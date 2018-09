Review: Surface Go is betaalbare tablet met laptopprestaties

Microsoft heeft met de Surface Go een antwoord op de goedkopere iPad die Apple recent uitbracht. Daarnaast kan het toestel concurreren met budgetlaptops, zoals Chromebooks. De Surface Go is namelijk als tablet te gebruiken, maar minstens zo goed als laptop.

De Surface Go is vooral het goedkopere broertje van de Surface Pro die Microsoft al langer aanbiedt. Met een prijs van 449 euro is hij ruim de helft goedkoper dan dat model van 949 euro.

Voor dat geld krijg je overigens geen toetsenbord. Enigszins vreemd, want de Type Cover van Microsoft is wat ons betreft nodig om de Surface Go te gebruiken zoals hij bedoeld is. Die hoes, die 100 euro extra kost, heeft namelijk een toetsenbord en trackpad om de tablet in laptopstand te gebruiken. Het maakt de tablet een stuk praktischer en is dus eigenlijk verplichte kost, zeker omdat de Type Cover ondanks het kleine formaat prettig typt.

Draagbare tablet met klein scherm

De Surface Go is een kleine tablet, voorzien van een 10-inchscherm en met een resolutie van 1.800 bij 1.200. Dat is prima werkbaar voor simpele taken, ook in de laptopstand, al is er weinig ruimte om werkvensters naast elkaar te openen.

Om het scherm heen zijn behoorlijke randen te vinden. Wat dat betreft is het wachten tot tablets in de voetsporen van recente smartphones treden. In de nieuwe mobiele telefoons zijn randen tegenwoordig nauwelijks zichtbaar. Zo krijgt het scherm meer ruimte zonder de behuizing groter te maken.

Het formaat maakt de Surface Go draagbaar. Wel lijkt het apparaat een fractie dikker te zijn dan andere tablets. Dat komt onder meer doordat er een uitklapbaar standaardje in de behuizing aanwezig is om het scherm weg te kunnen zetten.

De Surface Go is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. De goedkoopste versie wordt geleverd met 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan opslagruimte. Er is ook een duurdere versie met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB opslagruimte. Die kost 599 euro. Die duurdere versie kregen wij van Microsoft opgestuurd als testmodel.

Het toestel is verder voorzien van meerdere kabelingangen. Zo kun je er een koptelefoon op aansluiten en is er een microSD-kaartlezer aanwezig. Er is één USB-C-aansluiting, wat betekent dat je met dongles moet werken om meer accessoires aan te sluiten. Dat zal niet iedereen handig vinden, maar het is dan ook geen volwaardige laptop.

Surface Go doet wat hij moet doen

Microsoft belooft een accuduur van 9 uur. Tijdens het testen kwamen wij gemiddeld uit op 4,5 uur bij normaal gebruik op de werkvloer. Dat houdt in: fors internetgebruik en tekstverwerken. De Surface Go heeft vier verschillende batterijstanden, van accubesparend tot prestatiegericht. Wij gebruikten het toestel in de stand 'betere batterij'.

Om de tablet te ontgrendelen is Windows Hello aanwezig. Aan de voorkant van het apparaat is een camera voor gezichtsherkenning geplaatst. Wij logden daarmee snel in. Er is geen vingerafdrukscanner aanwezig.

De camera kan ook gebruikt worden voor videobellen, maar verwacht geen topkwaliteit van de 5-megapixelcamera. Op de achterkant van de Surface Go zit een iets betere camera die foto's in 10 megapixels maakt, maar ook die haalt het niet bij de camera van een recent uitgebrachte smartphone.

De Surface Go draait op Windows 10. Gebruik je het apparaat voor standaardtaken, zoals teksten schrijven, browsen en video's kijken, dan kun je alles zonder haperingen doen. Ook zwaardere programma's, zoals Photoshop, werken probleemloos. Wel is het scherm daar eigenlijk al iets te klein voor.

Het apparaat is duidelijk niet bedoeld voor games. De grafische kaart (Intel HD Graphics 615) krijgt het al snel te zwaar en vervolgens begint het beeld te haperen. We probeerden bijvoorbeeld de verbouwingssimulator House Flipper, die op de laagste stand nog steeds met vertraging kampte. Het schietspel PlayerUnknown's Battleground wilde helemaal niet starten.

SPECIFICATIES Schermgrootte 10 inch Resolutie 1800 x 1200 pixels Chip Intel Pentium Gold-processor 4415Y Werkgeheugen 4GB of 8GB Opslagruimte 64GB of 128GB Afmetingen 245 x 175 x 8,30 mm Gewicht 522 gram Prijs Vanaf 449 euro

Conclusie

Met de Surface Go heeft Microsoft een goedkope tablet met een hoogwaardige uitstraling uitgebracht. Het apparaat is stevig en mooi afgewerkt.

Qua prestaties komt de tablet een heel eind, al is het duidelijk een apparaat voor lichte werkzaamheden waar niet al te veel snelheid of kracht bij nodig is. Browsen en video's kijken gaat probleemloos, evenals teksten schrijven en de boekhouding bijwerken. Multitasken is ook praktisch op de Surface Go.

De accu is prima, maar had wat ons betreft nog wel iets langer mee mogen gaan. Ook hadden we graag gezien dat het toetsenbord werd meegeleverd, want pas met de Type Cover van Microsoft komt het apparaat écht tot zijn recht op zakenreis of in de collegebanken.