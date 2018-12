Red Dead Online is een modus die je gratis kunt spelen als je Red Dead Redemption 2 hebt gekocht. Het online gedeelte is nog niet helemaal af, maar spelers kunnen al met de bèta aan de slag. Is het de moeite waard om nu alvast te beginnen?

De gehele gigantische wereld van Red Dead Redemption 2 is ook online beschikbaar om in rond te banjeren. Maximaal 32 spelers zitten tegelijk samen in een sessie, een mooi aantal voor deze game. Je loopt niet de hele tijd andere spelers tegen het lijf, maar moet wel constant op je hoede zijn. Op elk moment kan de chaos uitbreken.

Een nieuw begin

In de hoofdgame speel je als Arthur Morgan, maar online kun je je eigen cowboy maken. Je kiest uit een man of vrouw en kunt vervolgens alle uiterlijke kenmerken aanpassen. Daarna begint het verhaal, waarin jouw personage uit de gevangenis bevrijd wordt.

Deze verhaallijn staat helemaal los van de hoofdgame en kun je dus ook rustig spelen als je het spel nog niet hebt uitgespeeld. Het stelt verder overigens weinig voor. Het handjevol missies is vooral bedoeld om je kennis te laten maken met de mogelijkheden in de online wereld. Het schrijfwerk haalt nergens het hoge niveau van Red Dead Redemption 2.

Vervolgens word je losgelaten in de online wereld en kun je kiezen uit een aantal activiteiten. Je kunt je toeleggen op de verhaalmissies, die je met vier anderen speelt, of een van de vele Stranger-missies in de wereld aannemen. Dit zijn meestal simpele opdrachten, zoals het halen of wegbrengen van wagens of boten.

Online andermans karren stelen

Het online component is interessant omdat missies een stukje dynamischer worden. Als jij bijvoorbeeld een wagon vol waardevolle goederen moet begeleiden naar een stadje, krijgen andere spelers een melding op hun kaart. Ze kunnen vervolgens besluiten om je met rust te laten, of om die kar - en de missie - van je te stelen.

Maar de chaotische insteek kan ook een nadeel zijn voor wie rustig cowboytje wil spelen met zijn vrienden. Regelmatig kom je wel iemand tegen die je zonder reden met een shotgun bestookt, en dat haalt je een beetje uit de ervaring.

De game werkt het best als alle spelers de rol van cowboy zo overtuigend mogelijk spelen. Het is dan niet zo leuk om constant neergeschoten te worden terwijl je onderweg bent naar een missie, vooral niet omdat er niets te verdienen valt met het doden van je medespelers.

Meerdere manieren om te spelen

De meeste uren zul je steken in de verschillende speltypen, die worden gegroepeerd in drie series. De raceserie spreekt voor zichzelf; hierin krijg je steeds een nieuwe race voorgeschoteld. Soms moet je rondjes rijden door een stad terwijl je wapens oppakt om je tegenstanders van hun paard te knallen. Andere keren is er geen vaste route uitgestippeld, maar moet je zo snel mogelijk langs vijftien gemarkeerde punten die over een gebied verspreid zijn.

De andere twee series heten Showdown; een voor zestien en een voor 32 spelers tegelijk. In deze spellen hanteer je vooral je geweer, in leuke twists op bekende schietfestijnen. Zo is er een modus waarin je punten krijgt als je iemand doodt. Hoe hoger je in het klassement staat, hoe meer punten jij waard bent voor andere spelers die op je jagen.

Ook is er een battleroyalemodus, vergelijkbaar met Fortnite, waarin je maar één leven hebt en moet proberen om als laatste over te blijven. Maar je hebt bijvoorbeeld alleen werpmessen of een boog tot je beschikking om met de anderen af te rekenen.

Deze speltypen zijn erg vermakelijk, maar het is jammer dat je niet kunt kiezen welke je wilt spelen. Je enige optie is om aan zo'n serie mee te doen, waar steeds willekeurige modi de revue passeren. Ook zijn er nog niet genoeg verschillende spellen om je lang aan het spelen te houden.

De game helpt je met richten

Het schieten is nooit het sterkste punt geweest van Red Dead Redemption 2, en dat is ook hier merkbaar. Het voelt wat traag en log, maar het is goed genoeg om plezier mee te beleven.

Ook online staat de richthulp aan, net als in de hoofdgame. Daardoor mik je bijna automatisch op een geldig doelwit. Je hoeft dus niet goed te kunnen richten, maar moet vooral nadenken over tactiek. Je kunt de richthulp natuurlijk uitzetten als je liever een wat realistischere game hebt. Dan ben je echter wel flink in het nadeel tegenover spelers die hem wel aan laten staan.

Samen in een bende

Het is het leukst om samen met je vrienden de wereld onveilig te maken. In Red Dead Online kun je je eigen bende vormen en samen een kamp opzetten. Je kunt kiezen voor een tijdelijke 'posse', zodat je snel even met zijn viertjes in een groep kunt.

Maar voor een kleine betaling met geld dat je in de game verdient, kun je ook een permanente bende maken waar je met zeven man in kunt. Die groep blijft ook bestaan nadat je klaar bent met spelen en een volgende keer weer verder wilt gaan. Je krijgt een eigen kamp die je naar smaak in kunt richten en kunt het opnemen tegen rivaliserende bendes.

Helaas is er nog niet zo heel veel te doen voor zo'n bende. Naast de simpele Stranger-missies en het handjevol verhalende opdrachten, voelt de wereld wat leeg aan.

Kleine betalingen maken met echt geld

Daarnaast doemt de schaduw van microtransacties al op. Red Dead Online is nog maar in bèta, dus dit is nog niet de definitieve versie. Je kunt nu ook nog geen echt geld uitgeven om dingen te ontgrendelen in de game, maar dat zal binnenkort zeker worden toegevoegd. En als de prijzen zo blijven als ze nu zijn, moet je bijna wel de portemonnee trekken als je iets bijzonders wilt kopen.

Naast dollars verdien je namelijk ook goud in de game, wat je kunt gebruiken om voorwerpen te kopen waar je eigenlijk nog niet aan toe bent. De mogelijkheid om snel naar een plek op de kaart te reizen, zit op dit moment bijvoorbeeld vergrendeld achter level 65. Je kunt echter ook 112 goud uitgeven om dit snel vrij te spelen als je level 65 nog niet bereikt hebt.

Dat is een fors bedrag; om zo veel te verdienen door gewoon missies te halen, moet je zo'n achthonderd uur spelen. En dat goud kun je straks ook via microtransacties kopen voor echt geld. Naast het snelle reizen zijn het vooral cosmetische opties die met dit systeem werken, maar als je een nieuw paard of een flitsende hoed wilt hebben, zul je dus moeten betalen.

Voorlopige conclusie

De online modus zit zoals gezegd nog in bèta en het is te hopen dat deze fikse prijzen nog worden bijgesteld. Wat er te doen is in Red Dead Online is verder heel interessant, maar nog wel wat aan de karige kant.

Het fundament ligt er echter en ontwikkelaar Rockstar zal deze ervaring de komende jaren blijven uitbouwen, net zoals ze met Grand Theft Auto Online hebben gedaan. Als ze dat hier op dezelfde manier toepassen, kan dit een heel bijzondere cowboyervaring worden.