In deze wekelijkse rubriek testen we, in samenwerking met de Consumentenbond, huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag geven we antwoord op de vraag welke kleine systeemcamera de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Hoewel smartphones steeds fraaiere foto's maken, is een losse camera nog steeds een goede manier om mooie, hoogwaardige foto's te schieten.

In dit overzicht kijken we naar kleine systeemcamera's. Deze zijn in staat om foto's van hoge kwaliteit te maken. En je kunt als gebruiker van lenzen wisselen zonder dat je een zware tas voor al je apparatuur nodig hebt.

We hebben in totaal 26 van die kleine systeemcamera's getest, in de meeste gevallen met meerdere lenzen. Het belangrijkst bij deze tests was de fotokwaliteit. Daarnaast keken we naar de kwaliteit van video's en hoe beelden eruitzagen bij het gebruik van een hoge ISO-waarde.

We keken ook naar de snelheid waarmee een camera foto's schiet en hoe makkelijk de camera bediend kan worden. De kwaliteit van het scherm, de zoeker en de flitser speelden ook een rol.

Alle testonderdelen werden gewogen en daaruit werd een testscore berekend. Als de camera een lage richtprijs heeft en voldoende scoort, dan kan het apparaat een beste koop worden.

Naast de beste koop zijn er vaak concurrenten met óók een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Daarvan noemen we er twee.

Beste prijs-kwaliteitverhouding: Canon EOS M100 met EF-M 15-45 mm-lens

Prijs: circa 350 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal megapixels: 24

Optisch zoombereik: 3 keer

De Canon EOS M100 is een kleine systeemcamera met meerdere geavanceerde functies. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het aanraakscherm te draaien, zodat hij ook voor selfies gebruikt kan worden.

De behuizing van de camera oogt en voelt als metaal. De knoppen zijn goed geplaatst, waardoor je voldoende ruimte hebt voor je duim op de achterkant. De camera kan via wifi data verzenden en gps-data van je smartphone aan foto's toevoegen.

De EOS M100 maakt foto's van een goede kwaliteit. Vooral bij normaal licht weet de camera uitstekend te presteren. Daarnaast zijn de kleurweergave en beeldstabilisatie prijzenswaardig.

Wel heeft de camera last van reflecties als er een felle lichtbron in beeld is. Je ziet dit als vlekken in het beeld. Bovendien heeft het apparaat geen zoeker, waardoor je afhankelijk bent van het scherm achterop.

Alternatieven

Panasonic Lumix DMC-GX80 met met Lumix G Vario 14-140 mm-lens

Prijs: circa 699 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal megapixels: 16

Optisch zoombereik: 10 keer

De Lumix DMC-GX80 maakt goede foto's en heeft een uitstekende beeldstabilisatie. De camera maakt scherpe foto's en het dynamisch bereik is groot. Daardoor worden zowel de lichte als donkere delen op een foto goed vastgelegd.

Een groot voordeel van de Panasonic-camera is dat er inmiddels veel verschillende lenzen voor beschikbaar zijn. Hierdoor ben je niet beperkt tot de standaardlens en ben je flexibeler naarmate je jouw camera-uitrusting uitbreidt. Voor de hierboven besproken EOS M100 zijn minder lenzen beschikbaar, hoewel er wel adapters zijn om dit probleem mee op te lossen.

Daarnaast heeft de DMC-GX80 een elektronische zoeker waardoor je altijd een helder beeld te zien krijgt van je onderwerp. Het scherm achter op de camera is ook te gebruiken om te zien wat je fotografeert. De meegeleverde lens van dit model kan bovendien tot tien keer zoomen.

Een nadeel is dat de kleurweergave in de automatische stand in sommige gevallen matig kan zijn.

Panasonic Lumix DC-GX800K met Lumix G Vario 12-32 mm-lens

Prijs: circa 399 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal megapixels: 16

Optisch zoombereik: 2,7 keer

De Lumix DC-GX800K is een goedkoper alternatief op de bovenstaande Panasonic-camera, voor wie minder wil betalen om het uitgebreide lensaanbod te kunnen gebruiken. Daar staat tegenover dat de camera minder goed scoort dan de andere twee opties in dit overzicht.

Toch zijn er een aantal fronten waarop deze Lumix het beter doet. De fotokwaliteit in RAW is bijvoorbeeld prijzenswaardig en de camera maakt ook goede foto's bij een hoge ISO-waarde. Daarnaast scoort hij op het gebied van scherpte net iets beter.

De camera is in combinatie met deze lens daarnaast een stuk lichter dan zijn duurdere broertje, het scheelt zo'n 100 gram.

De camera scoort wel ondermaats als het gaat om kleurweergave in de automatische stand. Daarnaast heeft hij geen zoeker, waardoor je aangewezen bent op het scherm om te zien wat je fotografeert.