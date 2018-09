Eerste indruk: Zo werkt het e-inkscherm van de Yoga Book C930

De Yoga Book C930 volgt de Yoga Book van twee jaar geleden op. Destijds was de computer voorzien van een zwarte plaat waarop een virtueel toetsenbord getoond kon worden. In het nieuwe model is het scherm vervangen door een e-inkvariant.

Lenovo zegt dat er flink gewerkt is aan de verbetering van het gevoel van op een scherm typen. Op de IFA in Berlijn konden we dat zelf tijdens een korte demo proberen.

Typen op een beeldscherm

Hoewel e-inkschermen niet per se bekendstaan als heel snelle en responsieve displays, heeft de Yoga Book C930 daar geen last van. Toetsaanslagen worden direct herkend en ingevoerd. Met kleine trillingen lijkt het alsof je daadwerkelijk een knop indrukt, hoewel die trillingen niet erg krachtig zijn, ook niet op de hoogste stand.

Daardoor komt het gevoel van typen nog steeds niet in de buurt van een laptop. Dat komt ook doordat een scherm geen randen van toetsen heeft, waardoor je nog steeds snel een verkeerde toets aanslaat.

Gebruikers kunnen verschillende stijlen toetsenborden instellen. Daarbij is vooral de zwarte variant prettig, omdat die een animatie heeft bij het indrukken van de toetsen. Lenovo probeert typen zo echt mogelijk te maken.

Het lijkt ons goed genoeg voor korte teksten en aantekeningen, maar moet je echt veel typen, dan is het nog niet heel handig.

Een e-inkscherm is wel heel prettig om lange teksten en boeken te lezen. Het scherm kan naar achteren worden omgevouwen om in tabletstand te lezen.

Schetsen alsof het papier is

Ook kan het scherm gebruikt worden voor schetsen of aantekeningen met de hand. Dat kan met een pennetje. Tijdens de demo hield dat er overigens een paar keer zomaar mee op, en niemand wist waarom.

Toen het daarna wel werkte, was het resultaat precies en zonder vertraging. Door harder te duwen werd de streep dikker. Dat de computer het handschrift kan omzetten in tekst op het scherm is ook een handige functie. Dat komt bijvoorbeeld van pas bij aantekeningen maken in een collegezaal.

De laptop is dankzij een regulier 10,8-inchdisplay heel handzaam. Het e-inkscherm is met een afmeting van 10 inch iets minder groot. Daarnaast komt het apparaat beschikbaar met verschillende processors, namelijk een m3 of i5 van Intel.

Wel is de C930 altijd voorzien van 4 GB aan werkgeheugen. De accu moet volgens Lenovo tot 8,6 uur meegaan, maar dat hebben we niet kunnen uitproberen.

Voorlopige conclusie: niet de krachtigste

Het lijkt erop dat de markt voor de C930 niet per se heel groot is, maar het is te prijzen dat Lenovo ook in dit soort gekke innovaties blijft investeren.

Als laptop om echt lekker op te werken, overtuigt de C930 nog niet direct. Dat komt doordat typen op een beeldscherm simpelweg nog niet het gevoel geeft dat fysieke toetsen bieden.

Toch zal er een nichemarkt te bedienen zijn met deze laptop, met name voor gebruikers die prioriteit geven aan met de hand schrijven en schetsen. Al met al is de laptop niet de krachtigste op de markt en lijkt het apparaat vooral bedoeld voor mensen de weinig typen en licht werken.