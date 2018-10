Google presenteerde dinsdag zijn nieuwe Pixel-smartphones in New York. NU.nl kon kort aan de slag met de toestellen die Google qua ontwerp in lijn moeten brengen met de rest van de smartphonemarkt.

Toen de Pixel 2 en 2 XL eind vorig jaar op de markt kwamen, zagen ze er direct verouderd uit. Hoewel de smartphones indrukwekkende specificaties en software hadden, viel vooral op dat de schermen niet randloos waren, in tegenstelling tot concurrerende vlaggenschepen van Samsung en Apple.

Met de Pixel 3 en 3 XL maakt Google die achterstand weer goed. De twee toestellen zijn qua formaat ongeveer gelijk gebleven aan hun voorgangers, maar hebben aanzienlijk grotere schermen. De Pixel 3 gaat van 5 naar 5,5 inch en de 3 XL van 6 naar 6,3 inch. En waar het kleinere toestel nog een schermrand aan de bovenzijde heeft om plaats te maken voor de camera's en sensoren, kiest Google bij de 3 XL enkel voor een inkeping in het display, zoals ook de nieuwste iPhones hebben.

De Pixel 2 XL kwam meermaals negatief in het nieuws vanwege problemen met het oledscherm. De betrouwbaarheid van de nieuwe schermen zal op de lange termijn nog moeten blijken, maar op het eerste gezicht maken ze een goede indruk. De kleuren spatten van het scherm, en door de oledtechnologie is het contrast uitstekend.

De kleinere Pixel heeft voor het eerst een langwerpiger scherm, met een beeldverhouding van 18:9 in plaats van 16:9. Dat zorgt ervoor dat de telefoon niet te breed wordt en nog altijd comfortabel in de hand past.

Toestellen zijn mooi afgewerkt

Aan de achterkant vinden we opnieuw een combinatie van mat en glanzend materiaal. Daarbij is de afwerking dit keer chiquer en kiest Google voor een design dat volledig van glas is gemaakt. Dat zou je niet direct zeggen; met name bij de matzwarte afwerking zou je zweren dat je metaal aanraakt. In de hand voelen de telefoons niet te glibberig en niet te zwaar, al is de Pixel 3 XL wel erg groot voor mensen die geen enorme handen hebben.

De vingerafdrukscanner van de Pixels zit nog altijd aan de achterkant en is makkelijk bereikbaar met de wijsvinger. De camera steekt een klein beetje uit de behuizing, zoals ook bij eerdere Pixels al het geval was.

Beide Pixel-smartphones draaien op een Snapdragon 845-chip en voelden tijdens een eerste test razendsnel aan. Dat is tegenwoordig geen uitzondering meer op de smartphonemarkt, ongeacht de prijsklasse, en Google benadrukte zelf ook dat het wil uitblinken met software en slimme diensten.

Slimme burstmodus maakt indruk

Daarbij focust het bedrijf vooral op de camera. Alle highendsmartphones worden tegenwoordig voorzien van uitstekende camera's, maar toch wist Google met zijn Pixel 2 echt uit te blinken. Dat kwam vooral door slimme softwarematige ingrepen. Waar andere fabrikanten dubbele camera's op hun smartphones plaatsten om een portretmodus mogelijk te maken, ontwierp Google diezelfde functie met één camera en een boel slimme algoritmes. Verrassend genoeg werkte dat minstens net zo goed.

Op de Pixel 3 en 3 XL belooft Google onder meer betere foto's in het donker. Dinsdag viel dat nog niet te testen. Tijdens een eerste test bleek al wel dat de nieuwe Pixels prima foto's lijken te maken bij daglicht, met realistische kleuren en haarscherpe details. De portretmodus leek af en toe nog wel moeite te hebben met het correct uitsnijden van de voorgrond van een foto. Hopelijk kan Google dat nog verbeteren met software-updates.

De nieuwe Top Shot-modus maakte direct een goede indruk. De Pixel-telefoons maakten eerder al standaard 'Motion Photos', waarbij een reeks foto's wordt omgezet tot een kort filmpje (net als de Live Photos van Apple). Wie met de nieuwe Pixels een mislukte foto maakt - bijvoorbeeld omdat iemand zijn ogen sluit, of omdat er iemand door het beeld loopt - krijgt automatisch de suggestie dat uit de Motion Photo een beter beeld beschikbaar is. Met één druk op de knop kun je vervolgens alsnog de beter gelukte foto opslaan.

Tijdens een demonstratie werkte dit goed, in ieder geval bij het maken van een selfie tijdens het knipperen met de ogen. In de praktijk zal moeten blijken of de functie regelmatig betere foto's zal opleveren. Als dat het geval is, dan kunnen de Pixel-telefoons zich echt onderscheiden met deze functie.

Aan de voorkant van beide telefoons zitten nu twee selfiecamera's. Een van de twee is voorzien van een groothoeklens, zodat het mogelijk wordt om groepsselfies te maken. Wie in zijn eentje een selfie maakt, kan beter de achtergrond in beeld brengen.

Dat is een leuke toevoeging. Bij selfies die met de groothoeklens worden gemaakt, is een selfiestok niet meer nodig en lijkt het een beetje alsof je heel lange armen hebt. In de camera-app is het makkelijk om tussen beide camera's te wisselen; je kunt simpelweg in- of uitzoomen en de wissel gebeurt automatisch.

Software blijft groot voordeel

Een van de grootste voordelen van Pixel-smartphones blijft de onaangetaste versie van Android en de snelle beschikbaarheid van updates. Google levert zijn smartphones zonder onnodige apps van derden en zonder visuele opsmuk. Het bedrijf garandeert minstens drie jaar lang updates voor Android, iets wat bij andere fabrikanten (helaas) bijna nooit het geval is.

Het is daarom jammer dat de Pixel-telefoons niet naar Nederland komen. De toestellen komen wel naar Frankrijk en Duitsland, voor respectievelijk 859 en 959 euro. Dat is stevig aan de prijs, maar voor mensen die op zoek zijn naar het beste dat Android te bieden heeft kan een digitaal uitstapje naar een buitenlandse webwinkel wellicht soelaas bieden.