Review: Assassin's Creed Odyssey biedt enorme keuzevrijheid

Voor een spel met zo'n gigantische omvang begint Odyssey heel intiem. Koning Leonidas, leider van de beroemde driehonderd spartanen die de Perziërs weerstonden, staat aan de vooravond van de grote strijd.

De koning weet dat dit misschien zijn laatste nacht zal zijn en denkt aan zijn zoon, met wie hij eigenlijk graag nog eens zou gaan vissen.

Die scènes en de daarop volgende strijd zijn slechts de opmaat voor een spel waarin je de Griekse oudheid doorkruist in een zoektocht die pas gaandeweg zijn geheimen prijsgeeft.

Tot de nok gevuld met spelsystemen

Odyssey begint op het eiland Kefalonia, waar we onze eerste stappen zetten als hoofdpersoon Aleksios of Kassandra. Hoewel het niet de eerste keer is dat je in een Assassin's Creed-spel kan kiezen of je een vrouwelijk of mannelijk personage bestuurt, is dit de eerste keer dat deze keuze geen gevolgen heeft voor je vermogens.

Of je nu kiest voor Aleksios of Kassandra, voor het spel en verhaal maakt dit geen verschil. Je kunt dezelfde vaardigheden leren en relaties aangaan met dezelfde personen. Dit betekent dus ook relaties tussen twee mannen of twee vrouwen, wat verhaaltechnisch interessante keuzes biedt en een gezonde dosis diversiteit aan de serie toevoegt.

Odyssey is tot de nok gevuld met spelsystemen, sommige daarvan zijn bekend van eerdere Assassin's Creed-games en andere overduidelijk geleend uit andere spellen. Wat Odyssey indrukwekkend maakt, is hoe goed al die ideeën samenkomen, met slechts hier en daar een kleine verstoring.

Meer een rollenspel dan voorheen

Assassin's Creed Odyssey is nu veel meer een rollenspel dan voorheen. Je hoofdpersoon verdient ervaringspunten - waardoor hij of zij in level stijgt - en krijgt steeds nieuwe wapens en uitrustingen. Die zijn bij handelaren op te waarderen. En dat is noodzakelijk: zonder de juiste uitrusting sla je nog geen deuk in een pakje boter.

Het uitgeven van ervaringspunten en het kiezen van je uitrusting geeft meer vrijheid om je personage helemaal naar eigen inzicht en plezier op te bouwen.

Schip uitbouwen en bemanning rekruteren

Kefalonia voelt als een grote plek, met veel details en opdrachten om te vervullen. Zoals we van een Assassin's Creed-game gewend zijn, kun je boeven sluipend of met veel actie aanpakken.

Na de eerste uren blijkt Kefalonia slechts een vlek op de enorme wereldkaart. Odyssey is een gigantische game met veel eilanden en gebieden om te doorkruisen. Omdat dit te voet onbegonnen werk zou zijn, heb je als vanouds de beschikking over een paard.

De tactische keuzes beperken zich niet tot je personage. Om de zeeën tussen de Griekse eilanden over te steken, krijg je het commando over een uit te bouwen schip. Hierbij is het vooral belangrijk dat je de juiste bemanning vindt, die je kunt rekruteren door vijandelijke eenheden knock-out te slaan. Ook zijn er diverse personages in de wereld die zich vrijwillig bij je aansluiten als je hun opdrachten uitvoert.

Daarnaast kom je regelmatig op plekken waar misdaden zijn gepleegd of kleine mysteries opgelost moeten worden. Door de aanwijzingen te onderzoeken, puzzel je zo bij elkaar wat er heeft voorgevallen.

Achtervolgd door moordenaars

Openwereldspellen lopen het risico wat statisch aan te voelen. Personages in het landschap wachten geduldig af tot je hen te hulp schiet en vijanden zijn op voorspelbare plekken te vinden. Ook dit probeert Assassin's Creed Odyssey wat op te schudden, met wisselend resultaat. Nieuw is namelijk het 'bountysysteem'. Jouw hoofdpersoon is bezig om zich te bewijzen als 's werelds beste huurling, maar heeft daarin flink wat concurrentie.

Andere moordenaars komen achter je aan als jij te veel in het oog van hun meesters springt. De moordenaars achtervolgen je op de kaart, zelfs als je midden in een andere opdracht zit. Hoewel dit dynamiek en verrassingen toevoegt aan het spel, is het ook mogelijk om die moordenaars tijdelijk af te kopen door in het menuscherm een boete te betalen. Dat haalt de spanning er wel wat uit.

Aan de andere kant is dit ook een zegen, want soms kan zo'n dynamische onverlaat een simpele opdracht haast onmogelijk maken. Dan liever even in de buidel tasten zodat je weer verder kunt.

Uiteindelijk ontkom je niet aan een confrontatie, en een belangrijk onderdeel van de game is het een voor een uitschakelen van al die huurlingen. Het is een erg leuke toevoeging, die wellicht nog wat verbetering kan gebruiken.

Geen perfecte game

Hoewel Assassin's Creed Odyssey grotendeels goed functioneert, is het spel technisch niet perfect. Er zitten soms rare pauzes in het spel, vaak op het moment dat een nieuw deel van de wereld wordt ingeladen.

Laadtijden na doodgaan zijn ook een irritatie. Het duurt bijna een minuut voor je weer op de been bent, wat bij een moeilijke missie best tot frustratie leidt.

En wat schrijfwerk betreft is de game niet altijd even consistent. Keuzes in het verhaal lijken soms helemaal geen invloed op de loop der dingen te hebben.

Dat wil niet zeggen dat keuzes geen effect hebben. Een nieuw element in de reeks is dat jouw gedrag wel degelijk invloed heeft op het spel.

Een moeilijke keuze met een ziek gezin op Kefalonia kan uren later opeens dramatische gevolgen hebben. Het is net als met het huurlingensysteem: de keuzes zijn een hele mooie toevoeging, maar laten ruimte voor verbetering.

Conclusie

Laat die punten van kritiek niet het idee geven dat Odyssey een mislukt spel is. Integendeel. De vele uren die je doorbrengt in het oude Griekenland zijn een waar genot. De wereld zit zo barstensvol details en geheimen, met zo veel optionele missies en plekken om te verkennen, dat het bijna onmogelijk is om alles te noemen.

Zo hebben we het nog niet eens gehad over het 'veroversysteem', waarbij je ervoor kunt kiezen om de Spartanen of de Atheners bij te staan bij het veroveren van landen. De veldslagen die erop volgen, voelen chaotisch en spannend aan. Ook zeeslagen zijn terug en geven het reizen weer een extra spannende laag.

Daarnaast zijn er tal van geheimen te vinden. Het is een genot om de wildernis in te trekken om te zien wat je aantreft. En het is heel gemakkelijk om de 'grote' verhaallijn urenlang te negeren. Assassin's Creed Odyssey is een spel van mythische proporties en een kanshebber voor Spel van het Jaar.