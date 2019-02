Samsung viert met de Galaxy S10 het tienjarig jubileum van zijn bekende Galaxy S-telefoons. De vernieuwingen ten opzichte van de vorig jaar verschenen S9 verrassen niet, maar overtuigen wel.

Wie dacht dat Samsung alle registers zou opentrekken voor de komst van de Galaxy S10, heeft het mis. Samsung borduurt met de telefoon voort op de vorige modellen, de Galaxy S8 en S9, en voegt daar enkele vernieuwingen aan toe.

Het scherm van de S10 is weer iets verlengd ten opzichte van zijn voorganger. Het amoleddisplay meet nu 6,1 inch. De S9 deed het met 5,8 inch. Het toestel is niet groter geworden en blijft handzaam in gebruik, omdat de randen boven en onder het scherm dunner zijn geworden.

Naast de S10 is er ook nog een kleinere versie gepresenteerd: de S10e. Die heeft een plat scherm van 5,8 inch. De grotere S10+ heeft een scherm van 6,4 inch. Ook dit model is nog vrij goed met één hand te bedienen.

Een gat voor de camera

Op de voorkant is de camera in het display verwerkt. Dat doet het bedrijf niet in een inkeping zoals bijvoorbeeld Apple dat doet. Overigens iets waar Samsung dat bedrijf in het verleden mee pestte in reclamefilmpjes. In plaats daarvan is de lens in een gaatje in de rechterbovenhoek van het display verwerkt, wat volgens Samsung de meeste schermruimte oplevert.

Rondom het gaatje loopt het scherm gewoon door. Op de S10+ zijn aan de voorzijde twee lenzen te vinden, op de andere varianten één. Samsung levert achtergronden op de S10 die de lens een beetje verhullen. Maar ook als die goed in het zicht komt, zit de uitsnede nauwelijks in de weg.

Drie camera's op de achterkant

De Galaxy S10 en S10+ hebben op de achterkant drie camera's, die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst. In vergelijking met de S9 van vorig jaar gaat de S10 er dus met twee op vooruit. De S9+ had twee cameralenzen. Dit keer zijn beide camerasystemen voorzien van een normale 12-megapixellens, een telelens waarmee je tweemaal optisch kunt inzoomen en een groothoeklens voor plaatjes met een beeldhoek van 123 graden.

Met name de groothoeklens vinden we een bruikbare toevoeging. Zo kun je gemakkelijker grote groepen mensen of hoge gebouwen fotograferen, terwijl je vrij dicht bij het onderwerp staat. Bij een korte test konden we geen vervorming in de hoeken van de afbeelding ontwaren, iets wat soms wel gebeurt bij dit soort lenzen.

Daarnaast is het fijn dat Samsung dit keer alleen op de voorkant verschil maakt in het aantal cameralenzen. Met de twee camera's op de voorkant maakt de S10+ waarschijnlijk wel iets betere selfies, omdat het toestel meer informatie kan verzamelen voor een beter scherptediepte-effect.

Ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm

Dat Samsung ervoor kiest om geen inkeping toe te voegen, heeft wel als nadeel dat er geen 3D-gezichtsscanner in de telefoon zit. In plaats daarvan hebben de S10 en de S10+ een vingerafdrukscanner. Die is niet achterop geplaatst, maar onder het beeldscherm op de voorkant.

Bij het ontgrendelen licht een vingerafdrukicoon op, waarop de vinger geplaatst moet worden. Bij eerste tests lukte dat probleemloos en waren we onder de indruk van de snelheid. Samsung maakt gebruik van een ultrasone vingerafdrukscanner, wat betekent dat er een scan wordt gemaakt met behulp van geluidsgolven.

Dit zorgt er volgens Samsung voor dat de scanner blijft werken als het bijvoorbeeld regent of als het buiten heel koud is. Bij andere scanners gaat dat niet altijd goed, maar we hebben niet kunnen testen of de oplossing van Samsung inderdaad beter werkt.

Het bedrijf doet nog geen afstand van de koptelefoonaansluiting. Die is in de S10 wederom aan de onderkant te vinden. Ook is er weer een Bixby-knop aan de zijkant. De spraakassistent van Samsung spreekt nog geen Nederlands en daar is voorlopig ook nog geen zicht op. Jammer, maar de knop kan wel voor andere acties worden ingesteld.

Voorlopige conclusie

Samsung biedt met zijn nieuwe telefoons Galaxy S-modellen aan die in prijs variëren van 749 euro tot 1.599 euro. De S10e is een aantrekkelijke optie die 150 euro minder kost dan de S10, maar niet enorm inlevert op specificaties.

De reguliere S10 en de S10+ zijn met een respectievelijke prijs van 899 euro en 999 euro vrij duur. Het vernieuwde camerasysteem, de vingerafdrukscanner onder het scherm en de grotere displays moeten de prijs verantwoorden. Een woordvoerder van Samsung beaamt dat deze toestellen en bijhorende prijzen niet voor iedereen zullen zijn. "Maar je kent Samsung, we hebben voor ieder wat wils."

De S10 lijkt een iets grotere stap te zetten in vernieuwing ten opzichte van de S9, wat een verfijning van de S8 was. De nieuwe telefoons van Samsung zijn helemaal afgesteld op wat een topsmartphone anno 2019 moet bieden, maar bij deze jubileumtelefoon hadden we misschien wel gerekend op een écht nieuwe, unieke functie die in geen enkele andere telefoon te vinden is.