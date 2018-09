Eerste indruk: Sony Xperia XZ3 verbetert vooral het scherm

De Xperia XZ3 is op het eerste gezicht een kleine verandering ten opzichte van de Xperia XZ2, die in het voorjaar verscheen. In het design zijn kleine veranderingen doorgevoerd: weer iets minder hoekig en dunnere schermranden.

Het scherm loopt aan de zijkanten door in de randen, maar in de praktijk mag het geen naam hebben. Het komt niet in de buurt bij hoe ver Samsung dat doorvoert met zijn S-toestellen.

Voor het eerst heeft Sony een Android-telefoon gepresenteerd met een oledscherm. Het 6 inch-display oogt dan ook heel fraai. De kijkhoek is prima zonder kleurvervorming en het scherm kan een behoorlijke helderheid behalen. Wat dat betreft heeft een Xperia-toestel eindelijk een goed display waarmee het de concurrentie aan kan.

Ook de resolutie is verhoogd. In de Xperia XZ2 was die 1080 x 2160 pixels en in de Xperia XZ3 is dat 1440 x 2880 pixels. Het toestel kan wederom bewegingen in video's overbrengen als trillingen in het toestel. Dat zou moeten zorgen dat de kijker zich meer betrokken voelt bij het beeld, maar in de praktijk voegt het niet zoveel toe.

Aan de achterkant maakt Sony nog steeds gebruik van een kleine bolling, waardoor de telefoon prettig in de hand ligt. Verder is één 19 megapixel-cameralens aanwezig met daaronder een goed bereikbare vingerafdrukscanner.

Kleine verbeteringen in de software

De telefoon herkent wanneer de gebruiker een foto wil maken, als het toestel horizontaal uit de slaapstand wordt opgepakt. De lens wordt dan volgens Sony al geopend, met het idee dat de camera zo sneller gereed is.

Dat klinkt als een handige functie voor wie snel een plaatje wil schieten, maar tijdens de hands-onsessie kregen we het niet voor elkaar. Waarschijnlijk kwam dat door de demo-instellingen, want steeds kregen we een promotiescherm te zien met vernieuwingen van het toestel.

Aan de voorkant is de telefoon voorzien van een 13 megapixel-camera. Er is een bokeh-functie, waarmee het onderwerp scherp in beeld komt, maar de achtergrond wazig. Dat hebben we vaker gezien. Ook deze optie was lastig testen in een wat slecht belichte ruimte, maar met een enkele camera is het lastig om haren softwarematig scherp af te snijden. Daarom kunnen randen soms wazig ogen.

Sony heeft ook een optie genaamd 'Side sense' toegevoegd. Door op de zijkant van het toestel te tappen, opent een menu met snelkoppelingen, bijvoorbeeld naar apps die recent zijn geopend. Dat werkt goed, maar om te bepalen hoe handig dat in het dagelijks gebruik is, zouden we het toestel langer moeten testen.

Het oledscherm is belangrijkste vernieuwing

Het verbeterde scherm, 'Side sense' en het ietwat andere design zijn voor Sony reden om het toestel Xperia XZ3 te noemen. Met name de komst van een oleddisplay is een belangrijke toevoeging, maar we zien de telefoon eerder als een evolutie dan als een volledig vernieuwd toestel.

Opvallend is ook dat de Xperia XZ2 Premium van eerder dit jaar meer te bieden heeft op andere gebieden. Dat toestel heeft een dubbele camera op de achterkant en biedt een 4K HDR-beeldscherm. Dat toestel is met 899 euro wel 100 euro duurder dan de Xperia XZ3, die vanaf 5 oktober te koop is voor 799 euro.