Huawei richt met de P30 Pro, het nieuwe toptoestel van het bedrijf, alle pijlen op fotografie. De telefoon heeft drie cameralenzen en een sensor voor diepteregistratie. Hoe pakt dat uit?

Huawei werkt sinds 2016 met camerafabrikant Leica samen aan lenzen voor smartphones. Destijds was de P9 het eerste toestel van Huawei dat lenzen van Leica bevatte. Elk jaar daarna legde het Chinese bedrijf de focus weer op de camera's, en dat is dit jaar niet anders.

Bij een vroege presentatie in Amsterdam ging Huawei vergelijkingen met (naamloze) concurrenten op het gebied van beeldkwaliteit niet uit de weg. De P30 Pro moet als het aan Huawei ligt dit jaar het neusje van de zalm blijken, wat smartphonecamera's betreft.

Tijdens een testsessie konden we alvast met de P30 Pro aan de slag om te zien wat de lenzen te bieden hebben. Het gaat volgens Huawei om vier Leica-lenzen, maar een daarvan is een zogenoemde Time of Flight (ToF)-sensor. Deze sensor brengt de omgeving in verschillende lagen in beeld, waardoor de camera beter begrijpt wat de voor- en achtergrond is.

Ver inzoomen

Hoe goed deze sensor daadwerkelijk is, konden we nog niet goed testen tijdens een korte hands-on. Wel probeerden we de andere lenzen. De telefoon kan tot vijf keer optisch inzoomen. Dat betekent dat details zonder softwareaanpassingen worden opgeslagen. Bij onze tests waren de resultaten overtuigend. Waar veel camera's zonder optische zoom korrelig worden, bleven de details ook bij uitvergrotingen duidelijk. Testfoto's konden we overigens niet delen en ontbreken daarom bij dit artikel.

De resultaten werden al iets minder bij tien keer zoomen. In dat geval worden optische lenzen met software gecombineerd om het beste resultaat te boeken. Met de P30 Pro kan tot liefst vijftig keer gezoomd worden. Hoewel dat op zich bewonderenswaardig is, raken details wel verloren. Het is wel knap hoe stevig de telefoon het beeld stabiliseert, waardoor bewegingsvervaging zelfs bij ver inzoomen niet snel optreedt.

De camera maakt ook beter belichte foto's in donkere omgevingen. Met de standaardcamera is het mogelijk om in zeer slecht licht toch een vrij heldere foto te maken. In een donkere kamer konden we dat testen. Een medewerker van Huawei die in de schemer nauwelijks met het blote oog te zien was, kwam duidelijk belicht in het beeld nadat we de foto maakten.

Daarvoor moet de telefoon wel even stilgehouden worden. Resultaten waren van gevarieerde kwaliteit. Zo worden niet alle details vastgelegd en zijn de plaatjes soms vaag. De kleuren waren eveneens niet zoals in werkelijkheid; de foto's oogden wat roder en geler dan normaal. Dat neemt niet weg dat de camera duistere omgevingen overtuigend weet te belichten, zeker in vergelijking met concurrerende telefoons, die in zulke gevallen vaak zwart beeld vastleggen.

Vingerafdrukscanner in het scherm

Net als de vorig jaar verschenen Huawei Mate 20 heeft ook de P30 Pro van Huawei nu een vingerafdrukscanner onder het scherm. Tijdens de hands-onsessie werkte de scanner naar behoren, al kunnen we nog niet zeggen hoe hij het in dagelijks gebruik doet.

De scanner wordt volgens de woordvoerder van Huawei niet beter als gebruikers hun vingerafdruk vaker scannen. Hij wordt aanvankelijk een keer ingesteld door de gebruiker, en die data worden door het toestel gebruikt. De scanner gebruikt geen geluidsgolven, zoals de S10+ van Samsung wel doet. Het is daarom niet bekend hoe de vingerafdrukscanner onder het scherm blijft werken als het bijvoorbeeld heeft geregend.

Huawei heeft het ontwerp van de telefoon eveneens iets aangepast. Het toestel heeft een scherm dat meebuigt in de randen en ook op de achterkant buigt het glas. Daardoor lijkt het toestel in gebruik dunner dan het is.

Ook het scherm is groter geworden, door de verkleinde inkeping boven in het display. Het oledscherm van 6,4 inch is fors, maar is vrij goed te bedienen, omdat de randen heel dun zijn. Voor mensen met kleine handen blijft het iets lastiger.

Voorlopige conclusie

Voor Huawei zijn de camera's het belangrijkste onderdeel in de nieuwe telefoon. Met deze lenzen probeert het Chinese bedrijf zich van zijn concurrenten te onderscheiden. De eerste testfoto's weten te overtuigen, maar het blijft de vraag of de camera zich ook bij dagelijks gebruik bewijst.

Een aantal dingen van de P30 Pro waren nog niet te proberen. Zo konden we nog niet aan de slag met augmentedrealityfuncties. Het toestel heeft een forse 4.200 mAh-accu, waarvan we nog niet weten hoelang die de telefoon van energie voorziet.

De P30 Pro kost minstens 999 euro. Daarmee schaart Huawei de telefoon qua prijsklasse bij de concurrenten Samsung Galaxy S10 en de iPhone XS. Voor mensen die veel waarde aan camera's op hun telefoon hechten, lijkt de P30 Pro het overwegen waard.