Sony presenteerde maandagochtend zijn nieuwste vlaggenschip, de Xperia 1, op de telecom- en smartphonebeurs MWC in Barcelona. Het Japanse technologieconcern probeert zich te onderscheiden met het 4K-oledscherm met een beeldverhouding van 21:9.

De Xperia 1 is nog niet helemaal doorontwikkeld, weten Sony-beursmedewerkers na de presentatie te melden. Op de beursvloer is de smartphone te zien terwijl er game- en videobeelden worden afgespeeld, maar in de persruimte – waar het toestel daadwerkelijk aangeraakt mag worden – is de ervaring beperkt.

Sony toont de modellen in vier kleuren waarin de Xperia 1 later dit jaar beschikbaar moet worden: zwart, wit, grijs en paars. De telefoons zijn echter niet te ontgrendelen, waardoor er alleen over het scherm, het gewicht en de afmeting een voorlopig oordeel geveld kan worden.

Niet breed, maar wel lang

Wat betreft ontwerp oogt de Xperia 1 in ieder geval strak, maar niet verrassend. Wel is het toestel aan de boven- en onderkant voorzien van een grote schermrand. Dat is niet per se storend, maar wel iets waardoor de Xperia 1 wat ouderwets aandoet. Dat geldt ook voor de vingerafdrukscannerknop aan de zijkant – de meeste Android-smartphonefabrikanten bieden in hun duurste toestel inmiddels een in het scherm verwerkte scanner aan.

De beeldverhouding van 21:9 maakt wel dat de smartphone echt langwerpig aanvoelt. Met een lengte van 167 millimeter is de Xperia 1 toch een stuk langer dan vlaggenschepen van andere fabrikanten, zoals de Samsung Galaxy S10+ (157,6 millimeter), de iPhone XS Max (157,5 millimeter) en de Huawei Mate 20 Pro (157,8 millimeter).

De Xperia 1 is met 72 millimeter bovendien smaller dan deze concurrenten, wat varieert van 0,3 millimeter verschil met de Mate 20 Pro tot 5,4 millimeter verschil met de iPhone XS Max.

Het was op de beursvloer van MWC op geen enkele manier mogelijk om de Xperia 1 als gebruiker te testen, maar alleen om de smartphone vast te houden. Het toestel voelt prettig in de hand, maar het is de vraag of apps bovenaan het scherm eenvoudig met één hand te bereiken zijn zonder onnatuurlijke capriolen uit te halen. Wie de grote toestellen van Samsung, Apple, Huawei of een andere concurrent al te groot vindt, zal met de Xperia 1 vermoedelijk geen gebruiksvriendelijkere ervaring hebben.

Xperia 1 moet unieke filmervaring bieden

Sony belooft dat het 4K-oledscherm met een resolutie van 1.644 bij 3.840 pixels, ondersteuning voor dieper kleurcontrast (hdr) en de beeldverhouding van 21:9, de optimale filmervaring biedt.

De vraag is of de telefoon door dit niche-element genoeg verschilt van andere Android-smartphones om een aankoop te rechtvaardigen. De gebruiker kijkt immers nog altijd op een scherm van 6,5 inch naar een film. Sony's bewering dat films "vertoond moeten worden op de manier waarop ze bedoeld zijn" mag dan kloppen voor de beeldverhouding, maar het wordt toch een ander verhaal als je de definitie van 'filmervaring' breder trekt.

Verder belooft de Sony Xperia 1 wat voor veel andere smartphones in het duurdere segment inmiddels de standaard is. Het apparaat heeft aan de achterkant drie 12-megapixelcameralenzen (plus een streepje voor, omdat Sony een goede reputatie heeft op het gebied van smartphonecamera's), biedt Dolby Atmos-geluid en een relatief grote batterij (3.300 mAh) met een USB-C-aansluiting. Hoe de specificaties in de praktijk tot uiting komen in foto- en videoresultaten, de geluidservaring en batterijduur kan pas daadwerkelijk blijken als de Xperia 1 definitief doorontwikkeld is en Sony het apparaat op de markt brengt.

Vooralsnog lijkt de Xperia 1 niet heel spannend, eerder ronduit saai. Het is de vraag of het scherm, met zijn specificatiecombinaties de enige unieke functie, bijzonder genoeg is om een extra ervaring te bieden. En zelfs als dit het geval is, is het maar de vraag of dat een prijs van 949 euro waard is.

De Sony Xperia 1 komt in de lente van 2019 op de markt. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.