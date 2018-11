In Battlefield-games is het al jarenlang mogelijk om met tientallen spelers tegelijkertijd oorlogje te spelen. Met het vijfde deel doet de ontwikkelaar een nieuwe gooi, met ditmaal een level in Rotterdam. Is de game de moeite waard?

Battlefield en Call of Duty zijn traditiegetrouw concurrenten, maar dit jaar lijken de twee schietspellen elkaars vaarwater vooral te vermijden. Niet alleen kwam Call of Duty: Black Ops 4 een maand eerder uit dan gebruikelijk, ook kwam het populaire schietspel uit zonder singleplayermodus. De game kan dus alleen online met anderen worden gespeeld. Juist die solomodus is het streepje dat Call of Duty voorheen voorhad op de Battlefield-serie.

Wat dat betreft is het raar dat de rollen opeens zijn omgedraaid. Battlefield V, de jongste telg, bevat wel gewoon een modus om alleen te spelen. Bovendien hebben de games ook stuivertje gewisseld qua setting. Twee jaar geleden verkoos Call of Duty de Tweede Wereldoorlog boven de sciencefiction van het nieuwste deel, Black Ops 4. Dit jaar - één jaar later dan Call of Duty - keert Battlefield V terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Waar de singleplayer van Call of Duty: WW2 een lopend verhaal vertelde, bevat Battlefield V alleen losstaande solomissies, vergelijkbaar met diens voorganger Battlefield 1. Naast een beknopte maar visueel indrukwekkende inleiding telt de singleplayer drie losstaande ‘vignettes’ waarmee je in totaal ongeveer vier uur zoet bent.

De drie solomissies, die later dit jaar met een gratis vierde missie worden uitgebreid, gaan verhalend niet de diepte in. Ook de actie blijft oppervlakkig. Wel wisselen de missies prachtige veldslagen af met kleinschalige (sluip)actie, en die opzet blijkt vermakelijk. De setting en personages van de missies verschillen bovendien enorm.

Het is zeker niet aan te raden Battlefield V te kopen voor enkel de solomissies, daar zijn ze echt te mager voor, maar vermakelijk zijn ze zeker.

Subtiele vernieuwing sinds de voorganger

Battlefield V is net als voorgaande delen vooral een multiplayergame. In acht verschillende levels nemen twee teams van 32 spelers het in verschillende spelmodi tegen elkaar op. De prominentste modi zijn Conquest, waarin spelers in één groot slagveld strijden om enkele strategisch geplaatste vlaggen, en Grand Operations, een modus die verschillende levels en spelmodi combineert tot één veldslag verdeeld over meerdere dagen.

Battlefield V is daarmee een getrouwe Battlefield-game, maar zo doen we de impact van enkele belangrijke wijzigingen tekort. Battlefield draaide altijd al om samenwerken als kleinere teams van vier, de zogeheten Squads, maar dit deel stimuleert samenwerken op een natuurlijkere manier dan eerst.

Zo kunnen Squads beloningen verdienen door te presteren. Een van die beloningen is een gigantische V1-raket die het slagveld letterlijk doet schudden en op tactische punten in het level het tij gemakkelijk kan keren.

Daarnaast beginnen alle soldaten met minder munitie dan voorheen, wat betekent dat Squad-genoten vaak veroordeeld zijn tot het verkrijgen van munitie van teamgenoten met speciale ondersteunende vaardigheden.

In dit deel kunnen leden van een Squad elkaar daarnaast op de been helpen nadat ze het loodje hebben gelegd. In voorgaande delen was die handeling enkel mogelijk als de Medic-klasse. Kortom: in Battlefield V loont het meer dan ooit als Squad bij elkaar te blijven, zowel vanwege de gezamenlijke beloningen als het simpele feit dat Squad-leden vaker afhankelijk zijn van elkaar.

Alleen in de multiplayermodus spelen is zeker mogelijk - voertuigen als de tank kunnen met maar één inzittende het tij keren, maar de kracht van Battlefield schuilt in deel V nog meer dan eerst in de glorie van het samenspel. Het is in strategisch opzicht ook leuk dat bepaalde punten in een level nu daadwerkelijk te verbouwen zijn, en niet alleen door ze te slopen.

Bijna ieder punt in de game kan worden verstevigd met zandzakken, barricades tegen voertuigen of prikkeldraad. We waren bang dat het bouwen van beperkte strategische invloed zou zijn, maar het kunnen verstevigen van posities in een level blijkt ontzettend leuk om te doen én belangrijk om te winnen.

Zo is het in sommige gebieden zelfs mogelijk gehele flankroutes te dichten, waardoor je tegenstanders elders in het level in een soort fuik kunt opvangen. Andere levels zijn daarentegen erg open, waardoor het bouwen zich vooral beperkt tot bijvoorbeeld het gebied rond te veroveren vlaggen.

Level in Rotterdam is klein in opzet

Zulke variatie zegt veel over de levels, die verschillende manieren van navigeren en nadenken vereisen. Het authentiek aanvoelende Rotterdam is bijvoorbeeld klein in opzet, wat het dichtbouwen van routes aanlokkelijk maakt. Dat geldt zeker in de versie van Rotterdam waarbij de gehele stad aan gort is gebombardeerd - bouwen is dan zowaar essentieel om te overwinnen.

De levels zijn verdeeld over het platteland van Frankrijk, de besneeuwde bergen van Noorwegen, het dorre Libië en dus ook 'Neerlands glorie' Rotterdam - al is van die glorie in het kapot gebombardeerde level weinig over.

De gebieden hebben in ieder geval gemeen dat ze schitterend zijn vormgegeven. De verwoesting van gebouwen en omgevingen speelt een belangrijke rol in al die pracht en praal. Dit zorgt voor hectische maar adembenemende veldslagen. Wanneer de kogels je om de oren vliegen, gevels plots bezwijken onder het artillerievuur en teamgenoten orders uitschreeuwen omdat hun leven ervan afhangt, is Battlefield V op zijn best. De weergaloze grafische prestaties, en dan met name de animaties en licht- en weereffecten, tillen zulke momenten naar een buitengewoon niveau.

Sommige levels bevatten bugs

Battlefield V is nog niet perfect. Sommige levels bevatten bugs waardoor andere spelers het slagveld niet opnieuw kunnen betreden. We hebben al meermaals meegemaakt dat een potje niet verder gaat terwijl iedereen er klaar voor zit. Ook bepaalde animaties vloeien nog niet helemaal lekker in elkaar over, hoewel het gemeld moet worden dat de animaties van soldaten verder bijzonder indrukwekkend zijn.

De beruchte lootboxen, die in andere games gokelementen toevoegen, ontbreken vooralsnog in Battlefield V. EA heeft wel laten doorschijnen dat het mogelijk wordt cosmetische upgrades aan te schaffen middels microtransacties. Het is nog even afwachten hoe dat precies uitpakt.

Verder is er weinig om cynisch over te zijn. De speelgebieden, de gameplay, de teamplay en de audiovisuele omstandigheden: Battlefield V laat veel indruk achter en de actie blijft zich na uren spelen nog steeds opnieuw uitvinden.

Dat is ook een beetje inherent aan de Battlefield-formule. De levels zijn een soort militaire speeltuin waarin triviale situaties zoals neerstortende vliegtuigen en onverwachte rushes aan de orde van de dag zijn. Een sessie Battlefield is nooit hetzelfde.

Dankzij meerdere ontgrendelbare vaardigheden zijn er bovendien verschillende manieren om als een bepaalde klasse op het slagveld te werk te gaan.

Huidige aanbod nog wat karig

Heel veel content is er verder niet. Met acht speelkaarten, enkele modi en drie singleplayerverhalen is het aanbod aan de karige kant. Gelukkig komt er nog een heleboel gratis content aan.

De hoeveelheid geplande content is indrukwekkend, met een nieuw singleplayerverhaal, nieuwe maps, nieuwe modi én een nieuwe pijler voor de game: Firestorm, Battlefields versie van het battle-royalegenre, waarin een Squad het in een lange uitputtingsslag opneemt tegen tig andere Squads.

We hadden graag gezien dat Firestorm nu al in de game had gezeten, maar ook dat is maar een smetje. Wat er nu wél is, is bijzonder imponerend.

Conclusie

Battlefield V is met zijn opzet geen verrassende iteratie en voelt op sommige vlakken nog niet helemaal af, maar is dankzij enkele subtiele wijzigingen een van de beste delen in de reeks.

De gebalanceerde tactische actie, de nadruk op samenwerken en de vele progressiesystemen gaan verveling op het slagveld succesvol tegen. Bovendien gloort er een indrukwekkende portie gratis content aan de horizon. Battlefield V belooft wat dat betreft enkel beter te worden.