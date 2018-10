Huawei toonde zijn nieuwe toptoestellen, de Mate 20 en Mate 20 Pro, op een evenement in Londen. De Mate 20 Pro overtuigde tijdens een eerste hands-on met nieuwe camerafuncties en een vinger- en gezichtsscanner.

In het ontwerp van de Huawei Mate 20 Pro staat symmetrie centraal. Dat valt vooral op de achterkant op. Waar de twee lenzen in de Mate 10 Pro nog in de linkerbovenhoek onder elkaar waren geplaatst, zijn het er nu drie in een vierkant in het midden van de achterkant. Het vierkant wordt afgemaakt door een flitser, linksboven in het camerasysteem.

Dat ziet er niet alleen fraai uit, maar heeft ook nog een ander voordeel. Door deze plaatsing van de camera's wiebelt het toestel niet als hij op een bureau ligt. De lenzen steken immers iets uit.

Het toestel heeft een standaard groothoeklens met een 40-megapixelsensor. Daarnaast is er een ultrawijde lens met een 20-megapixelsensor toegevoegd en een telefotolens met een sensor van 8 megapixel.

Tijdens de hands-on konden we even met de camera aan de slag. Daarbij viel vooral de ultragroothoeklens op, waarmee je meer van de omgeving in beeld kunt vangen. Dat helpt vooral bij het fotograferen van stadsgezichten of grote groepen mensen. Grote gebouwen zijn op die manier ook beter vast te leggen, zonder de afstand te vergroten.

De camera's bieden een enorm bereik

Met de telefotolens kunnen gebruikers tot drie keer optisch inzoomen of tot vijf keer digitaal. Dankzij de drie lenzen heeft de Mate 20 Pro een groot bereik, van hele wijde shots tot objecten veraf en scherp foto's maken tot 2,5 centimeter afstand. Daarmee belooft de telefoon een camera voor elke situatie.

Ook is de camera voorzien van verbeterde kunstmatige intelligentie. Zo herkent de telefoon meer situaties en objecten en kan de Mate 20 Pro verschillende lagen in de foto's herkennen. De camera registreert in 3D wat er op de foto vooraan staat en welke lagen daarachter komen.

Hoe dat werkt, konden we niet goed testen tijdens de proefsessie. Wel konden we aan de slag met de nieuwe AI Cinema Mode. Daarmee leg je filters over videobeelden heen. Deze filters voeren bepaalde filmeffecten door. Het opvallendst was de modus waarin alles zwart-wit werd, behalve de mensen die in beeld zijn.

Dat werkte behoorlijk goed en dat is knap, omdat de telefoon constant berekeningen moet maken van wat er in beeld is en wat er wel en niet ingekleurd moet worden. Af en toe was er een hapering, maar het resultaat biedt alsnog een vrij indrukwekkend beeld van waar de camera en AI van Huawei inmiddels toe in staat zijn.

Inkeping voor gezichtsherkenning

De Huawei Mate 20 Pro heeft aan de voorkant een inkeping die lijkt op die van de iPhone X. Daarin zijn sensoren aanwezig voor het maken van een 3D-scan van het gezicht van de gebruiker. De telefoon projecteert daarvoor onzichtbare stippen op het gezicht om een precies model te maken. Bij onze korte test reageerde de gezichtsscanner zeer snel.

Een andere manier van ontgrendelen is de vingerafdrukscanner. Die is niet meer fysiek aanwezig, maar is onder het scherm geplaatst. In beeld komt het icoon van een vingerafdruk te staan, waar een duim op gelegd kan worden.

Het werkte tijdens de test prima, maar naar ons gevoel iets trager dan een reguliere vingerafdrukscanner en zeker langzamer dan gezichtsontgrendeling. Ook moet je vinger precies op het scangedeelte rusten. Maar omdat je niet kunt voelen waar dat gedeelte is, moet je eerst op de telefoon kijken. Ontgrendelen terwijl je de telefoon uit je zak haalt, is dus lastig.

De Mate 20 als draadloosoplaadmat

De Huawei Mate 20 Pro is voorzien van een 4.200-mAh-accu. Daarmee heeft het toestel meer accucapaciteit dan de Mate 10 Pro, die 4.000 mAh had. Daar zou je makkelijk een dag mee moeten kunnen doen, maar dat konden we tijdens de korte sessie in Londen niet testen.

Huawei heeft daarnaast nog een andere, geinige functie ingebouwd. Een Mate 20 Pro is namelijk op te laden door hem tegen een ander toestel te houden of op een andere telefoon te leggen. Op die manier kunnen gebruikers hun accucapaciteit delen. We kregen het probleemloos aan de praat en de functie werkt zoals beloofd, maar we vragen ons af of iemand het in de praktijk gaat gebruiken.

Groot toestel met meer grip

Vanwege het scherm van 6,39 inch is de Mate 20 Pro een vrij groot toestel. De telefoon heeft een schermratio van 19,5 bij 9, waardoor hij langwerpig is en iets beter in de hand ligt. Toch zullen mensen met kleine handen niet gemakkelijk met een hand overal bij kunnen.

De telefoon verschijnt in Nederland in drie kleuren: blauw, zwart en twilight. Bij de laatste variant verloopt de kleur van blauw naar paars - iets wat we tegenwoordig vaker bij telefoons zien en wat een opvallend effect geeft. De blauwe variant heeft strepen op de achterkant, gemodelleerd naar een stropdaspatroon.

Volgens Huawei moet dat ervoor zorgen dat de telefoon meer grip heeft. Tegenwoordig zijn telefoons glad vanwege de glazen achterkant, maar deze strepen moeten dat iets verhelpen. Ook zou het patroon ervoor zorgen dat de telefoons minder snel vingerafdrukken en vegen vertonen. Dat verschil viel ons nog niet erg op.

Voorlopige conclusie

Huawei wil kunstmatige intelligentie een nog krachtiger onderdeel van zijn telefoons maken. Met de Mate 20 Pro zet het bedrijf weer een stap richting die toekomstvisie. Vooral in de camera zijn de verbeteringen zichtbaar, maar ook op de achtergrond moeten processen en apps beter werken dankzij AI.

Het nagenoeg randloze toestel met de notch biedt een aantal mogelijkheden waarmee Huawei de telefoon aantrekkelijker probeert te maken dan de voorganger. De gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner moeten daarbij helpen.

Het toestel is voorzien van imposante technologie waarmee het zich wil meten met concurrenten als de Samsung Note 9. Daar is hij dan ook naar geprijsd, want de Mate 20 Pro kost 999 euro. Tegenwoordig niet iets om van te schrikken, maar daarmee spreekt Huawei wel alleen de mensen aan die echt op zoek zijn naar het nieuwste van het nieuwste.