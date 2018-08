Review: F1 2018 is uitstekend en toegankelijk

De game heeft net als de voorganger, F1 2017, genoeg te bieden voor zowel de ervaren als de beginnende gamer. Het grote voordeel voor die eerste groep: je hebt geen stuur en pedalen nodig om Max Verstappen op een acceptabele manier rond het circuit van Monaco te sturen. Ook met de gewone controller is deze game prima speelbaar.

Echte cracks die een complete cockpit thuis hebben inclusief stoel en schermen zoeken hun heil toch sneller bij meer realistische games als Assetto Corsa. De F1-games van Codemasters bieden meer een arcade-ervaring met de nodige realistische elementen. F1 2018 is daarin geen uitzondering.

Goed letten op je brandstof

Toch heeft de gamer genoeg 'realistische' taken. Zo moet je letten op je brandstofgebruik, kiezen welke banden je wil tijdens de volgende pitstop en is het sowieso zaak om, tijdens langere races, na te denken over de strategie.

In dat laatste zijn ook de tegenstanders gegroeid ten opzichte van F1 2017. Wilden de computergestuurde racers in de vorige editie bijvoorbeeld nog weleens onlogisch wisselen van intermedatie naar full wet-banden in de voorlaatste ronde, nu rijden ze door naar de finish.

Ook in duels op de baan zijn tegenstanders gegroeid. Er wordt minder afgewacht, waardoor het lastiger is om snellere coureurs achter je te houden. Ook wordt er feller verdedigd, al gebeurt dat laatste zo nu en dan op een onnatuurlijk harde manier.

Net als echte coureurs kwetsbaar

In die duels kun je nu ook gebruikmaken van de keuzevrijheid in 'ERS-deployment', de mate waarin je de hybride systemen aanspreekt. Dit kan in vijf standen, waaronder 'hotlap', voor in de kwalificatie. Is het zaak om snel iemand voorbij te gaan of achter je te houden? Dan kun je grijpen naar deze stand, terwijl wel in het achterhoofd gehouden moet worden dat de hoogste standen de accu snel leegtrekken.

Zonder ERS-deployment ben je kwetsbaar, zoals de echte coureurs dat ook kunnen meemaken. De auto's zelf voelen en klinken sowieso realistischer dan in eerdere delen van de gamereeks.

De grootste stap tussen F1 2017 en F1 2018 is zonder meer visueel. Zowel de auto's als de circuits zien er spectaculair uit en de snelheidservaring is echt gegroeid. Met de camera in cockpitmodus kijk je wel tegen de in 2018 verplichte halo aan, de verplichte veiligheidsbeugel voor het hoofd van de coureur, en die zit behoorlijk in de weg. Gelukkig kun je de middelste pilaar in het menu uitschakelen.

De carrièremodus is uitgebreid met onder meer een flink ontwikkelingsprogramma, waarmee de auto verbeterd kan worden. Dit levert wel de nodige verplichte kilometers op in vrije trainingen, waarbij vaste programma's voor onder meer banden sparen en energie genereren met de hybride systemen worden afgewerkt.

Ook krijgen gamers nu door de media een microfoon onder hun neus geduwd, waarna voorgekauwde antwoorden kunnen worden gegeven. Een aardige knipoog naar de realiteit, maar het voegt niet echt iets toe.

In zijn geheel is de carrièremodus wel zeer aantrekkelijk voor de gamers die zich uitgebreid in deze game willen storten. Voor mensen met minder tijd zijn uiteraard ook gewoon losse Grands Prix te spelen, waarbij natuurlijk ook de weersomstandigheden in te stellen zijn.

Diverse leuke kampioenschappen

Ook zijn er in de Championship-modus diverse leuke kampioenschappen te rijden, onder meer ook met oudere Formule 1-auto's, waarvan de catalogus in F1 2018 is uitgebreid met onder meer de Ferrari van Gilles Villeneuve uit 1979 en de Brawn GP waarmee Jenson Button in 2009 kampioen werd. De echte liefhebbers kunnen hiermee hun hart ophalen.

Uiteraard is er ook een multiplayermodus aanwezig, waarin je vanaf nu ingeschaald in rankings tegen elkaar kunt racen. Dit moet onder meer de kans verkleinen dat online gamers die alleen racen om zoveel mogelijk brokken te maken, uit jouw race worden geweerd. Er was online echter nog niet genoeg activiteit om dit naar behoren te testen.

Conclusie

Onder de streep is F1 2018 een uitstekende en zeer toegankelijke game, waarmee je zonder al te veel verdieping in de huid van Max Verstappen kunt kruipen. Alle mogelijkheden voor gevorderden zorgen ervoor dat je niet snel uitgekeken zult raken op deze game.

Mocht je F1 2017 al in huis hebben, dan moet je zelf afwegen of je krap 60 euro over hebt voor zeer fraaie graphics, een verbeterde race-ervaring en uiteraard alle auto's, circuits en coureurs van 2018. Dan krijg je de halo er gratis bij.