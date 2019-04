In deze wekelijkse rubriek testen we, in samenwerking met de Consumentenbond, huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag geven we antwoord op de vraag welke e-reader de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Het scherm van een e-reader moet net zo fijn lezen als een bladzijde van een papieren boek. Veel e-readers zijn haarscherp, maar we zien ook modellen met een lage resolutie of te weinig contrast. De verlichting is belangrijk. In een donkere kamer is het prettig lezen bij zo weinig mogelijk licht, dat doen niet alle e-readers even goed.



Op een e-reader passen wel duizenden boeken. Dat scheelt ruimte, maar je wil een boek gemakkelijk kunnen terugvinden. Dat gaat goed bij de beste e-readers, maar bij sommige modellen is dat erg lastig.



We testen het leescomfort en letten daarbij ook op het gemak bij het bladeren. De bladzijden moeten soepel omslaan. Hetzelfde geldt voor het aanpassen van het lettertype en de lettergrootte.



En we kijken naar nuttige extra's. Met de meeste e-readers kun je ook boeken aanschaffen via wifi. Andere handige functies zijn schermverlichting en water- en stofdichtheid.



Kortom: We hebben e-readers voor je getest op schermkwaliteit, ondersteuning qua bestandsformaten, bediening, knoppen, leeservaring en overzichtelijkheid van het boekenoverzicht.

Beste prijs-kwaliteitverhouding: Kobo Clara HD

Prijs: circa 129 euro

Accuduur 33 dagen (twee uur lezen per dag)

Grote letterweergave mogelijk

De Kobo Clara HD is een e-reader met een standaardformaat en een gewicht van 166 gram. Hij heeft geen fysieke bladerknoppen, maar alleen een aan-uitknop aan de onderkant.



De e-reader heeft een Carta E-Ink-aanraakscherm van 6 inch met verlichting. Het scherm is zeer scherp met een resolutie van 1.448 x 1.072 pixels (300 PPI). De e-reader heeft 8 GB opslag waarvan ruim 7 GB gebruikt kan worden voor eigen bestanden.



Vanaf de e-reader kun je direct (Nederlandstalige) boeken kopen in de boekwinkel van Kobo. Om gebruik te maken van de e-reader heb je wel een account nodig van Kobo zelf of bijvoorbeeld Facebook of Google.

Alternatief



Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi+4g

Prijs: circa 230 euro

Accuduur 16 dagen (twee uur lezen per dag)

Waterdicht





De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi+4g is een reader van 6 inch met achtergrondverlichting. De resolutie van het scherm is hoog: 1.448 x 1.072 pixels. De opslagcapaciteit is 32 GB, waarvan 27,3 GB beschikbaar is voor bestanden.



De e-reader heeft gratis 3G en 4G om boeken te kunnen kopen in de Amazon-winkel. Ook kun je via bluetooth naar audioboeken van Audible luisteren (via een koptelefoon of speaker) en is hij waterdicht tot 2 meter diep.



Kindle-e-readers hebben een belangrijke beperking. Ze ondersteunen het bestandformaat epub niet, terwijl veel Nederlandse webwinkels en de bibliotheek dat formaat wel aanbieden. Boeken aanschaffen werkt alleen via de Amazon-winkel. Met het programma Calibre kun je wel andere bestanden omzetten naar een Kindle-vriendelijk formaat.



De Amazon Kindle Paperwhite 2018 wifi+4g is er ook met alleen wifi (8 GB of 32 GB).