De battle-royalegame Apex Legends verscheen zonder aankondiging en won snel aan populariteit. Gaat het de game lukken om Fortnite naar de kroon te steken?

Normaal gesproken worden games ver van tevoren aangekondigd door uitgevers, maar Apex Legends verscheen deze week praktisch vanuit het niets. Net als Fortnite is Apex Legends gratis speelbaar, en omdat het spel tegelijk op Xbox One, PlayStation 4 en PC verscheen, was het direct voor een groot publiek beschikbaar. Dat Apex Legends snel werd opgepikt, blijkt uit het feit dat het spel binnen drie dagen ruim tien miljoen spelers trok.

Het schietspel wordt uitgegeven door Electronic Arts en is gemaakt door Respawn Entertainment. Die ontwikkelaar maakte in het verleden Call of Duty-delen en games in de Titanfall-serie.

Apex Legends is een nieuwe game binnen het battle-royalegenre. Net als in spellen als PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) en Fortnite springen veel spelers tegelijk uit een vliegtuig om op een eiland te landen. Vervolgens verzamelen ze wapens en bepantsering en nemen ze het tegen elkaar op in een cirkelvormig gebied, dat steeds kleiner wordt. Degene die als laatste overblijft, wint het potje.

Apex Legends pakt het iets anders aan dan zijn concurrenten. Zo springen er niet honderd, maar zestig mensen uit het vliegtuig. Ook is het spel alleen in teamverband te spelen. Zo spelen er altijd maximaal twintig teams van drie personen tegen elkaar.

Zij proberen eenmaal geland op het eiland zo snel mogelijk aan goede wapens, opzetstukjes als grotere magazijnen en helmen te komen. Handig is dat het spel werkt met kleuren. Zo horen groene kogels bij groene (zware) geweren en oranje kogels bij oranje (iets lichtere) geweren. Betere versies van een wapen of bepantsering worden aangegeven met blauw (beter), paars (nog beter) of goud (het beste). Daardoor is in één oogopslag te zien of je iets wel of niet moet oppakken.

Een nieuwe variant van het battle-royalegenre

Het spel is voorzien van een breed scala aan wapens, van pistolen tot shotguns en snipers. In alle categorieën zijn meerdere versies te vinden, die allemaal anders schieten. Met opzetstukken zijn ze nog eens uit te breiden. Aanvankelijk komen alle combinaties en wapens wat overweldigend over, maar het gevoel van de verschillen in schietgerei wordt na een aantal uren spelen vanzelf duidelijk.

Nog een verschil met Fortnite en PUBG is dat spelers voor aanvang een personage met eigen krachten kiezen. In totaal zijn er acht verschillende 'Legends' die gekozen kunnen worden. Zo is er Bloodhound, een personage dat sporen van vijandelijke spelers kan volgen. Andere personages zijn onder anderen Gibraltar (een groot personage met een schild), Wraith (met portalen waardoor spelers grote afstanden vlug kunnen afleggen) en Pathfinder (een robot die met grijphaken snel op hoger gelegen platforms kan komen).

Door verschillende krachten te bundelen en personages op elkaar af te stemmen, kan een tactisch voordeel behaald worden. Toch zijn de krachten doorgaans goed in balans en maken ze niet zo'n impact om beslissend te zijn in een spel. De ene Legend biedt niet per definitie een voordeel ten opzichte van een andere. Uiteindelijk komt het daardoor neer op wie het beste kan schieten en degene die onderweg naar de finale de beste bewapening heeft verzameld.

Niet praten, maar wijzen

Hoewel Apex Legends alleen in trio's te spelen is, sluit het spel de eenzame gamer niet uit. Respawn heeft het zo makkelijk mogelijk gemaakt om ook met twee onbekende spelers als een team te spelen. Er is spraakondersteuning, maar ook als je liever niet met vreemden praat, kun je met elkaar communiceren.

Dat gaat simpelweg via aanwijscommando's. Met een druk op de knop maak je aan de rest van het team duidelijk dat ergens een wapen ligt of op welke locatie je vijanden hebt gezien. Het systeem is een slimme toevoeging, waardoor met toetscombinaties duidelijke aanwijzingen die iedereen begrijpt te geven zijn.

Ook juicht Apex Legends samenspel toe door een zogeheten 'Jumpmaster' aan te wijzen aan het begin van de game. Er is altijd één persoon in het team die kan besluiten wanneer het drietal springt en waar iedereen moet landen. In de lucht kunnen de andere twee wel besluiten ergens anders heen te gaan, maar in je eentje op pad gaan leidt in dit spel vaak tot een snelle dood.

En gaat iemand uit het team dood, dan kunnen de anderen diegene proberen op te lappen. Is het daarvoor te laat, dan kan een speler nog wel tot leven worden gebracht door zijn badge naar speciale plekken te brengen. Hierdoor is een team niet direct kansloos als een van hen het tegen een andere groep aflegt.

Alle skins verzamelen

Spelers verdienen punten door potjes te spelen, anderen uit te schakelen en te winnen. Met de punten behalen spelers nieuwe levels, waarna ze lootboxen vrijspelen. Het is daarbij altijd een verrassing wat erin zit; van nieuwe wapenskins tot een andere outfit voor Legends. Er is zo veel vrij te spelen, dat spelers daar enorm lang voor kunnen sparen.

EA probeert geld te verdienen aan Apex Legends door de skins ook tegen betaling aan te bieden. Het gaat hierbij wel alleen om cosmetische veranderingen, zodat spelers nooit betalen voor betere wapens en oneerlijke voordelen.

In de toekomst komen er ook betaalde Season Passes voor Apex Legends beschikbaar, vergelijkbaar met die van Fortnite. Het eerste seizoen van Apex Legends verschijnt in maart. Mensen kunnen zo'n pas kopen om deel te nemen. Een seizoen duurt drie maanden en deelnemers kunnen daarbij bijvoorbeeld exclusieve skins ontgrendelen door veel te spelen. Details over de spelmodus ontbreken nog, zo is niet bekend wat een pas gaat kosten.

Conclusie

Apex Legends is in zijn eerste week uit de startblokken geschoten. De game speelt een stuk sneller dan concurrent PUBG en focust meer op schietactie dan Fortnite, waarbij ook het bouwen van schuilplaatsen een groot onderdeel is. Dat maakt de instapdrempel voor Apex Legends een stuk lager.

De toevoeging van helden maakt Apex Legends daadwerkelijk onderscheidend en geschikt voor meerdere speelstijlen. Zo kan iemand die niet uitblinkt in schietactie zich wel nuttig maken als genezer van het team. Respawn heeft al aangegeven "snel" meer personages toe te voegen om het spel fris te houden.

Tijdens het spelen hadden we in de eerste week nog wel wat serverproblemen. Zo was het soms lastig om in te loggen op de servers en werden spelers na een potje met een foutmelding uit het team verwijderd.

Apex Legends biedt zo veel om vrij te spelen, dat spelers steeds iets hebben om naartoe te werken. Dat zorgt voor urenlang spelplezier. Het is afwachten wat Respawn de komende tijd toevoegt om het spel fris te houden, maar de basisgame smaakt naar meer.