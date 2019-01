De Chinese fabrikant Royole is op techbeurs CES aanwezig met zijn telefoon FlexPai. We mochten er even mee aan de slag en kregen een eerste indruk van de opvouwbare smartphone.

Niet Samsung of LG lieten vorig jaar als eerste een opvouwbare smartphone zien, maar Royole. Dit is een vrij onbekend Chinees bedrijf dat in 2014 zijn eerste flexibele display maakte.

Op de beursvloer van CES in Las Vegas konden we de Android-telefoon FlexPai van Royole even testen. Het goede nieuws is dat het toestel inderdaad is te vouwen en dat er best wat praktische toepassingen voor zijn te verzinnen. Het slechte nieuws is dat de FlexPai nog niet de heilige graal is en vooral wat betreft software behoorlijk tegenvalt.

Een tablet en smartphone in één

De FlexPai is zowel een smartphone als een tablet. Als het toestel is dichtgevouwen, worden de schermen met magneten vastgeklikt. Het flexibele display wordt aan de buitenkant omgebogen. Dit betekent dat je aan de voorkant een scherm hebt dat doorloopt in de vouw en aan de achterkant.

Aan één zijde heeft het display een beeldverhouding van 18 bij 9, vergelijkbaar met de aspectratio van een reguliere smartphone. Wel zit aan deze kant van de telefoon een dikke rand naast het scherm, waarin twee cameralenzen zijn verwerkt. Deze dikke zijkant kan ook worden gebruikt om het toestel in tabletmodus vast te houden. Het scherm heeft dan een beeldverhouding van 4 bij 3. De andere kant van de telefoon heeft dichtgevouwen een verhouding van 16 bij 9.

Een ingeklapte FlexPai voelt breder dan een normale telefoon. Ook vouwt de telefoon niet helemaal strak zoals papier. Aan de zijkant ontstaat een bolling, waardoor de ene kant iets dikker is dan de andere. Dat voelt in de hand zoals een dikke portemonnee. Hij heeft wat meer ruimte in de broekzak nodig dan een normale smartphone, maar de telefoon is niet zo dik dat het niet past.

Het scherm is in totaal 7,8 inch met een resolutie van 1.920 bij 1.440 pixels. Het apparaat heeft niet per se het mooiste scherm dat we ooit hebben gezien. Zo is het beeld niet haarscherp en zijn de kleuren feller dan je zou verwachten. Dat kan een stuk moderner en natuurlijker.

Vouwen werkt behoorlijk

De belofte van opvouwbare smartphones is dat gebruikers het scherm open kunnen vouwen als ze meer ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het kijken van films en series, of als twee apps naast elkaar moeten staan.

Dit werkt op de FlexPai. Je kunt YouTube openen in de telefoonmodus en verder kijken op het grotere, uitgevouwen scherm. Daarmee komt de potentie van dit soort toestellen duidelijk naar voren.

De camera van het toestel heeft eveneens een geinige en best wel slimme functie. Hoewel de beeldkwaliteit niet om over naar huis te schrijven is, heeft Royole wel nagedacht over toepassingen van een vouwbaar scherm.

Dichtgeklapt kun je foto's maken zoals met elke andere telefoon, met als extra toevoeging dat zowel de voor- als achterkant van het toestel het beeld toont dat de camera vastlegt. Het betekent dat niet alleen de fotograaf, maar ook het onderwerp direct kan zien hoe hij of zij erop komt te staan.

Best een goed idee, ware het niet dat we de grootst mogelijke moeite hadden om dit voor elkaar te krijgen tijdens de demo. Het beeld verscheen niet op de achterkant, onze aanraking werd niet altijd geregistreerd, het scherm kantelde zomaar en het beeld werd zelfs een keer volledig paars, zodat de app opnieuw gestart moest worden.

Software laat te wensen over

De software is helaas niet van hoogwaardige kwaliteit. Dat merkten we ook bij het open- en dichtvouwen van de telefoon. Appicoontjes verschoven bijvoorbeeld niet altijd naar één kant van het toestel zoals we wilden.

Daarnaast registreerde de smartphone soms ineens aanrakingen op het scherm op de achterkant. Dat is overigens wel te voorkomen, want het display achterop kan worden uitgeschakeld als je slechts één kant gebruikt. Het toestel probeert vervolgens zo goed en kwaad als het kan te herkennen welke kant je gebruikt.

Ook misten we een ontgrendelsysteem, zoals gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner, wat tegenwoordig niet mag ontbreken op een telefoon. Het toestel is op te laden via USB-C. Hoelang de accu meegaat, konden we niet testen.

Voorlopige conclusie

De FlexPai laat zien dat opvouwbare telefoons werken, maar de hoge ambitie van Royole wordt niet helemaal waargemaakt. Het bedrijf legt een duidelijke focus op het flexibele scherm, maar is helaas vergeten er een goede telefoon van te maken. Daarvoor schieten het scherm en de software simpelweg tekort.

De FlexPai moet eind dit jaar in westerse landen op de markt komen voor 1.300 dollar (omgerekend 1.126 euro). Concurrerende smartphonemakers zullen nog geen enorme haast voelen om de FlexPai op te volgen met een eigen versie. Toch smaakt dit toestel naar meer en we zijn benieuwd wat er gebeurt als de gevestigde techbedrijven met deze technologie aan de slag gaan.