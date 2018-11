Samsung levert met de Galaxy A7 een opvallend toestel af. De smartphone is op de achterkant voorzien van drie cameralenzen en heeft een vernieuwend oledscherm, in plaats van het traditionele lcd. Zit er een addertje onder het gras van dit toestel van 349 euro?

De Samsung Galaxy A7 voelt op meerdere vlakken aan als een toptoestel. Onder meer het oledscherm van 6 inch, de drie cameralenzen op de achterkant en het strakke ontwerp dragen daaraan bij. Bovendien ligt de smartphone lekker in de hand met een gewicht van slechts 168 gram.

Specificaties Schermgrootte 6,0 inch Resolutie 2220 x 1080 pixels Chip Samsung Exynos 7885 Octa Werkgeheugen 4 GB Opslagruimte 64 GB Accu 3300 mAh Camera achter 24 megapixels, f/1,7 Tweede camera achter 8 megapixels, f/2,4 Derde camera achter 5 megapixels, f/2,2 Camera voor 24 megapixels Software Android 8.0 met Samsung Experience Simkaart Twee simkaarten Afmetingen 159,8 x 76,8 x 7,5 mm Gewicht 168 gram Prijs 349 euro

Samsung heeft voor de Galaxy A7 gekozen voor een strak ontwerp zonder al te veel poespas. De cameralenzen bevinden zich in de linkerbovenhoek van de achterkant. Naast de flitser, en het Samsung-logo, is de achterkant niet gevuld. Dat maakt de achterkant strak, maar zoals bij veel vergelijkbare toestellen ook vingerafdrukgevoelig.

Aan de voorkant doet de Galaxy A7 ook niet onder qua ontwerp. De schermranden zijn nog altijd redelijk dik, met name aan de boven- en onderkant. Samsung kiest in dit toestel niet voor een zogenaamde inkeping in het scherm, waardoor er aan de bovenkant ruimte moet blijven voor de selfiecamera.

Galaxy A7 pakt uit met drie cameralenzen

Het paradepaardje van de Galaxy A7 valt op door de drie cameralenzen op de achterkant. De voornaamste lens heeft een resolutie van 24 megapixels. Daarmee is het al mogelijk om scherpe en strakke foto's te schieten, die op het oledscherm goed tot zijn recht komen door het mooie kleurcontrast.

Met de tweede camera, van 8 megapixels, kan de beeldhoek worden uitgebreid tot 120 graden. Met een knop in de camera-instellingen kun je tijdens het maken van een foto eenvoudig switchen tussen deze camera's. Dat maakt de optie meer geschikt voor bredere foto's, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is.

Tot slot is het met de derde cameralens (5 megapixels) mogelijk om een foto met een scherp onderwerp, maar een vage achtergrond, te maken. Om dit effect te creëren, werkt deze lens samen met de primaire cameralens.

De camera is verder voorzien van allerlei functies die ook in andere Samsung-smartphones terug zijn te vinden. Het gaat daarbij onder meer de schoonheidsfilters, die de foto's aanpassen, en de zogenaamde AR Emoji, Samsungs variant om selfies uit te breiden met leuke of gekke toevoegingen.

Smartphone lijkt een high-endtoestel

De Galaxy A7 sluit qua formaat aan bij andere toestellen die dit jaar op de markt zijn gekomen, maar ligt door zijn gewicht (168 gram) erg lekker in de hand. Dankzij de strakke afwerking en het oledscherm oogt de smartphone als een high-endtoestel.

De smartphone biedt verder verschillende gebruikersgemakken die ook in het duurdere smartphonesegment zijn terug te vinden. De Galaxy A7 biedt de optie voor Samsungs gezichtsherkenning. In de praktijk lijkt die snel te werken, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschuwt dat de optie mogelijk gefopt kan worden.

De vingerafdrukscanner, die normaal gesproken onderdeel is van de achterkant, is verplaatst naar de zijkant, en is onderdeel van de ontgrendelknop. Deze knop zit in het toestel verwerkt, terwijl de volumeknoppen boven de ontgrendelknop wel uitsteken. Een duim op de zijkant van het toestel leggen zal voor veel mensen prettiger zijn dan een wijsvinger op de achterkant, omdat het beter aansluit bij de natuurlijke manier om een smartphone vast te houden.

De ontgrendeling met behulp van een vingerafdruk werkt in de meeste gevallen snel en soepel. Tijdens het testen merkten we dat je met een knop aan de zijkant vooral de neiging hebt om het puntje van je duim erop te leggen, terwijl je duim plat op de sensor moet liggen om de vingerafdruk goed te registreren. Als je dat eenmaal doorhebt, ontgrendelt de vingerafdrukscanner het toestel echter in no-time.

De Galaxy A7 wordt geleverd met Android 8, wat in de praktijk vooralsnog niet onder doet voor Android 9, dat slechts in een beperkt aantal toestellen te vinden is. Samsung gooit zijn eigen sausje over de Android-versie, een variant die over het algemeen als rustig en daarom prettig wordt ervaren.

De smartphone werkte in de testperiode van een week snel en soepel, zoals je van een nieuw toestel mag verwachten. Het is op dit moment niet te zeggen hoe lang het duurt voordat de Galaxy A7 wellicht wat trager wordt.

Uit uitgevoerde benchmarks, waarbij de processorsnelheid wordt gemeten en uitgedrukt in een cijfer, blijkt dat de Galaxy A7 vergelijkbaar is met de recente Huawei Mate 20 Lite uit hetzelfde prijssegment, maar de LG G7 ThinQ, de Samsung Galaxy S8 en de Sony Xperia XZ2 scoren beduidend hoger.

Daaruit blijkt dat de Galaxy A7 het met name onder de motorkap moet afleggen tegen échte high-endtoestellen. In de korte testperiode was het echter uiteraard nog niet mogelijk om te meten hoe de smartphone over een aantal maanden presteert, bijvoorbeeld qua snelheid en de prestaties van de accu.

Conclusie

De Galaxy A7 is een hoogwaardig toestel voor een zeer schappelijke prijs. Samsung voorziet de smartphone van meerdere snufjes die ook in het veel hogere prijssegment zijn terug te vinden, zoals een fijn oledscherm, uitgebreide ontgrendelfuncties, een uitstekende camera en - niet onbelangrijk - een koptelefoonaansluiting.

Alleen wie echt op de details let en daar om geeft, zou in mindere mate tevreden kunnen zijn. De toch nog dikke schermranden aan de boven- en onderkant zijn daar onderdeel van, maar als het goed is gaat alle aandacht toch uit naar het scherm en wat daarop gebeurt.

Verder voelt de micro-USB-poort aan als ouderwets. In nieuwere Android-toestellen is tegenwoordig USB-C te vinden, die onder meer voor meer gebruiksgemak zorgt omdat het niet uitmaakt hoe je zo'n kabel in het toestel steekt.

Desondanks ervaarden we de Samsung Galaxy A7 als een high-endtoestel dat wordt gepresenteerd als middenklasser. De prijs van 349 euro is zeer schappelijk voor een toestel met deze specificaties. Uiteraard konden we niet testen hoe lang het toestel onder acceptabele condities meegaat, maar voor dit moment is de Galaxy A7 een uitstekende concurrent voor smartphones uit het hogere segment.

Onze beoordeling: 4 uit 5 sterren