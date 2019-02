Huawei is, na Samsung, het tweede grote Android-merk dat een opvouwbare telefoon heeft gepresenteerd. We hielden het toestel kort in onze handen.

De Mate X was na presentaties van Huawei op techbeurs MWC alleen achter glas te bewonderen. Na een groepsgesprek met de Europese Huawei-topman Walter Ji bleek even vragen naar het vasthouden genoeg en konden we de Mate X even heen en weer vouwen.

Net als bij andere opvouwbare telefoons, is het idee achter de Mate X dat gebruikers het toestel als telefoon kunnen gebruiken, maar dat ze ook een groter scherm tot hun beschikking hebben. Zo is dat grotere scherm handig bij het netflixen, maar werkt het ook fijn bij multitasken, omdat je apps naast elkaar kunt zetten.

Tablet van 8 inch

In de tabletmodus meet het scherm van de Mate X 8 inch. Het oledscherm toont heldere kleuren en het beeld is scherp. In het midden konden we wel een vrij duidelijke vouwlijn bespeuren, zo glad als een echte tablet oogt het toestel niet. Ook is het apparaat, net zoals andere flexibele telefoons, een wat vierkant voelende tablet. Dat is niet erg, maar het zal bij video's leiden tot flinke zwarte balken boven en onder het beeld. Dat is jammer, want video's zijn toch een belangrijke reden om van het grotere scherm gebruik te maken.

Dichtgeklapt lijkt de telefoon op een normale smartphone, hooguit een iets dikkere variant (11 millimeter). Het toestel is helemaal recht dankzij een speciaal scharnier met honderd onderdelen. Hierdoor sluit alles naadloos en is de Mate X aan de ene kant niet dikker dan aan de andere kant.

Dit 'dikkeportemonnee-effect' had de FlexPai van fabrikant Royole wel. Dat toestel konden we eerder dit jaar testen. De telefoon van Huawei overtuigt in elk geval op het gebied van ontwerp en esthetiek.

Het scherm klikt vast

Dichtgevouwen sluit de ene kant van het scherm aan de achterkant niet precies aan op de andere kant. Het scherm aan de voorkant is dan ook 6,6 inch en het scherm op de achterkant 6,38 inch. Aan de achterkant sluit het scherm aan op een kleine rand die wat dikker is dan het display. Het scherm wordt in die rand vastgeklikt en is met een druk op de knop weer vrij te geven. Dat werkt prima en zorgt ervoor dat het display goed op zijn plek blijft zitten. In de tabletmodus zorgt het randje ervoor dat de gebruiker wat meer grip heeft.

Het scherm van 6,6 inch neemt de hele voorkant in beslag. Er zijn geen inkepingen voor de camera. Om een selfie te maken, hoeft de gebruiker alleen het toestel om te draaien.

In de fysieke rand op de achterkant zijn camera's geplaatst. Zo kun je selfies maken, terwijl je jezelf op de achterkant ziet. Dit scherm kan ook worden gebruikt als een foto van iemand anders wordt gemaakt. Zij zien dan via het scherm op de achterkant hoe ze op de foto komen te staan, terwijl de fotograaf meekijkt op het voorste scherm. Dit konden we zelf niet testen.

Ook konden we geen apps openen. Huawei wilde niet zeggen welke apps er al geschikt zijn voor de telefoon, maar zegt nauw samen te werken met Google. Dat concern werkt sinds vorig jaar aan ondersteuning voor opvouwbare smartphones.

Het scharnier voelt stevig aan

Wel konden we de telefoon een paar keer testen. Het scharnier voelt stevig aan, net als de telefoon zelf. We moesten redelijk kracht zetten om het scherm om te buigen. Dat voelde een beetje eng, omdat het display behoorlijk dun is. Ji kon niet zeggen hoe vaak het scherm probleemloos is te vouwen. "Dat moet allemaal nog getest worden, maar we voeren rigide tests uit", zegt hij. "Dus als het toestel uitkomt, kun je ervan uitgaan dat het echt robuust is. Mensen hoeven niet bang te zijn voor krassen of dat het toestel breekt."

De telefoon is voorzien van een 4.500-mAh-accu en ondersteunt 5G-netwerken. Ji kan niet zeggen hoelang de Mate X op een volle lading meegaat bij gebruik van 5G. "Het wordt een uitdaging om een volledige dag mee door te komen", zegt hij. "Maar we hebben het nog niet uitvoerig getest. Het ligt er daarnaast ook aan wat je met het toestel doet."

Dan is er nog de prijs. In Europa gaat de Mate X 2.299 euro kosten. De hoge prijs heeft volgens Huawei te maken met de kostbare onderdelen en technologie in de smartphone. "We maken hier geen winst op", zegt Ji over de telefoon. Hij denkt dat opvouwbare telefoons over twee of drie jaar een stuk betaalbaarder zullen zijn. "Massaproductie is belangrijk voor een lagere prijs."

Voorlopige conclusie

Halverwege dit jaar komt de Mate X op de markt. Vanwege de hoge prijs zal Huawei inzetten op een nichemarkt. Van de getoonde flexibele telefoons ziet de Mate X er naast de Galaxy Fold van Samsung en de FlexPai van Royole wel het meest veelbelovend uit. Het ontwerp is modern en dichtgevouwen lijkt het toestel bijna een normale smartphone.

Het is voorlopig gissen hoe de telefoon bij dagelijks gebruik presteert. En we hebben nog steeds geen écht overtuigende reden gezien of gehoord om de prijs van 2.299 euro te betalen.