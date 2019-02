De Nokia 9 PureView is voorzien van vijf camera's op de achterkant. Daarmee moet de telefoon fotografie naar een hoger niveau tillen.

HMD Global presenteerde de Nokia 9 PureView deze week op de techbeurs MWC. Het toestel is vooral een opvallende verschijning vanwege zijn achterkant. Daarop zijn vijf camera's geplaatst.

Het ziet er in elk geval bijzonder uit. De lenzen zijn in een cirkel op de telefoon geplaatst. In totaal zijn er zeven onderdelen: naast vijf cameralenzen gaat het om een flitser en een dieptesensor. Bij elkaar zien ze eruit als een soort honingraat.

De cameralenzen hebben allemaal dezelfde basisspecificaties. Ze hebben allemaal een 12 megapixel-sensor en een f/1.8-lens. Er is geen zoomlens en geen groothoeklens, zoals we dat bij andere nieuwe telefoons met meerdere lenzen hebben gezien.

Van de vijf lenzen fotograferen er drie in zwartwit en twee in kleur. Bij elke foto worden alle vijf de lenzen gebruikt en gecombineerd. Bij elkaar moet het de beste foto opleveren.

Meer camera's voor meer details

Op de beursvloer in Barcelona konden we kort aan de slag met het toestel. Vanwege de wat donkere en nauwelijks inspirerende omgeving hadden we niet de perfecte omstandigheden om de camera's te testen. De eerste resultaten zagen er prima uit. Zo bleven de kleuren trouw aan wat we zagen. Dat is wel eens anders bij Android-telefoons, als ze softwarematig kleuren levendiger maken.

Toch is het de vraag of al die lenzen wel echt nodig zijn, zeker vergeleken met andere smartphonecamera's die zeer overtuigende foto's maken met minder. Zo wordt de camera van de Google Pixel 3 gezien als een van de beste, terwijl die maar één lens heeft.

Na het nemen van foto's, moesten we wel enkele seconden wachten tot de plaatjes helemaal verwerkt waren en scherp oogden. Mogelijk kwam dat omdat het toestel in RAW schoot. Volgens Nokia maakt het toestel standaard foto's in JPEG-bestanden, wat het verwerken een stuk sneller moet maken.

Scherpte verschuiven

We konden bij het fotograferen ook aan de slag met de dieptesensor. Na het fotograferen is het mogelijk om de scherpte in een foto te verleggen. Zo kun je de voorgrond scherp houden en de achtergrond vaag, of juist andersom.

De scherpte is daarna ook nog aan te passen van vaag naar minder vaag. Bij de korte demo werkte dat goed, de functie geeft een professioneel resultaat.

Op de camera's na is de Nokia 9 PureView een vrij standaard smartphone, met een spiegelende achterkant die op de beursvloer al flink smoezelig was. Vingerafdrukken en viezigheid vallen snel op. De telefoon voelt ook een beetje goedkoop aan, niet in de laatste plaats vanwege de vrij forse randen om het scherm heen.

Het toestel heeft op de voor- en achterkant geen fysieke vingerafdrukscanner. Die is onder het scherm verwerkt. De snelheid en nauwkeurigheid ervan hebben we niet kunnen testen.

Op de 9 PureView ontbreekt een koptelefoonaansluiting. De telefoon is voorzien van USB-C en heeft een Snapdragon 845-processor, wat niet de nieuwste van Qualcomm is. Het toestel had wellicht best een Snapdragon 855 kunnen gebruiken bij het verwerken van foto's.

Voorlopige conlusie

De Nokia 9 PureView kost 599 euro en is daarmee flink goedkoper dan andere toptelefoons. Het toestel heeft dan wel iets dikkere randen en een (alsnog snelle) processor van verleden jaar. De specificaties kunnen verder prima mee. Zo heeft het toestel 6GB aan werkgeheugen, 128GB opslag en een 3320 mAh-accu.

Of de camera's onderscheidend genoeg zijn, is na een korte test de vraag. Maar Nokia toont in elk geval weer lef bij de terugkeer op de smartphonemarkt in het hogere segment.