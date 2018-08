Review: Samsung Galaxy Note 9 opnieuw goed toestel, maar geen grote stap

Wie de Galaxy Note 9 in zijn handen houdt, voelt gelijk dat Samsung op zoek is naar een telefoon die stevig aanvoelt. Met een schermdiagonaal van 6,4 inch en een gewicht van 201 gram is de smartphone iets groter dan zijn voorganger, de Note 8. Hij is een stuk forser dat de gemiddelde telefoon, en een overstap van een kleiner toestel kan dan ook zeker even wennen zijn.

Galaxy Note 9 Schermgrootte 6,4 inch Resolutie 2960 x 1440 pixels Chip Samsung Exynos 9 Octa Werkgeheugen 6 GB Opslagruimte 128 GB Accu 4.000 mAh Camera achter 12 megapixel, f/1,5 Tweede camera achter 12 megapixel, f/2,4 Camera voor 8 megapixels Software Android 8.1 met Samsung Experience Afmetingen 161,9 x 76,3 x 8,8 mm Gewicht 201 gram Prijs 999 euro

Qua ontwerp lijkt de telefoon veel op de Note 8. Het toestel is net als zijn voorganger voorzien van een fraai AMOLED-scherm. Aan de zijkanten buigt het scherm licht mee met de randen. Dit wekt vooral tijdens het bekijken van video’s de indruk van diepte. Samen met de kleine schermranden geeft de telefoon je bij het bekijken van een film of serie extra het gevoel van onderdompeling.

De Galaxy Note 9 komt in twee varianten. Het goedkoopste model heeft 128 GB aan opslagcapaciteit en 6 GB aan werkgeheugen en kost 999 euro. Een duurdere variant is nagenoeg hetzelfde, maar heeft 512 GB aan opslagruimte en een werkgeheugen van 8 GB. Dit toestel kost 1.249 euro. De smartphones zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en paars.

Ons testmodel, de variant met 6 GB aan werkgeheugen, scoorde tijdens de AnTuTu-benchmark, waarbij de processorsnelheid wordt vergeleken met andere toestellen, bijna een vijfde beter dan de Galaxy Note 8. Toch is de score vergelijkbaar met die van de Galaxy S9.

Dat suggereert dat Samsung onder de motorkap, vergeleken met zijn meest recente smartphone, geen grote stappen heeft gezet. Desondanks zet de Galaxy Note 9 een goede score neer. Samsungs nieuwste toestel is in de praktijk 'gewoon' een snelle telefoon, zoals je mag verwachten.

S Pen

De bijgeleverde stylus met de naam S Pen is voor de Note 9 uitgebreid met wat functies die handig zouden moeten zijn, maar in alledaags gebruik niet per se het verschil maken.

Met een knopje aan de zijkant van de S Pen kun je video's en muziek pauzeren of doorgaan naar het volgende nummer. Die optie lijkt in alledaags gebruik handig, maar voelt in de praktijk vooral geforceerd aan. Het gebruik van het scherm is immers zo vanzelfsprekend dat het indrukken van de knop op de stylus niet zonder nadenken gaat.

De stylus blijft vooral handig in zijn kernfunctie: even snel een notitie te maken. Zodra de pen uit de houder komt, kan zelfs een vergrendeld scherm gebruikt worden om een aantekening te maken. Als de telefoon ontgrendeld is terwijl je de pen pakt, opent gelijk een keuzemenu waarin je onder meer notities kunt maken of bekijken.

Dat maakt van de stylus een accessoire die doet wat hij belooft. Een groot pluspunt is het gebruikersgemak. Het is heel eenvoudig om de stylus te pakken om direct je gedachtes op het scherm te zetten. Een ander voordeel is dat je de notitie ook niet handmatig hoeft op te slaan. Dat gebeurt automatisch als je de stylus terug plaatst in de telefoon.

Camera

Aan de achterkant van de Note 9 bevinden zich twee camera's van 12 megapixel. Het systeem met dubbele camera's schakelt mechanisch tussen een diafragma van f/2,4 voor situaties met genoeg licht en f/1,5 bij weinig licht, net als de camera van de Galaxy S9.

De Note 9 biedt zogenaamde scèneoptimalisatie, waardoor de telefoon je foto's kan verbeteren, afhankelijk van de inhoud. Dat kan door te kiezen uit twintig scenario's, zoals dieren, bloemen en nachtelijke scènes Je zult deze functie wel telkens handmatig moeten aanpassen, wat het gebruikersgemak omlaag haalt.

We hebben de camera onder verschillende omstandigheden getest, zoals bij een vuurwerkshow, een naderende storm en uiteraard bij voldoende daglicht. In de laatste situatie levert dat uitstekende foto's op. De scèneoptimalisatie gaf bloemen bijvoorbeeld een mooi extra accent, zonder dat het nep overkomt. De lucht van de naderende storm lijkt op de foto lichter dan in het echt, maar is daardoor wel beter zichtbaar.

De moeilijkste situatie was het grote contrast tijdens de vuurwerkshow, waar meerdere foto’s overbelicht bleken. Dat is logisch, vanwege de onvoorspelbaarheid, maar wie een aantal foto’s achter elkaar maakt vindt daar met een beetje geluk uiteindelijk wel een mooi plaatje van het juiste moment tussen.

Dagelijks gebruik

Wie een smartphone zoals de Note 9 koopt, mag verwachten dat het toestel voor alledaags gebruik frictieloos werkt. Die belofte maakt Samsung grotendeels waar. Zo bleek de accu van 4.000 mAh in de testperiode ruim voldoende om een dag mee te gaan.

Verder is de Note 9 voorzien van andere gebruiksgemakken. Zo heeft het toestel een koptelefoonaansluiting en ondersteunt hij draadloos opladen, voor wie toch in batterijnood komt. Het Android-besturingssysteem met Samsung Experience voelt schoon en overzichtelijk aan. Het enige wat irriteerde waren de vele meldingen, maar deze zijn eenvoudig uit te schakelen voor een minder storende ervaring.

De vingerafdrukscanner is verplaatst van naast naar onder de camera, een verandering die onlangs in meerdere toestellen is doorgevoerd. In het geval van de Note 9 was dat broodnodig. De scanner is vanwege het formaat van de telefoon beter bereikbaar dan op de Note 8. Bovendien leg je je vette vingers nu minder snel per ongeluk op de lens van de camera, zoals bij de Note 8 nog wel eens kon gebeuren.

De ervaring met de andere biometrische sensor, gezichtsherkenning, was minder goed. In eerste instantie herkende de sensor het gezicht niet, waardoor ontgrendelen moeilijk ging en de telefoon regelmatig om een pincode vroeg. Na het opnieuw instellen van het gezicht ging het beter, maar het is opmerkelijk dat het toestel zelf niet opmerkt dat de instelling slecht was.

De gezichtsherkenner werkte uiteindelijk wel vanuit verschillende, niet al te moeilijke, hoeken. Toch had de sensor nog regelmatig moeite in situaties met weinig of geen licht. In die gevallen moest alsnog een pincode ingevoerd worden om de telefoon te ontgrendelen.

Reden daarvoor is dat het bij Samsung ook in de Note 9 ontbreekt aan geavanceerde technologie, zoals een infraroodscanner, waarmee het ontgrendelen bij weinig licht makkelijker zou gaan. Apple, de grote concurrent op het gebied van high-endsmartphones, biedt dat voor zijn gezichtsherkenning wel aan.

Conclusie

Samsung levert met de Galaxy Note 9 opnieuw een zeer degelijk toestel. De smartphone ziet er goed uit, is snel, heeft een fantastisch scherm, een prima batterijduur en een schone Android-versie.

Daarmee zet Samsung echter geen gigantische stappen. De Galaxy Note 9 is niet veel anders dan andere recente toestellen van het Zuid-Koreaanse merk. De Galaxy Note 8 en de Galaxy S8 bieden grotendeels dezelfde ervaring, inclusief gebreken.

Dat maakt de Galaxy Note 9 onder de streep een relatief duur, maar uitstekend toestel dat vermoedelijk alleen is weggelegd is voor wie het maximale uit een nieuwe smartphone wil halen. Wie daar niet per se behoefte aan heeft, kan beter een eerder model overwegen.