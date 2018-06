Review: HTC U12 Plus overtuigt niet met 'vaste' knoppen en knijpbediening

In algemene zin verschilt de U12 Plus niet veel van vlaggenschepen van de concurrentie. Wat betreft design lijkt de smartphone op de U Ultra, een extra high-endmodel dat HTC vorig jaar op de markt bracht, met onder meer de glazen achterkant. De telefoon ziet er chic uit, zoals hoort bij een high-endtoestel, maar vaste prik is dat het glas al snel bedekt is met vingerafdrukken.

Het ontwerp van de U12 is verder weinig opvallend. Aan de zijkanten zijn nog kleine schermranden zichtbaar; aan de boven- en onderkant zijn ze een stuk groter. Het grootste zichtbare verschil met de U Ultra is dat het zogenoemde 'tweede scherm' de overstap naar de U12 niet heeft overleefd.

Ook de thuisknop op de voorkant is verdwenen. Wat resteert, zijn drie knoppen aan de zijkant. Eén om het scherm aan en uit te zetten en twee voor het volume. De knoppen zijn niet daadwerkelijk in te duwen, maar de telefoon geeft in plaats daarvan een 'tikje' met de trilmotor om te laten weten dat het indrukken is geregistreerd.

Dat de knoppen vastzitten, kan je het idee geven dat een aanraking voldoende is om bijvoorbeeld het scherm aan te zetten. Dat is niet het geval: de knoppen moeten nog altijd bediend worden alsof ze niet vastzitten. In de praktijk maakt dat het ook lastig om de knoppen achter elkaar te gebruiken, bijvoorbeeld om snel het volume aan te passen.

Uiteindelijk zorgen de vastzittende knoppen er vooral voor dat de U12 Plus inlevert op gebruikersgemak. De terugkoppeling bij daadwerkelijk indrukbare knoppen werkt veel fijner dan het vervangende 'tikje' van de U12 Plus. Bovendien voelt het snel achter elkaar indrukken van de knoppen erg traag aan.

Knijpbediening

De functie waarmee HTC zich probeert te onderscheiden van zijn concurrenten is de knijpbediening Edge Sense. Door kort of lang in de telefoon te knijpen, kunnen gebruikers bijvoorbeeld de camera of een app openen. Wat er precies gebeurt na het knijpen, is aan de gebruiker. Zo is ook in te stellen dat je een screenshot maakt of teruggaat naar het vorige scherm.

Net zoals bij de knoppen wordt de telefoon niet fysiek ingedrukt. Wel toont het toestel op het scherm met bolletjes aan dat de knijpbediening geregistreerd wordt.

De vernieuwde knijpbediening in de U12 Plus zou beter moeten werken dan de bediening van zijn voorganger, maar in de praktijk is het vaak nog vrij lastig om de functie te activeren. Vooral bij lang knijpen, kostte het ons bij dagelijks gebruik best wat moeite om opties te openen.

De knijpfunctie is vooral een gimmick. Hoewel we regelmatig in de telefoon knepen om terug te gaan naar het vorige scherm, bleek de navigatiebalk onderin het beeld net zo makkelijk te werken.

Een ingestelde combinatie voor kort en lang knijpen, werkte bovendien niet goed. Na het openen van de camera met een korte knijpbeweging was het ineens niet meer mogelijk om met een korte knijp terug te gaan, omdat daarmee dan ineens een foto wordt gemaakt.

Aanraakfunctie

De aanraakoptie Edge Sense is in de U12 Plus ook uitgebreid met de mogelijkheid om met een dubbele aanraking aan de zijkant van het toestel een specifieke actie uit te voeren. Die aanrakingen worden meestal goed geregistreerd, al is het aan de linkerkant soms nog zoeken naar het exacte punt waar je op de telefoon moet tikken. De drie knoppen aan de rechterkant van het toestel bieden daar namelijk een fijn referentiepunt voor het aanraakgevoelige gedeelte van de zijkant.

Ook bij de aanraakoptie kunnen gebruikers zelf instellen of zij bijvoorbeeld de camera of een bepaalde app willen openen. Een unieke mogelijkheid bij deze dubbele aanraking is om het scherm te verkleinen. In de modus vestigt het bruikbare gedeelte van het scherm zich in een hoek, waardoor het toestel met één hand te bedienen is. De optie kan handig zijn, maar je kunt je ook afvragen of een telefoon met een scherm van 6 inch wel de beste keuze is als je daar (te) vaak van afhankelijk bent.

Dagelijks gebruik

Voor een Plus-telefoon voelt het toestel niet zwaar aan, ondanks zijn relatief hoge gewicht van 188 gram. Het vrij platte ontwerp zorgt ervoor dat de smartphone fijn in de hand ligt. Het lcd-scherm van 6 inch ondersteunt high dynamic range (HDR), waardoor contrasten beter tot hun recht komen. Een minpunt is dat het scherm in de volle zon slecht af te lezen is, ook bij maximale helderheid.

De U12 Plus bevat enkele functies die tegenwoordig in veel high-endtoestellen te vinden zijn. Zo is de telefoon niet alleen met een vingerafdrukscanner op de achterkant uitgerust, maar ook met gezichtsherkenning. Die functie moet het gebruiksgemak vergroten, hoewel HTC bij het instellen ook waarschuwt dat de functie onveiliger is dan het gebruik van een patroon, wachtwoord of pincode.

De gezichtsherkenning werkt op zich prima, ook in het donker. Gebruikers moeten, voordat de telefoon zich ontgrendelt, wel eerst de ontgrendelknop aan de zijkant van het toestel indrukken of twee keer op het scherm tikken. Daarna is meteen het vergrendelde scherm zichtbaar, voordat de telefoon het gezicht herkent en zich ontgrendelt. In de praktijk gebeurde dat vrijwel altijd direct, tenzij je de telefoon niet onder de juiste hoek houdt of de afstand tussen het gezicht en het toestel groter is dan ongeveer een halve meter.

Koptelefoonaansluiting

Het ontbreekt in de U12 Plus aan de traditionele koptelefoonaansluiting. Het toestel maakt in plaats daarvan gebruik van een USB-C-poort, met bijgeleverde USonic-oordopjes. HTC personaliseert het geluid op basis van jouw oren en dat levert hoorbaar betere kwaliteit op.

Het nadeel van het ontbreken van de koptelefoonaansluiting is dat het met het toestel niet gaat lukken om tegelijkertijd op te laden en (bedraad) muziek te luisteren. Het toestel wordt bovendien niet geleverd met een tussenstukje van USB-C naar de traditionele koptelefoonaansluiting van 3,5 millimeter. Daardoor moet je die apart aanschaffen om van een andere koptelefoon gebruik te maken. Onhandig, want bij concurrerende toestellen wordt die vaak wel meegeleverd.

Ook de optie om draadloos op te laden ontbreekt. Draadloos opladen is niet per se een functie die echt het verschil gaat maken, maar de optie zit wel in veel onlangs verschenen concurrerende Android-toestellen, zoals de LG G7 ThinQ en de Sony Xperia XZ2. Bovendien wordt tegelijk opladen en muziek luisteren door het gebrek hieraan helemaal onmogelijk.

Specificaties Schermgrootte 6,0 inch Resolutie 2880 x 1440 pixels Chip Snapdragon 845 Werkgeheugen 6 GB Opslagruimte 64 GB Accu 3.420 mAh Camera achter 12 megapixel, f/1,75 Tweede camera achter 16 megapixel, f/2,6 Camera's voor 8 megapixel, f/2,0 Software Android 8.0 met HTC Sense Afmetingen 156,6 x 73,9 x 9,7 mm Gewicht 188 gram Prijs 799 euro

De HTC U11 had nog een enkele camera, maar de U12 Plus is - net zoals veel high-endtoestellen - uitgerust met een dubbele camera, zowel aan de voorkant als de achterkant. Daarmee is het mogelijk om diepte in te stellen en bijvoorbeeld foto's met een wazige achtergrond te maken. De camera op de U11 was al goed, ook bij weinig licht. De U12 Plus heeft ook ondersteuning voor high dynamic range, waarmee kleuren beter tot zijn recht komen. Dat levert echt mooie foto's op.

De U12 Plus wordt geleverd met Android Oreo 8.0, inclusief de belofte dat Android P ondersteund wordt zodra de update uitkomt. HTC legt zijn eigen sausje over de software, die niet al te veel poespas bevat en rustig oogt.

Die rust wordt regelmatig bruut verstoord door notificaties van een nieuwsapp met veelal opvallende koppen om je door te laten klikken. Vervolgens biedt de app je 'nieuws' van dagen oud. De optie waarbij de telefoon advertenties laat zien - die bij onze eerste indruk nogal opviel - is overigens standaard uitgeschakeld. Desondanks blijft het dubieus dat een fabrikant een toestel van 799 euro ook nog eens wil voorzien van reclame en opdringerige nieuwsberichten.

Met een batterij van 3.420 mAh levert de U12 Plus voldoende capaciteit voor alledaags gebruik. Ook met wat intensievere taken, zoals het streamen van video's via YouTube, kon het toestel prima overweg. Een YouTube-video van 45 minuten kostte de smartphone ongeveer 10 procent van de batterij.

Na een dag gemiddeld gebruik (internet, een video streamen, wat door sociale media scrollen en podcasts luisteren) had het toestel zo'n 30 procent van zijn batterij over. Veel gebruik van intensievere taken zal de batterij overigens wat sneller leeg doen lopen.

Conclusie

De HTC U12 Plus is een kleine stap voorwaarts vergeleken met de U11. Het toestel biedt wat je van een high-endsmartphone mag verwachten: hij werkt soepel, heeft een goede camera en ziet er goed uit. Je krijgt dat voor een bedrag van 799 euro, wat iets goedkoper is dan de concurrerende toestellen van bijvoorbeeld LG of Huawei. Concurrenten zoals de Galaxy S9 zijn echter inmiddels een stuk goedkoper.

Toch is de U12 Plus onder aan de streep vergelijkbaar met veel andere Android-toestellen in het hogere segment. Het is een prima toestel, maar niet op één punt zodanig positief onderscheidend dat het een verschil maakt. Sterker nog: de unieke vastzittende knoppen onderscheiden het toestel eerder negatief dan positief. Ook de knijpbediening maakt niet het verschil.