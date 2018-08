Eerste indruk: ZenBook Pro maakt tweede scherm in touchpad nuttig

De ZenBook Pro werd in juni dit jaar tijdens de Computex-beurs aangekondigd. We konden hem op de IFA voor het eerst proberen.

Het apparaat is voorzien van een achtste generatie Intel i9-processor om zware programma's te draaien. Daarnaast is hij voorzien van een grafische kaart van GeForce, de GTX 1050 Ti, om games te kunnen spelen. Ook heeft de laptop een aanraakgevoelig 4K-beeldscherm.

De ZenBook Pro heeft twee usb-c-aansluitingen, een opening voor een sd-kaart, een hdmi-ingang, een koptelefoonaansluiting en reguliere usb 3.1-poorten. Rechtsonder het toetsenbord zit een vingerafdrukscanner.

Een tweede scherm als touchbar

Asus heeft een tweede scherm aan zijn ZenBook Pro's toegevoegd, onder het toetsenbord. Het touchpad in de laptops van 14 en 15 inch doet dubbel dienst als tweede scherm. Asus noemt dat de ScreenPad. Hij heeft een schermdiagonaal van 5,5 inch en biedt een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels.

Via de F6-knop is in te stellen hoe je de ScreenPad wil gebruiken. Door een paar keer te drukken, kun je er bijvoorbeeld het volledige scherm op weergeven. Daar wordt het beeld enigszins priegelig van, zeker in de aanraakmodus met je vinger. Handiger is om de muiscursor te gebruiken, die je eveneens via de ScreenPad bedient.

Vensters zijn via het reguliere 4K-scherm naar beneden te slepen. Daarnaast is het mogelijk om het bovenste scherm met een druk op de knop direct naar beneden te verplaatsen. Tijdens de korte hands-on was het even zoeken naar manieren om het scherm te gebruiken, maar waarschijnlijk went dat bij dagelijks gebruik snel.

Extra opties in bepaalde apps

We testten het tweede scherm door enkele websites te bezoeken en door wat filmpjes te streamen. Dat ging heel gemakkelijk en de beeldkwaliteit viel eveneens niet tegen. Als tweede scherm lijkt de ScreenPad dan ook vrij handig, omdat je er alles naartoe kan slepen wat je wilt.

Asus heeft eigen apps die met de ScreenPad werken. Zo kun je een muziekspeler of een rekenmachine op het schermpje tonen. Office-apps van Microsoft werken ook samen met het scherm. Wij zagen bijvoorbeeld de mogelijkheden om teksten te selecteren in Excel of om berekeningen te maken.

Het scherm doet direct denken aan de Touch Pad van Apples MacBook Pro; de balk boven het toetsenbord die de functietoetsen vervangt. Het schermpje van Asus biedt wel een stuk meer ruimte voor informatie, waar de Touch Bar een stuk smaller en rommeliger is qua opzet. Wat dat betreft is de ScreenPad meteen een stuk overtuigender qua gebruiksgemak en functionaliteit.

Wisselen tussen de standen van het ScreenPad gingen af en toe wel wat stroef. Ook waren we soms even kwijt of we in de cursormodus waren of in touchmodus. Dat werkt dus niet tegelijk, al zou je dat misschien verwachten van een touchpad met een schermfunctie.

Nuttiger dan de Touch Bar

Waar we de Touch Bar van de nieuwe MacBooks in de praktijk nauwelijks gebruiken, lijkt deze oplossing van Asus een stuk bruikbaarder. Simpelweg omdat de schermruimte groter is en hij daadwerkelijk dienst kan doen als volledig tweede scherm.

Daarmee wordt multitasken mogelijk zonder allerlei vensters op het reguliere scherm open te zetten. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij het tonen van een mailbox, een kalender of een Twitterfeed. De Office-apps lijken eveneens een fijne toevoeging.

Volgens Asus gaat de accu van de ZenBook Pro 15 op een volle lading gemiddeld 9,5 uur mee. Dat zou betekenen dat het tweede scherm niet voor een veel verminderde gebruiksduur zou zorgen, al hebben we dat niet kunnen testen tijdens de korte testsessie.

De vraag blijft alleen wel of je een tweede scherm nu echt nodig hebt. Een laptop is natuurlijk al voorzien van een scherm waarop je prima kunt werken. Toch lijkt het als aanvulling op dat scherm een aardig idee, waar best wat praktische toepassingen voor te verzinnen zijn.