Eerste indruk: Samsung Galaxy Note 9 is kleine evolutie van Note 8

Samsung voert dit jaar relatief kleine verbeteringen door aan zijn toptelefoons. De Galaxy S9 was een verfijning van een al goede telefoon en dat geldt voor de Note 9 ten opzichte van de Note 8 ook. Wij konden het nieuwe toestel alvast testen tijdens een korte hands-onsessie in New York.

De Galaxy Note 9 heeft vrijwel hetzelfde ontwerp als zijn voorganger. De grootste vernieuwing in het ontwerp is de positie van de vingerafdrukscanner. Die zat in de Note 8 naast de camera's op de achterkant, maar is nu midden onder de camera's geplaatst. Daarmee is hij iets beter bereikbaar voor de gemiddelde handen.

Het scherm van de Note 9 is een fractie groter geworden. In dit toestel meet het display 6,4 inch. Dat was in de Note 8 nog 6,3 inch. In gebruik merk je dat verschil nauwelijks; het is en blijft een grote telefoon.

Langere accuduur compenseert dikte

Ook is het toestel dit jaar 0,2 millimeter dikker geworden. Dat komt voornamelijk door de grotere accu. Die heeft een capaciteit van 4.000 mAh. Dat is 14,3 procent meer dan de 3.500 mAh-accu van de Note 8. Samsung lijkt na het accudebacle van de Note 7 weer genoeg vertrouwen in zijn batterijen te hebben om een groot exemplaar toe te voegen.

Wat ons betreft is een grotere accu een goede toevoeging en nemen we de extra dikte graag voor lief als het een langere accuduur oplevert.

Samsung belooft met de accu in elk geval een volle dag aan gebruik. Tijdens de hands-on konden we niet testen hoelang het toestel bij normaal dagelijks gebruik meegaat.

S Pen bedient telefoon op afstand

De S Pen, de stylus die onder uit het toestel geschoven kan worden, heeft dit keer daadwerkelijk technologie aan boord. Het pennetje is voorzien van bluetooth en een knop om de telefoon op afstand te bedienen.

Het is daarmee bijvoorbeeld mogelijk om door slides in presentaties te bladeren, als het toestel verbonden is aan een monitor. Ook werkt het knopje als een zelfontspanner voor foto's, wat handig is voor groepsfoto's. De pen heeft een bereik van 10 meter.

De S Pen gaat dertig minuten mee op een volle lading, daarna is hij binnen een halve minuut volledig op te laden door hem in de telefoon te stoppen.

Het is wel de vraag hoe vaak de 'afstandsfuncties' van de S Pen in het dagelijks leven gebruikt gaan worden, maar de mogelijkheid is er in elk geval. Enkele opties, zoals het pauzeren en afspelen van YouTube-video's met het pennetje, lijken nogal overbodig.

Slimme camera's herkent twintig scenes

Ook Samsung doet mee aan de trend van fabrikanten om kunstmatige intelligentie aan de fotocamera toe te voegen. De Note 9 herkent twintig verschillende 'scenes', zoals dieren, eten, bloemen en landschappen.

Op basis daarvan wordt de foto aangepast. Zo wordt het gras iets groener gemaakt en gaat voedsel er wat kleurrijker uitzien. In de testomgeving was het verschil met normale foto's in de meeste gevallen subtiel. Dat is niet erg, want andere telefoons gaan soms te ver met de functie, waardoor plaatjes nep ogen. Dat lijkt bij de Note 9 niet het geval.

Verder is de foutdetectie nieuw, een optie waarmee de camera onvolmaaktheden in foto's ziet. Zo waarschuwt de telefoon als iemand op de foto net zijn ogen dicht heeft of als de lens smoezelig is. Deze optie konden we tijdens de hands-on nog niet goed testen.

Aan de camera's zelf is verder weinig veranderd. Op de achterkant zijn wederom twee 12-megapixelsensoren te vinden.

Zware programma's moeten snel en soepel werken

Samsung noemt de Galaxy Note 9 zeer geschikt om op te gamen. Krachtige apps, zoals games waarin veel gebeurt, moeten snel en soepel werken, omdat de processor watergekoeld wordt.

Daarnaast herkent kunstmatige intelligentie zware programma's en kan een algoritme ingrijpen om ervoor te zorgen dat het stabiel blijft werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door processen die in de achtergrond draaien uit te schakelen.

Ook de grote accu moet eraan bijdragen dat zulke apps bruikbaar zijn, zonder dat de telefoon snel leeg gaat. Hoe dat in de praktijk zal werken, is nog niet duidelijk.

Voorlopige conclusie

Met de Note 9 vindt Samsung het wiel niet opnieuw uit. De behuizing is iets verfijnd en de telefoon zelf is krachtiger en sneller, maar een in het oog springende nieuwe functie heeft het toestel niet. Van mogelijke verbeteringen in spraakassistent Bixby kregen we overigens niets te zien.

Volgens Samsung kiezen veel consumenten de Note 9 voor het pennetje, maar het is de vraag of een bluetoothverbinding genoeg is om van de Note 8 over te stappen. De toevoeging van slimme camerafuncties zal fijn zijn voor enkelen, maar een scenedetectie is tegenwoordig ook niet meer heel bijzonder.

Het instapmodel van de Note 9 kost wederom 999 euro. Daarvoor krijg je 128 GB aan opslagruimte. Er komt ook een model van 1.249 euro met liefst 512 GB aan opslagruimte. Dat is met een SD-kaartje nog eens uit te breiden tot 1 TB.

De Note 9 belooft een kleine stap voorwaarts in de Note-serie, maar de verbeteringen zijn waarschijnlijk niet genoeg om Note 8-bezitters over de streep te trekken voor een upgrade.