werkt op AirPods met Siri en op de Galaxy Buds met Bixby. De stemassistent van Samsung spreekt vooralsnog echter geen Nederlands, maar kan wel in het Engels worden gebruikt. Dat is toch wat onhandiger.

Op de Galaxy Buds kun je ook een vinger op de oordop laten rusten om bijvoorbeeld het omgevingsgeluid door te laten of uit te sluiten. Een extra voordeel van de Buds is de optie om het volume aan te passen door op de oordoppen te tikken. Dat kan op de AirPods niet. Gebruikers moeten daarvoor de knoppen op de iPhone gebruiken of aan Siri vragen of het geluid harder mag.

Batterijduur en opladen

AirPods gaan tot vijf uur mee op een lading. De Galaxy Buds houden het met een gebruikstijd tot zes uur langer vol. Door de oordoppen in de doosjes te stoppen, worden ze opnieuw opgeladen tot de accu van het doosje leeg is. De AirPods bieden op die manier 24 uur extra luistertijd. Bij de Galaxy Buds ligt dat aantal op zeven uur. Het doosje van Samsung zal dan ook vaker opgeladen moeten worden voor dezelfde luistertijd.

Beide doosjes kunnen bedraad worden geladen. Bij Apples oordoppen gebeurt dat via een Lightning-kabel en het doosje van Samsung werkt met USB-C. Ze kunnen ook draadloos geladen worden via de Qi-standaard. Op het AirPods-doosje gaat het lampje uit tijdens het opladen, bij de Galaxy Buds blijft het lampje aan. Handig, want zo zie je direct wanneer het lampje groen wordt en de lading is voltooid.

De Galaxy Buds kunnen ook opgeladen worden door ze tegen de achterkant van een Galaxy S10, S10+ en S10e te houden. Dat gaat ten koste van de telefoonaccu, maar biedt uitkomst als de oordoppen onderweg leeg zijn.

Prijs

Zowel Apple als Samsung brachten hun oordoppen uit in een hoger prijssegment. De nieuwste AirPods kosten 229 euro, maar de Galaxy Buds zijn een stuk goedkoper: 149 euro.

Overigens is de eerste versie van de AirPods te koop voor 179 euro, maar dan kan het doosje niet draadloos worden opgeladen.

Conclusie

Nu we ze allebei hebben getest, vinden we het koppelen en het gebruiksgemak van de AirPods iets fijner. Het is simpelweg minder gedoe. Ook het draagcomfort vonden wij op langere termijn beter.

Aan de andere kant is het prettig dat Samsung een in-ear-oplossing biedt, omdat die omgevingsgeluid overtuigend wegfiltert. Een extra voordeel is dat ze een stuk goedkoper zijn en beter beschermd zijn tegen water en zweet.

Het is niet verrassend dat de oordoppen het beste werken als ze aan hun "eigen" telefoon zijn gekoppeld. Ze bieden dan simpelweg de beste gebruikservaring. Een overduidelijke winnaar aanwijzen is dan ook lastig, ze zijn beide op hun eigen manier goed. Voor de neutrale gebruiker zal het aankomen op smaak en draait het vooral om de keuze tussen in-ear- of standaard-oordopjes.