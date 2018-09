Review: Apple Watch Series 4 overtuigt met groter scherm

De afgelopen jaren verbeterde Apple met nieuwe versies van zijn Apple Watch vooral de prestaties en werden steeds nieuwe functies zoals gps-ondersteuning toegevoegd. Dit jaar is de smartwatch ook aan de buitenkant vernieuwd.

Hoewel de Apple Watch nog steeds lijkt op zijn voorgangers (een rechthoekige behuizing, een knop en een draaiknop), zijn er wel degelijk veranderingen doorgevoerd. De modellen zijn iets dunner geworden en de schermen zijn vergroot.

Het kleine model meet nu 40 millimeter in plaats van 38 millimeter. De grotere variant heeft een grootte van 44 millimeter in plaats van 42 millimeter. De schermen lopen ook verder door tot de randen en de hoeken zijn afgerond.

Groter scherm maakt echt verschil

Volgens Apple is het scherm van het kleine model 35 procent groter geworden dan dat van zijn voorganger. Het scherm van het model van 44 millimeter is nu 32 procent groter. De kleine Apple Watch heeft een groter scherm dan dat van de versie van 42 millimeter van vorig jaar, terwijl de behuizing nauwelijks is gegroeid.

Het grotere scherm maakt echt een verschil. Zo is het bedienen van de smartwatch een stuk minder priegelig, doordat de knoppen in beeld groter zijn.

Oude bandjes zijn ook geschikt voor het nieuwe model. Apple heeft het design aangepast, maar rekening gehouden met gebruikers die overstappen op een nieuwe Apple Watch.

Apple heeft verder nieuwe klokjes toegevoegd aan het besturingssysteem watchOS 5, die goed tot hun recht komen op de grotere displays. Op de zogeheten Infograph- en Infograph Modular-klokken kunnen gebruikers een stuk meer zogeheten 'complicaties' kwijt. Dat zijn icoontjes op het scherm die in een oogopslag bepaalde informatie tonen of dienen als snelkoppeling naar een app.

Nieuwe hartslagfuncties voorlopig niet in Nederland

Ook de achterkant van de smartwatch is vernieuwd. Die is nu gemaakt van zeer stevig keramiek om een met saffier beschermde hartslagmeter heen.

Die hartslagmeter werkt nauwkeurig en betrouwbaar als vanouds. Apple kondigde allerlei nieuwe functies aan voor Amerikaanse gebruikers, zoals het maken van een hartfilmpje en het herkennen van hartritmestoornissen, maar in Nederland worden die opties voorlopig nog niet verwacht. De enige vernieuwing is dat de meter nu kan doorgeven als de hartslag te laag is. Een te hoge hartslag werd in het voorgaande model al geregistreerd.

De hartslagmeter was, samen met de gps-functie, al een belangrijke functie voor sporters. In watchOS 5 is ook automatische work-outdetectie aanwezig. Daarmee kun je gewoon gaan sporten, terwijl de wearable herkent of je yoga beoefent of bent gaan hardlopen.

Apple Watch schiet te hulp na hevige val

Een andere nieuwe functie is valdetectie. De Apple Watch herkent het als de drager een harde val maakt. Dat gebeurt via de gyroscoop en de snelheidsmeter in de wearable. De smartwatch vraagt na zo'n val of de drager oké is. Als de gebruiker na een minuut nog steeds niet beweegt, worden de hulpdiensten gebeld.

De optie staat overigens standaard uit voor mensen onder de 65 jaar. Apple richt zich hiermee dan ook duidelijk op ouderen. Maar ook mensen die slecht ter been zijn en kunnen vallen, kunnen zeker geholpen zijn met deze mogelijkheid.

De valdetectie werkt goed. Apple gebruikte voor de ontwikkeling data van 2.500 mensen die valoefeningen deden. De smartwatch zal geen melding geven als je op bed ploft, maar wel als je ergens vanaf valt.

Stemmen uit de wearable via Walkie Talkie-functie

De microfoon op de Apple Watch is verplaatst naar de opening tussen de knop en de Digital Crown op de zijkant. Aan de andere zijde zitten speakers, die luider kunnen dan voorheen.

Een nieuwe functie waarmee we dat konden testen, is Walkie Talkie. Daarmee kun je spraakberichten naar andere gebruikers verzenden door een knop op het scherm ingedrukt te houden. De ander hoort dan direct wat je te zeggen hebt. Dat is een geinige functie, maar wel één die door de meesten waarschijnlijk snel wordt uitgeschakeld. Niet iedereen zit te wachten op stemmen die zomaar uit de smartwatch kunnen komen.

Wel een fijne vernieuwing is de haptische feedback die aan de Digital Crown is toegevoegd. Het wieltje geeft voelbare tikjes als je eraan draait. Daardoor lijkt het net een mechanisch wieltje, waarmee je nauwkeuriger door menu's kunt scrollen.

De Apple Watch Series 4 is twee keer zo snel als zijn voorganger, claimt Apple. Dat komt door een nieuwe 64-bitprocessor. De Series 3 reageerde overigens al niet langzaam, maar de nieuwe Apple Watch opent apps vaak net iets eerder.

Ook geeft spraakassistent Siri een stuk sneller antwoord. Deze versie is nog steeds niet zo uitgebreid als die op de iPhone, maar voor simpele vragen zoals het weerbericht heb je er genoeg aan. De assistent schakelt nu ook in als je je pols naar je mond brengt. In de praktijk lukte dat niet altijd en werkte het vertrouwde commando 'Hé Siri' beter om contact te maken.

Verder valt de batterijduur te prijzen, die gemakkelijk 1,5 dag meegaat op een volle lading. Wel is het jammer dat de uitgebreide hartslagfuncties voorlopig niet in Nederland te gebruiken zijn.

Conclusie

De Watch Series 4 is wederom een stap vooruit. Het grotere scherm in bijna dezelfde behuizing maakt de wearable een stuk praktischer. Daarnaast weet Apple nu beter wat de doelgroepen voor het horloge zijn. Met de nieuwe hartfuncties die alleen in de VS verschijnen, gaat Apple nog duidelijker de medische kant op.

Daarnaast is de Apple Watch nog steeds ideaal voor sporters, zeker met de toevoeging van automatische work-outdetectie. Ook bedient Apple met de valdetectie nu ook ouderen en mensen die slecht ter been zijn.

Voor mensen die simpelweg hun stappen willen tellen en soms wat notificaties willen ontvangen, is de prijs voor de Apple Watch Series 4 een grote uitgave. De versie van 40 millimeter kost 429 euro en die van 44 millimeter 459 euro.

De Apple Watch Series 3 is door de fabrikant in prijs verlaagd en kost nu 299 euro, wat voor mensen met minder eisen waarschijnlijk een aantrekkelijkere aankoop is. Ben je op zoek naar uitgebreide functies op het gebied van gezondheid en wil je veel informatie op het scherm tonen, dan is de Series 4 de juiste keuze. Het is de beste smartwatch die Apple tot dusver heeft gemaakt.