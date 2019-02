De combinatie van vrolijke Disney-figuren en personages uit Final Fantasy-games bleek een succesformule voor de Japanse spelserie Kingdom Hearts. Toch staan deze games inmiddels meer bekend vanwege het onbegrijpelijke overkoepelende verhaal. Kingdom Hearts III doet een poging een deel van deze warboel af te ronden.

Kingdom Hearts III lijkt door de titel het derde deel in de serie, maar dat is het gek genoeg niet. Er zijn extra delen voor verschillende platformen uitgekomen, zoals voor de PlayStation Portable en Nintendo DS. Deze games hebben de verhaallijn van de serie verder uitgediept en zijn essentieel om alles te begrijpen.

Aanvankelijk is het ondoorgrondbare verhaal in Kingdom Hearts III geen probleem. Hoofdpersonage Sora reist samen met zijn vrienden Donald Duck en Goofy naar verschillende werelden om daar te helpen en sterker te worden. Als Sora sterk genoeg is, kan hij namelijk het grote kwaad verslaan. De werelden komen regelrecht uit bekende films van Disney en Pixar, zoals Frozen, Tangled, Toy Story en Big Hero 6.

Op de locaties draait het nauwelijks om het ingewikkelde, overkoepelende verhaal. Hoewel de schurken hier en daar opduiken, gaat het vooral om de geliefde personages uit de films, zoals Buzz Lightyear en Captain Jack. Vaak volgt de game verhalen uit de films op de voet. Zo gaat de speler met Rapunzel (Tangled) op pad om de lampionnen te zien opgaan en moet Elsa (Frozen) haar ijskrachten onder controle krijgen. Andere keren wordt er een nieuw verhaal verzonnen.

De zorg die in deze werelden gaat is indrukwekkend. Soms lijkt het net alsof de animatiefilms aanstaan, want zo goed ziet Kingdom Hearts III eruit. Ook spreken de stemacteurs uit de films de stemmen in voor de game, of zijn er geschikte vervangers gevonden. De uitzondering is de stemactrice die voor Keira Knightley invalt voor de Pirates of the Caribbean-wereld, want zij is zo slecht dat het afleidend werkt.

Vechten is een groter spektakel dan ooit

In elk van deze werelden duikt de duisternis op in de vorm van vijanden die Sora moet verslaan. Deze gevechten zijn een aaneenschakeling van spektakel. Hoewel de speler voornamelijk op een paar knoppen ramt om aan te vallen en weg te duiken, zijn er ook talloze speciale aanvallen.

Het ene moment vuurt Sora samen met Donald Duck een vuurwerkshow af om de vijand te blinderen, terwijl de helden daarna in een magische versie van een bekende Disney World-attractie plaatsnemen om schade aan te richten. Ook zijn figuren als Ariel uit The Little Mermaid en Simba uit The Lion King tijdelijk op te roepen om te hulp te schieten.

Net als in de vorige games kan de speler voor deze gevechten verschillende wapens verzamelen. Deze 'Keyblades' zijn zwaarden in de vorm van sleutels. Nieuw is dat Keyblades tijdens de gevechten tot tweemaal toe transformeren voor nog meer schade en spektakel.

Het is leuk om de verschillende wapens uit te proberen en de transformaties te zien. Toch zit er, ondanks dat er zo veel op het scherm gebeurt, niet veel diepgang in de gevechten. Dat gaat na een tijdje wel vervelen, omdat er nauwelijks strategie bij komt kijken. Ook de wildste achtbaan wordt na eindeloze herhaling wat saai. Wel zijn de baasgevechten spannend en spectaculair.

Verhaal is complex, maar lang niet altijd

Het verhaal is duidelijk het zwakste punt van Kingdom Hearts III. Het is niet alleen de complexiteit die in de weg zit, maar ook het schrijfwerk laat veel te wensen over. De dialogen vol ongemakkelijke pauzes zijn hier en daar vrij lachwekkend, terwijl dat niet de bedoeling is.

Echte fans zitten klaar om het overkoepelende verhaal rond de grote slechterik afgerond te zien worden, maar nieuwkomers zullen er werkelijk niets van snappen. De game biedt in het hoofdmenu wel een serie video's met een compacte samenvatting van het verhaal tot nu toe, maar als eenmaal alles samenkomt, helpt dat nauwelijks.

In essentie draaien de Kingdom Hearts-games om het gevecht tussen goed en kwaad. Het kwaad is direct herkenbaar, want alle slechteriken dragen een lange zwarte jas. Deze schurken laten zich beheersen door hebberigheid, terwijl de goede personages sterk zijn door hun focus op vriendschap.

In het overgrote gedeelte van Kingdom Hearts III wordt de complexe metalaag gelukkig grotendeels losgelaten. Op die momenten kan de speler genieten van geliefde Disney-personages en hun werelden. Zodra de focus op hun verhalen ligt, schittert de game. Vaak zijn op films gebaseerde games niet zo goed, maar Kingdom Hearts III laat zien hoe het wel kan.

Conclusie

Kingdom Hearts III biedt twee aparte ervaringen die door elkaar zijn verweven. Aan de ene kant is er de vrolijkheid van de Disney-werelden, waaraan zowel Sora als de speler het grootste plezier beleeft. Aan de andere kant staat het overkoepelende verhaal, dat duidelijk minder goed geschreven is en in zijn conclusie vrij duister wordt.

Fans die het verhaal graag verder willen beleven moeten eerst door een stapel Disney-films heen, terwijl nieuwe spelers na een flinke stapel leuke Disney-avonturen plots in een onbegrijpelijke aaneenschakeling van duistere momenten vol drama en existentiële angst terechtkomen.

Spelers die beide kanten omarmen, worden na dertig uur (of wat langer voor degenen die alle geheimen zoeken) wel meer dan voldaan achtergelaten. Met zo veel nieuwe werelden, wapens en spannende baasgevechten heeft Kingdom Hearts III een hoop om van te houden. Ondanks het verhaal staat het plezier altijd voorop.