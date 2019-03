De nieuwe functies van de Samsung Galaxy S10+ maken van het toestel een sterke allrounder. Het toestel legt de lat hoog voor concurrenten in de eerste helft van 2019.

Samsung heeft zijn nieuwe toptelefoons uitgebracht. Het gaat om de Galaxy S10e, de reguliere S10 en de meest krachtige S10+. Met laatstgenoemde konden wij aan de slag.

De telefoon voegt enkele opvallende vernieuwingen toe aan de Galaxy S-serie. De meest opvallende is het cameragat op de voorzijde. De S10 heeft één lens voor selfies, de S10+ heeft er twee, om een beter scherptediepte-effect te bewerkstelligen. Samsung heeft het gat rechtsboven in het scherm geplaatst. Hierdoor ontstaat meer schermruimte op de voorkant, want het display loopt helemaal rondom het gat door. Dat is anders dan bij een inkeping, waarbij het scherm alleen links en rechts doorloopt.

Hoewel zo'n gat wat vreemd klinkt, went het behoorlijk snel. De lenzen zitten dan ook niet in de weg, ook de dubbele lenzen van de S10+ worden snel een blinde vlek. Informatie zoals wifibereik en mobiel netwerk staan links van het gat.

Een groot en helder scherm

De Galaxy S10+ heeft een schermgrootte van 6,4 inch, maar omdat de randen dunner zijn geworden, is het toestel alsnog vrij handzaam in gebruik. Dat komt ook, omdat in de software rekening is gehouden met het grote scherm. Veel van de interactie op het toestel vindt onder in het scherm plaats. Het display maakt gebruik van Samsung amoledtechnologie en is zeer helder, zowel in verlichting als in zijn kleurgebruik.

Het display buigt in de randen mee, net zoals bij eerdere versies in de Galaxy S-lijn. Daarbij moet gezegd dat we nog steeds soms per ongeluk acties op het scherm uitvoerden, doordat onze handpalm de schermrand aanraakte, terwijl we dat niet wilden.

Het toestel heeft een glazen achterkant en metaal in de randen. De telefoon oogt daardoor luxe, maar voelt bij het oppakken verrassend licht. De Galaxy S10+ heeft aan de onderkant een koptelefoonaansluiting. Aan de zijkant is wederom een knop aanwezig voor spraakassistent Bixby, al kan die nu ook worden ingesteld om een andere app mee te openen.

Camera heeft zoom- en groothoeklens

Op de achterkant zijn dit keer drie cameralenzen te vinden. Naast een normale 12-megapixellens en een telelens om twee keer optisch in te zoomen, is er nu ook een groothoeklens toegevoegd. Daarmee valt het beeld in een hoek van 123 graden te vangen.

Waar we in de normale- en telelens geen verschillen waarnemen in vergelijking met de S9+, is de groothoeklens echt een bruikbare toevoeging. Daarmee zijn bijvoorbeeld grote groepen in beeld te krijgen of gebouwen geheel in beeld te vangen, terwijl je er vlak voor staat. We konden in het beeld wel wat vervorming zien, maar dat gebeurt bij deze lenzen vaak.

Om veel beeld te vangen, grepen we regelmatig terug op de groothoeklens, die we dit jaar waarschijnlijk in veel andere telefoons zullen terugvinden. Het gebruik van zo'n lens is overigens wel flink wennen. Regelmatig vonden we een waas van onze vinger terug op de afbeelding.

Met de Samsung Galaxy S10+ zijn prima foto's te maken. Bij donkere omgevingen presteert de camera wat minder. De software probeert er vaak nog wat verbetering aan toe te voegen, maar daardoor worden kleuren soms wat vlak en raakt wat detail verloren, wat resulteert in vage vlakken.

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Een vingerafdrukscanner is niet op de achterkant aanwezig. Die is onder het scherm aan de voorkant geplaatst. Een oplichtend icoon geeft aan waarop de duim of vinger geplaatst moet worden. Het scannen zelf werkt vaak prima, maar registreert onze vingerafdruk niet altijd en is soms wat traag.

Omdat de scanner van geluidsgolven gebruikmaakt, moet het toestel beter werken als het scherm bijvoorbeeld nat is. Dat hebben we even nagebootst en dat werkt inderdaad prima. Overigens zijn er op fora zoals Reddit veel klachten van gebruikers die problemen ondervinden met de vingerafdrukscanner. Zo zouden zeer droge vingers of sneetjes voor problemen zorgen. Ook doet de scanner het niet altijd naar behoren als er een screenprotector wordt gebruikt. Samsung zegt aan een software-update te werken waarbij de problemen verholpen moeten worden.

Wij hadden zowel de vingerafdrukscanner als gezichtsherkenning geïnstalleerd. Dat bleek in de praktijk een beetje onhandig, omdat niet altijd even duidelijk was voor welke manier van ontgrendelen het toestel koos. Vaak was de gezichtsherkenning sneller, maar zaten wij te wachten tot de vingerafdruk werd herkend.

Overtuigende specificaties

De Galaxy S10+ is voorzien van 8GB aan werkgeheugen en een Samsung Exynos 9820-processor. Apps en games starten enorm snel op en hebben geen last van haperingen.

Ook de accu overtuigt met een capaciteit van 4100 mAh. Wij hebben geen twee dagen volgemaakt met normaal gebruik. Dat betekent onder meer filmpjes kijken op YouTube, Slack en Twitter lezen en podcasts luisteren. Wel maakten we de dag gemakkelijk vol.

Geinig is de mogelijkheid om van Wireless PowerShare gebruik te maken. Daarmee kan de telefoon als draadloze oplaadmat gebruikt worden, door er bijvoorbeeld een andere smartphone tegenaan te houden. Dat is in weinig gevallen praktisch, maar komt wel van pas bij de draadloze oordoppen die Samsung uitbrengt.

Deze Galaxy Buds kunnen in het doosje tegen de achterkant van het toestel worden gehouden om op te laden. Dat is wel een slimme toepassing, mochten de oordoppen onderweg leeg raken.

Conclusie

De Galaxy S10+ van Samsung is een telefoon die de lat hoog legt voor de concurrentie. Op vrijwel alle gebieden biedt het toestel hoge kwaliteit. Het scherm is heel goed, het ontwerp is in orde, de camera's zijn prima en de accuduur is prima. Voor een aantal mensen zal het ook een voordeel zijn dat Samsung nog niet van de koptelefoonaansluiting is afgestapt.

Kleine minpunten zijn de camera bij donkere omgevingen en het soms haperen van de vingerafdrukscanner. Daarnaast is het jammer dat de telefoon geen 3D-gezichtsscanner biedt. Het bedrag van 999 euro kopen zal niet iedereen aanspreken, maar voor dat geld krijgen kopers wel een toestel dat voorlopig de nieuwe standaard zet.