Review: Nokia 8 Sirocco weet zich niet genoeg te onderscheiden

HMD Global heeft sinds 2016 de Nokia-licentie in handen. Daarmee kan het bedrijf tot 2024 telefoons uitbrengen onder de merknaam Nokia. Tot op heden bracht HMD smartphones in het lowrange- en midrangesegment uit. Met de komst van de Nokia 8 Sirocco doet het bedrijf nu ook mee in de duurste markt, waar het toestel concurreert met bijvoorbeeld de LG G7 ThinQ en de OnePlus 6.

De Nokia 8 Sirocco is met een prijs van 749 euro de duurste telefoon van HMD Global. Het is het eerste toestel van het bedrijf met een oledscherm en werkt met Android One, waarmee de gebruiker gegarandeerd snel nieuwe updates voor het besturingssysteem en de beveiliging van de telefoon ontvangt.

Ontwerp

De smartphone voelt gewichtig en luxe aan. De Nokia 8 Sirocco bestaat voor het grootste deel uit glas op zowel de voor- als achterkant. Aan de zijkanten is gekozen voor een sterke roestvrijstalen behuizing. Het scherm en de achterkant buigen bij de randen naar elkaar toe, waardoor de zijkanten van de telefoon wat scherp zijn. Het zorgt ervoor dat het toestel heel dun aanvoelt.

Opvallend is dat de Nokia 8 Sirocco een beeldverhouding heeft van 16 bij 9, waar concurrenten juist vaker lijken te kiezen voor een langwerpig 18 bij 9-ontwerp. Ook heeft het toestel zichtbare randen aan de boven- en onderkant. Er is dus geen inkeping aanwezig om het scherm aan de bovenkant op te rekken. Het 5,5-inch-oledscherm buigt aan de zijkanten mee.

Dat heeft helaas wel tot gevolg dat die delen vooral bij een lichte achtergrond een donkere verkleuring krijgen. De buiging zorgt daarnaast voor een weerkaatsende streep van bijvoorbeeld lampen in het display.

Het ontwerp van de telefoon mag verder fraai genoemd worden, en met de hoeveelheid glas valt het mee hoe erg vingerafdrukken en stof erop te zien zijn. Op de achterkant is onder de dubbele camera een vingerafdrukscanner aanwezig. Die is met een subtiel ringetje weggewerkt in de behuizing en reageert snel.

Geen extra's

De afwerking is in zijn algemeenheid behoorlijk strak. Wellicht iets te strak. De knoppen aan de zijkant voor het volume en het in- en uitschakelen van de telefoon steken nauwelijks uit en zijn vanwege de randen flinterdun, waardoor ze op de tast niet direct goed vindbaar zijn.

De telefoon is ontdaan van een koptelefoonaansluiting. Die trend werd ingezet door Apple met de komst van de iPhone 7. Daarmee stuitte het bedrijf destijds op veel weerstand, maar veel telefoonfabrikanten volgden het voorbeeld. Je bent verplicht om het meegeleverde verloopstukje te gebruiken of gebruik te maken van een koptelefoon met bluetooth of een bedraad alternatief met een usb-c-aansluiting. De keuze van HMD zal een gemis zijn voor mensen die luisteren met een bedrade koptelefoon, want het verloopstukje is niet de fraaiste oplossing.

Verder ontbreekt de mogelijkheid om opslagruimte uit te breiden, al heeft het toestel 128GB aan geheugen, wat voor de meesten ruim voldoende zal zijn.

Camera's

Op de Nokia 8 Sirocco zijn twee cameralenzen op de achterkant te vinden: één voor een wijder beeld en één om dubbel in te zoomen. Naast een standaard cameramodus is er ook een Pro-modus. Daarmee krijgen gebruikers meer controle over hun foto's en kunnen ze zelf de witbalans en ISO-waarden aanpassen door over het scherm te vegen.

Foto’s die je met de telefoon maakt, zijn vaak prima maar niet spectaculair. In het donker heeft de camera iets meer moeite. Foto's worden dan softwarematig van de meeste ruis ontdaan, waardoor afbeeldingen soms iets te veel worden gladgestreken.

Ook hadden we aanvankelijk veel ruzie met de 'Live Bokeh'-functie. Die zorgt dat je foto's maakt waarop het onderwerp een stuk scherper in beeld komt dan de achtergrond. Achteraf is het mogelijk de scherpte aan te passen. Na het maken van de foto was het echter vaak niet mogelijk om de afbeelding direct te openen via de preview rechts onderin. Daarnaast verscheen de foto niet in de Foto's-app, waardoor het plaatje helemaal weg was. Werkte de functie wel, dan klopten uitsnijdingen niet altijd even goed.

Aan de voorkant is een 5-megapixelcamera te vinden. Dat levert redelijke foto's op, maar voor selfies verwacht je voor die prijs toch iets beters.

Android One

Net als andere nieuwe Nokia-toestellen is ook de 8 Sirocco voorzien van Android One. Het voordeel daarvan is dat de telefoon altijd snel de nieuwste updates voor het Android-besturingssysteem en beveiligingsupdates krijgt.

Ook biedt de Nokia 8 Sirocco daarmee een kale versie van het besturingssyteem. Dat is een verademing, omdat de telefoon niet bomvol met rommel staat. Deze versie van Android is de variant van Android zoals maker Google die voor ogen had. Op veel Android-telefoons wordt gebruikgemaakt van een eigen skin, met een hoop voorgeïnstalleerde apps van de fabrikant. Dat neemt veel ruimte in beslag en het gaat vaak om apps die je nauwelijks gebruikt.

Op deze telefoon staat slechts één Nokia-app, die dient voor ondersteuning. Daarnaast is het toestel voorzien van verschillende Google-apps, zoals Gmail, YouTube en Foto's. Er is niet ook nog een aparte galerij-app waarin genomen foto's terecht komen.

Specificaties

De Nokia 8 Sirocco heeft 6GB aan werkgeheugen. De telefoon gebruikt een Snapdragon 835-chip van vorig jaar. Daardoor komt de telefoon iets minder krachtig uit de bus dan bijvoorbeeld de OnePlus 6 en de LG G7 ThinQ, die een nieuwere Snapdragon-chip hebben.

Over het algemeen functioneert de telefoon zonder vertragingen of haperingen. Wel herkende het scherm soms niet aanrakingen van vingers. Dat soort haperingen ondervonden we als behoorlijk frustrerend.

De telefoon heeft een 3260 mAh accu. Bij normaal gebruik kun je daar de dag zonder problemen mee doorkomen. Na een dag normaal gebruik hadden we nog zo'n 20 procent over.

Het toestel ondersteunt snelladen maar kan ook draadloos worden opgeladen op een daarvoor bestemde Qi-lader. Daarvoor moet het toestel op een zeer specifiek plek worden gelegd. Het kwam bij ons meer dan eens voor dat de Nokia net niet goed lag, waardoor de accu leeg bleef.

Specificaties Schermgrootte 5,5 inch Resolutie 2560 x 1440 pixels Chip Snapdragon 835 Werkgeheugen 6 GB Opslagruimte 128 GB Accu 3260 mAh Camera achter 12MP, f/1.7 Tweede camera achter 13MP, f/2.6 Camera voor 5MP Software Android 8 Afmetingen 140,9 mm x 73 mm x 7,5 mm Prijs 749 euro

Conclusie

Met de 8 Sirocco probeert Nokia als telefoonmerk weer een voet tussen de deur te krijgen in het duurdere segment. Het toestel presteert prima en Android One is een mooie garantie op ondersteuning en snelle updates.

Toch zal niet iedereen gecharmeerd zijn van zijn brede uiterlijk vanwege de schermverhouding van 16 bij 9, wat toch al een beetje ouderwets aanvoelt. Daar dragen ook de randen aan de boven- en onderkant aan bij. De verkleuring in de gebogen schermranden is daarnaast eveneens een puntje van kritiek, hoewel het vooral opvalt bij licht beeld.

Al met al is de Nokia 8 Sirocco een heel degelijk toestel dat doet wat het moet doen, maar voor 749 euro verwachten we toch iets meer. Het is slimmer om even te wachten tot de telefoon in prijs daalt. Dat duurt waarschijnlijk niet lang.