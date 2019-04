Huawei legt de focus met de P30 Pro op de camera’s. Maar lost het toestel ook op andere gebieden de verwachtingen in?

De Huawei P30 Pro is het nieuwste toptoestel van de Chinese fabrikant. Huawei maakte enkele jaren geleden nog midrange-telefoons, maar inmiddels doet het bedrijf ook actief mee in de hogere prijsklasse. Het is tegenwoordig stuivertje wisselen als het gaat om het bedrijf dat wereldwijd de meeste smartphones verkoopt: Apple of Huawei. Met de P-serie richt Huawei zich grotendeels op cameralenzen en -sensoren.

Bij de P30 Pro sleutelde Huawei ook aan de behuizing. Het ontwerp is iets veranderd met een oleddisplay dat niet langer plat is, maar dat aan de zijkanten meebuigt in de behuizing. Daardoor lijkt de telefoon meer op de Samsung Galaxy S-telefoons. Het is even aan wennen: net als bij telefoons van Samsung wil het wel eens voorkomen dat je handpalm per ongeluk iets op de zijkant raakt, waardoor je onbedoeld iets op het scherm activeert.

Een kleine inkeping met enkele lens

Afgezien daarvan oogt de telefoon fraai in de afwerking. Op de voorkant is aan de bovenkant een kleine inkeping geplaatst voor een enkele camera. Deze zit niet in de weg, maar het is wel jammer dat Huawei het bij één lens heeft gehouden. Zo is de telefoon voorzien van gezichtsherkenning, maar die maakt helaas geen gebruik van 3D-sensoren, zodat hij in het donker minder goed werkt.

Daarnaast had het niet misstaan als op de voorkant een dubbele camera zou zijn geplaatst om de Pro te onderscheiden van de reguliere P30. De Galaxy S10+ van Samsung heeft dat bijvoorbeeld wel en biedt daarmee een extra sensor voor een beter scherptediepte-effect.

De P30 Pro heeft een oledscherm van 6,5 inch. Het display is helder en toont mooie kleuren, maar is vanwege zijn omvang niet altijd even handzaam in gebruik. Onder het scherm is een vingerafdrukscanner geplaatst, waarmee de telefoon snel ontgrendelt.

Foto in het donker met P30 Pro

Uitstekende camera's

Waar de telefoon zich mee onderscheidt van andere toptoestellen op de Android-markt, zijn de cameralenzen op de achterkant. Naast een standaardlens is de P30 Pro voorzien van een groothoeklens, een zoomlens en een zogeheten Time of Flight-sensor die diepte meet. Dat laatste is handig voor bijvoorbeeld portretfoto's en het creëren van scherptediepte.

Deze lenzen bieden de smartphonecamera een enorm bereik. Zo is het mogelijk om met een groothoeklens een groot deel van de omgeving op de foto te zetten, maar is het optisch mogelijk om tot vijf keer op een onderwerp in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is er een hybride zoom tot tien keer, waarbij optisch zoomen wordt gecombineerd met softwaretoepassingen, om nog steeds vrij scherpe foto's te maken.

De telefoon kan daarnaast tot 50 keer digitaal zoomen. Dat zorgt overigens wel voor veel korreligheid en wazige beelden. Wel stabiliseert de telefoon zelfs op deze afstand verbazingwekkend goed.

Foto's bij goed licht ogen helder en gedetailleerd, maar ook in het donker presteert de P30 Pro bovengemiddeld. De standaardcamera kan zelfs in een duistere kamer goed verlichte foto's maken. Dat doet de telefoon zo goed, dat de camera de omgeving vaak duidelijker toont dan het menselijk oog kan zien. Bij echt donkere omgevingen kloppen de kleuren niet altijd helemaal, maar de resultaten zijn vrij scherp en evengoed indrukwekkend.

Van groothoeklens naar 50x zoom op P30 Pro

Software kan nog beter

De Huawei P30 Pro werkt met Android 9. Wel maakt Huawei gebruik van een eigen stijl, die er niet altijd even strak uitziet. Ook is de telefoon na installatie direct voorzien van tientallen apps, die niet allemaal zijn te verwijderen. Het gaat bijvoorbeeld om HiCare van Huawei, een standaardbrowser en de Muziek-app. Omdat een appdrawer ontbreekt, blijven die altijd in een mapje op het thuisscherm staan.

Ook zijn apps als Bookings en Amazon Shopping vooraf geïnstalleerd en zijn er veel Google-apps aanwezig. Ook die kunnen er niet allemaal af, waardoor je altijd met apps als Play Films en Play Muziek blijft zitten.

De P30 Pro is voorzien van een prima Kirin 980-processor van Huawei, waardoor de telefoon snel en soepel loopt. Wel hadden we af en toe wat moeite met het laden van nieuwe berichten op Twitter en Slack. Daarnaast is het toestel voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Huawei heeft een 4.200 mAh-accu, waarmee je gemakkelijk de dag doorkomt. Bij vrij intensief gebruik hadden we aan het einde van de dag nog 30 procent batterij over. Opladen kan draadloos en via een snellader. Wel is het een misser dat de smartphone geen stereospeakers biedt. Het geluid komt slechts uit de onderkant van de telefoon.

Conclusie

Met de P30 Pro heeft Huawei een nieuwe standaard gezet wat betreft smartphonefotografie. Het toestel biedt een enorm bereik, niet alleen qua zoomfuncties, maar ook op het gebied van software. Zo weet het toestel beter dan concurrentie om te gaan met plaatjes bij (zeer) weinig licht.

Verder is de P30 een heel degelijke telefoon met her en der een kleine misstap. Voor 999 euro krijg je een iets mindere allrounder dan de even dure Galaxy S10+ van Samsung. Maar als de camera voor jou het belangrijkste onderdeel van de smartphone is, dan kun je op dit moment niets beters vinden dan de Huawei P30 Pro.