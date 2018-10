De nieuwe iPad Pro die Apple dinsdag heeft aangekondigd is een flinke sprong vooruit. Uit een korte eerste test blijkt dat Apple niet enorm overdrijft als het bedrijf spreekt van "de grootste verandering sinds de originele iPad".

Het nieuwe ontwerp van de iPad voor professionals springt het meest in het oog. De randen om het scherm zijn een stuk dunner geworden en de thuisknop is verdwenen. In plaats van met een vingerafdrukscanner wordt de tablet nu ontgrendeld met een gezichtsscanner, net als de iPhone X, iPhone XS en iPhone XR.

Ook de behuizing van aluminium is vernieuwd. Waar de zijkanten van alle eerdere iPads gekromd waren, zijn ze bij de nieuwe iPad Pro's kaarsrecht. Dat doet een beetje denken aan een moderne uitvoering van het ontwerp van de iPhone 4. De nieuwe zijkanten zijn prettig om vast te houden, en door de afgeronde hoeken van het apparaat ziet de iPad Pro er niet té blokkerig uit.

Met een doorsnee van 5,9 millimeter zijn de nieuwe iPads bovendien lekker dun. Opvallend is wel dat er aan de achterkant nog een flinke camerabobbel zit. De hardware van deze camera is niet veranderd ten opzichte van de vorige generatie iPad Pro.

Ontgrendelen met gezichtsherkenning

De dunnere schermranden zorgen ervoor dat je handen bij het vasthouden van de iPads een beetje over het scherm kunnen vallen. Gelukkig lijkt dat in de praktijk geen problemen op te leveren; de software van Apple herkent dat de randen van het touchscreen niet bewust worden aangeraakt en de aanraking wordt daarom genegeerd.

Als de nieuwe iPads horizontaal worden vastgehouden, is het wel goed mogelijk dat je hand over de camera valt. Dan is het niet meer mogelijk om het apparaat te ontgrendelen via de Face ID-technologie. Dat is een beetje onhandig, maar gelukkig komt er dan wel een bericht in beeld te staan dat de camera met de hand is bedekt. De gezichtsherkenning lijkt verder goed en vlot te werken, net als op de iPhone.

Het lcd-scherm van de iPad Pro is volgens Apple opnieuw verbeterd, met de 'liquid retina'-technologie die ook in de iPhone XR zit. Zonder de oude iPad Pro bij de hand te hebben is het moeilijk te zien of dit een grote vooruitgang is, maar het display van de nieuwe versie is in ieder geval zeer helder en de kleuren spetteren van het scherm af.

Onder de behuizing zit bovendien een nieuwe processor, de A12X Bionic. Voor de gemiddelde gebruiker zal het vermoedelijk lastig zijn om de verbeterde prestaties van die chip op te merken. De oude iPad Pro was al bijzonder vlug en kon in sommige tests goed concurreren met de MacBooks van Apple. Zeker is dat de iPad Pro opnieuw laptopachtige prestaties zal leveren.

Nieuw formaat

Waar de kleinere uitvoering van de iPad Pro eerder een 10,5-inchscherm had, is dat nu 11 inch. Desalniettemin is de omtrek van het apparaat ongeveer gelijk gebleven. De kleinere iPad Pro voelt nog steeds het meest als een 'normale' tablet, met een formaat dat je makkelijk in een rugzak kwijt kan.

De versie van 12,9 inch voelt daarentegen nog steeds erg groot. Deze uitvoering is weliswaar kleiner geworden dan de vorige generatie met dezelfde displaygrootte - door het verkleinen van de schermranden - maar het voelt nog steeds een beetje alsof je een los laptopscherm vasthoudt. De 12,9-inch-iPad blijft daardoor vooral geschikt voor mensen die het bijvoorbeeld belangrijk vinden om een groot canvas te hebben om foto's of video's op te bewerken of om op te tekenen.

Dat tekenen kan opnieuw met de stylus van Apple, de los verkrijgbare Apple Pencil. Voor het eerst kan de stylus magnetisch aan de zijkant van de iPad worden geklikt. Daar zit hij behoorlijk stevig, al is het de vraag of hij in een tas niet los zou komen van de tablet. In de testruimte van Apple was er geen mogelijkheid om dit te proberen.

Als de Pencil aan de iPad vast zit, wordt hij ook automatisch opgeladen. Eerder moest de Pencil nog in de Lightning-poort van de iPad worden gestoken, een tamelijk bizar spektakel waar nu gelukkig een eind aan komt.

De nieuwe iPad Pro's hebben ook helemaal geen Lightning-aansluiting meer. In plaats daarvan worden de tablets opgeladen via USB-C. Via de aansluiting kan ook een iPhone worden opgeladen, als de gebruiker tenminste beschikt over een USB-C-naar-Lightning-kabel. De tablet kan bovendien worden gebruikt om via de USB-poort een iPhone op te laden, een handige functie voor mensen die vaak met tablet én telefoon op pad gaan.

Minder handig is dat er geen koptelefoonpoort meer in de iPad zit. In plaats daarvan moet een USB-C-koptelefoon of een adapter worden gebruikt. Geen van beide wordt meegeleverd bij de iPad. Gezien het relatief kleine aanbod van USB-C-koptelefoons is het ontbreken van de 'ouderwetse' poort een gemis.

Behalve de Apple Pencil is er ook weer een toetsenbord verkrijgbaar bij de iPad Pro. Voor het eerst kan deze in twee verschillende standen worden gebruikt, zodat je ervoor kan kiezen om het scherm wat meer of minder rechtop te laten staan. Bovendien bedekt de toetsenbordhoes nu zowel de voor- als achterkant van de iPad, om de tablet beter te beschermen.

Voorlopige conclusie

Wie interesse heeft in een iPad Pro, zal wel met één groot struikelblok moeten kampen: de prijs. De 11-inchversie begint bij 899 euro, voor een versie met 64 GB opslagruimte. De 12,9-inchvariant met evenveel opslag kost 1.119 euro. De Apple Pencil kost nog eens 135 euro, en het toetsenbord gaat voor 199 of 219 euro over de toonbank, afhankelijk van het formaat.

Daarmee is de iPad Pro, zoals de naam al aanduidt, inderdaad een apparaat voor professionals. Wie zijn iPad vooral wil gebruiken om te lezen, Netflixen of mailen, kan beter terecht bij de goedkopere modellen van Apple, of bij Android-tablets van de concurrentie. Maar voor de fanatieke fotoshoppers, videobewerkers en gamers - of gewoon de gadgetliefhebbers die altijd het beste van het beste willen hebben - is de iPad Pro een stijlvolle vernieuwing.