HTC presenteerde deze week een nieuwe versie van zijn virtualrealitybril Vive Pro op techbeurs CES. Het apparaat registreert waar de gebruiker naar kijkt en dat levert scherpe beelden op, kon NU.nl vaststellen bij een hands-on in Las Vegas.

De Vive Pro Eye is meer dan slechts een kleine toevoeging aan de virtualrealityheadset van HTC. Tijdens de hands-on op de CES-beurs zagen we dat oogtracking daadwerkelijk een stap zet om de kwaliteit van virtual reality (VR) te verbeteren.

Bij het opzetten van de bril doorliepen we een korte introductie waarbij camera's in de headset oogbewegingen registreerden. Eerst moesten twee blauwe stippen via een draaiwieltje aan de rechterkant van de headset in cirkeltjes worden geschoven. Daarna volgden we met onze ogen een bewegende stip over het scherm.

De headset is verder nauwelijks veranderd. Net als bij het eerdere model is bij deze versie nog steeds een kabel nodig om het apparaat aan een computer te verbinden.

Scherper en sneller

Toch wordt al snel duidelijk wat voor voordelen het volgen van ogen heeft, als we een demo van ZeroLight proberen. Dat bedrijf maakt onder meer virtuele visualisaties van auto's. In ons geval konden we een BMW naar eigen smaak aanpassen en namen we plaats op de bestuurdersstoel.

Op onze bril konden we zien hoe oogtracking werd ingezet om het beeld scherper te maken dan op andere virtualrealitybrillen. Dat gebeurt door het gedeelte waar de gebruiker naar kijkt scherper te maken. Het gebied buiten de cirkel waarop gefocust wordt, is een stuk waziger.

Bij gebruik is het wazige gedeelte van het scherm overigens niet te zien. Omdat de bril de ogen razendsnel volgt en daarop het beeld aanpast, ziet de gebruiker altijd scherp. Dat werkt zoals kijken in het echt, waarbij het onderwerp eveneens altijd scherp is en alles daaromheen minder.

Het voordeel is dat het beeld veel scherper oogde dan we van andere VR-brillen gewend zijn, omdat alleen een deel van het scherm optimaal moet ogen. Dat kost voor de apparatuur meteen een stuk minder rekenkracht, zodat ook minder snel haperingen optreden.

De verbetering viel met name op toen we naar kleine teksten en icoontjes op het stuur van de virtuele auto keken. Voorheen zouden we redelijk wazige icoontjes zien, die bij beweging wat zouden flikkeren. Op de Vive Pro Eye waren ze duidelijk zichtbaar en goed af te lezen.

Meekijken bij trainingen en lessen

Daarnaast konden we een demo proberen waarin we plaatsnamen in een vliegtuig van Lockheed Martin. Vervolgens keken we naar knoppen in de cockpit om ze om te zetten en vlogen we met een trainingsmissie over de woestijn.

Volgens Andrew Caven van Prepar3D, de maker van de demonstratie, wordt dit systeem al gebruikt bij echte vliegtrainingen. Het voordeel van oogtracking is daarbij dat de instructeur precies kan zien waar de piloot naar kijkt. Op basis daarvan kunnen betere instructies gegeven worden en zien leraren welke piloten het snelst de goede richting op kijken.

In een andere demo werd het volgen van de ogen gedemonstreerd in een presentatievorm. Door met meerdere mensen een Vive Pro Eye te dragen, kunnen deelnemers van een VR-sessie de ogen van anderen zien bewegen. Het maakt een presentatie van cartooneske poppetjes levendiger en menselijker.

Door te zien hoe de ander kijkt, kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de ander afgeleid raakt. Het draagt bij aan betere non-verbale communicatie in VR, zelfs rollen met de ogen is waarneembaar.

Voorlopige conclusie

Van alle demo's viel vooral het scherpere beeld van de auto op. Door plaatselijk in hoogwaardige kwaliteit te renderen, worden beelden in één klap veel scherper, en daarmee zet virtual reality een grote stap richting het overbrengen van realistische omgevingen.

Een prijs van de headset is nog niet bekend, maar kan behoorlijk hoog uitvallen. HTC richt zich specifiek op bedrijfstoepassingen en mensen die het allernieuwste en -scherpste willen. De Vive Pro Eye komt in het tweede kwartaal van 2019 op de markt.