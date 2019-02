LG laat gebruikers de G8 ThinQ met hun handen bedienen zonder daarbij het scherm aan te raken. Het bedrijf lost ook meteen een probleem met 3D-gezichtsscanners op.

Met de G7 ThinQ leverde LG vorig jaar een degelijk toestel af, zonder echt in het oog springende nieuwe functies. Het toptoestel dat het Koreaanse bedrijf dit jaar op techbeurs MWC presenteerde, de G8 ThinQ, heeft wel genoeg nieuws te bieden.

De telefoon heeft bijvoorbeeld een iets groter scherm dan zijn voorganger (6,2 inch tegenover 6,1 inch). Belangrijker is dat de G8 ThinQ eindelijk een oledscherm heeft. Dat is voor het eerst in de G-lijn. Het resultaat is een op het eerste gezicht helder scherm met mooie kleuren, wat we inmiddels van oled gewend zijn.

De telefoon heeft aan de bovenkant van het scherm een inkeping. Daarin bevindt zich het camerasysteem, dat heel belangrijk is voor de G8 ThinQ. Het gaat daarbij vooral om het dieptesysteem waarmee de camera 3D registreert.

Zo kan de telefoon een 3D-scan van een gezicht maken, zoals we dat eerder bijvoorbeeld op de nieuwe iPhones zagen. Het zorgt voor een nauwkeurigere registratie van het gezicht, zodat ontgrendelen veiliger is.

Handpalmscanner is soms handig

LG onderscheidt zich echt van de concurrentie met handherkenning. Hand ID is een handpalmscanner waarmee je de telefoon ontgrendelt door je handpalm boven de frontcamera te houden.

We hadden tijdens het testen enige moeite met het registreren van onze hand. Dat doe je door de handpalm steeds iets dichter naar het scherm toe te bewegen. Op het scherm geeft een steeds kleiner wordende cirkel de voortgang van het inscannen aan.

Wij bewogen echter steeds te snel of hielden onze handen niet goed genoeg boven de camera, waardoor we steeds een stukje opnieuw moesten invoeren. Dat de hand voor het scherm zat, hielp ook niet bij het positioneren.

Na de registratie ondervonden we geen problemen met het gebruiken van deze nieuwe ontgrendelmethode. Eenmaal met de hand boven de camera ging de telefoon vanzelf open. De techniek is niet zo snel als een vingerafdrukscanner, maar werkt in elk geval nauwkeurig.

Daarnaast lost deze techniek een probleempje op dat is ontstaan toen telefoonmakers de vingerafdrukscanner van de voorkant van toestellen haalden om schermen te vergroten. Als de telefoon dan op tafel ligt, kun je niet inloggen, of je moet over het apparaat buigen om hem te ontgrendelen. Met Hand ID houd je gewoon even je hand boven het toestel. Een kleine quality of life-verbetering voor mensen die veel aan een bureau werken.

Bediening zonder aanraken

De telefoon maakt voor de functie Air Motion eveneens gebruik van handbewegingen. Met Air Motion is de telefoon te bedienen zonder het scherm aan te raken. Volgens LG is dat bijvoorbeeld handig voor in de auto, al durven we dat te betwijfelen, want bewegingen maken voor de telefoon vergt net zo goed aandacht, en misschien nog wel meer nauwkeurigheid. We hebben de functie echter niet in een auto kunnen testen.

Air Motion wordt normaal gesproken ingeschakeld als een hand voor de camera wordt gedetecteerd. Vervolgens trekt de gebruiker de hand iets naar achteren om een soort klauw te maken. Zo weet de telefoon dat een menu moet worden opgeroepen.

Door de klauwhand te sluiten, wordt een screenshot gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om een app te openen door de hand naar links of rechts te bewegen. Het kost enige oefening, maar na een paar minuten kregen we het redelijk probleemloos voor elkaar. Het aanpassen van het volume met een draaibeweging van de hand voelt futuristisch, maar ook een beetje doelloos, aangezien even een knopje indrukken minstens zo snel werkt.

Het toestel heeft ook een nieuwe set camera's op de achterkant. Hoeveel lenzen je krijgt is afhankelijk van welk model je kiest en welke er in Nederland beschikbaar komen. Wij testten een versie met drie lenzen op de achterkant. De standaard-, zoom- en groothoeklens werkten tijdens de korte test naar behoren. Zo zagen we geen vervormingen bij foto's die met de groothoeklens waren genomen.

De LG G8 ThinQ is voorzien van een Crystal Sound OLED-speaker. Het glazen scherm aan de voorkant trilt (naast de gewone speakers) mee om geluid te laten horen. Het was in de drukke ruimte niet goed mogelijk om de kwaliteit daarvan te beoordelen.

Voorlopige conclusie

LG heeft een telefoon gemaakt waarmee het bedrijf de concurrentie weer wil bijbenen. De telefoon voelt in gebruik snel, ligt prima in de hand en heeft een mooi scherm. Maar nog niet alles is duidelijk. We weten bijvoorbeeld niet wat het toestel gaat kosten en wanneer het precies verschijnt.

Het bedrijf probeert zich met Hand ID en Air Motion te onderscheiden, en die poging valt te prijzen, maar de vraag is hoeveel we daar uiteindelijk aan hebben. Air Motion werkt redelijk, maar we zien de praktische toegevoegde waarde er nog niet echt van in. Het ontgrendelen met de handpalm zien we meer zitten, maar wel alleen als de telefoon op tafel ligt, anders werkt een gezichtsscan net zo goed.