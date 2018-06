Review: Mario Tennis Aces overtuigt vooral in multiplayer

Drie jaar na het matig ontvangen Mario Tennis: Ultra Smash brengt Nintendo een nieuwe tennisgame op de markt met de besnorde loodgieter in de hoofdrol. Het vorige deel voor de Wii U-spelcomputer kreeg gemengde reacties, met name omdat de game weinig inhoud bood. Mario Tennis Aces voor de Switch maakt dat ruimschoots goed, want dit tennisspel heeft veel te bieden.

Dat bewijst onder meer de aanwezigheid van een verhaalmodus, die voor het laatst aanwezig was in Mario Power Tennis voor de GameBoy Advance, een spel uit 2005. De verhalende spelmodus heeft Mario in de hoofdrol. Het verhaal heeft niet veel om het lijf: Wario en Waluigi zijn betoverd en hebben Luigi gekidnapt. Mario moet om hem te redden zogeheten Power Stones verzamelen en daarmee een legendarisch racket bemachtigen.

Dat doe je als speler door over een kleurrijke kaart van level naar level te gaan. Ondertussen verzamelt de loodgieter rackets die bij de verschillende werelddelen horen. Ze hebben geen speciale functies, maar worden wel steeds iets sterker en doen dienst als levens, die vooral nodig zijn bij baasgevechten aan het einde van een gebied.

Minigames

Het verhaal is een welkome toevoeging, maar geldt vooral als reeks oefeningen in de vorm van minigames om de basis van Mario Tennis Aces onder de knie te krijgen. Zo leer je richten met verschillende soorten slagen door op vijanden te mikken die op verschillende plekken en hoogtes staan. Andere keren moet je een rally tot een bepaald aantal slagen volhouden of juist zorgen dat de tegenstander niet bij de bal kan.

Deze verschillende opdrachten worden gedurende het verhaal een aantal keer herhaald. Vaak zijn ze uitdagend, maar ook een beetje ongeïnspireerd en frustrerend vanwege willekeurige obstakels, zoals hordes aan speelgoedpoppetjes die over het veld komen lopen. De tijdsdruk in levels is een vijand op zich. Maak je een fout, dan verlies je nog eens extra seconden. Daarnaast duurt het net iets te lang om een level opnieuw te starten.

Energie

De reguliere potjes tennis, bijvoorbeeld in de modus Free Play, zijn een stuk vermakelijker. Voor een deel draait het spel om het vullen van een energiebalkje. Dat gaat vanzelf, maar gebeurt sneller bij slagen die bijvoorbeeld zijn opgeladen door de knop voor het slaan al ingedrukt te houden.

Met de verzamelde energie kun je de tijd vertragen om bij moeilijke ballen te komen of harde, gerichte slagen uitvoeren. Is de balk helemaal vol, dan is de speciale slag van het personage beschikbaar. Daarmee sla je op z'n hardst en moet de tegenstander zijn eigen energie gebruiken om de tijd te vertragen en het schot te blokkeren. Een deel van de tactiek is om te bepalen wanneer je de energie voor welke actie inzet.

Met de verschillende slagen en een speciale verdedigingsbeweging om ballen buiten bereik alsnog te halen, hebben spelers veel controle over de personages. Dat zijn bekende figuren uit de Mario-games, die allemaal net iets anders spelen. Zo heeft Bowser veel kracht en slaat Rosalina lastige effectballen.

Naast de verhaalmodus zijn er enkele toernooien om in je eentje te doorlopen. Die zijn helaas net iets te makkelijk te winnen. Daarna is er nauwelijks een reden om ze nog eens te doen, want een passende beloning ontbreekt.

Meer spelers

Mario Tennis Aces komt tot bloei in het samenspel of tegen anderen. De game biedt mogelijkheden om offline tegen elkaar te tennissen: één-tegen-één of in dubbelspel. Dat kan met de standaardbesturing via de knoppen, maar er is ook een Swing-modus. Daarbij worden de JoyCons van de Switch gebruikt als rackets, die bewegingen registreren en vertalen naar slagen in het spel.

De spelmodus is een logische toevoeging, omdat het tennisbewegingen nabootst, maar in de praktijk speelt het een stuk minder nauwkeurig dan met de knoppen. Dat komt onder meer doordat richting geven nauwelijks kan en de personages automatisch bewegen.

Online

De onlinemodus moet ervoor zorgen dat Mario Tennis Aces voor langere tijd vermakelijk blijft. De belangrijkste modus is het toernooi. Daarin dien je vijf wedstrijden achter elkaar te winnen om de beker te winnen. Hoe verder je in het toernooi komt, des te meer punten je verdient. Zo stijgen spelers in de maandelijkse ranglijsten van het spel.

Bij het zoeken naar een wedstrijd in het toernooi wordt een tegenstander getoond. Beide spelers krijgen tien seconden de tijd om de wedstrijd te annuleren als de verbinding niet goed is. Die wordt aangegeven door gekleurde streepjes. Ook kunnen spelers op die manier vervelende personages weigeren en een nieuwe kiezen. In onze speelsessies was de verbinding vaak prima en hadden we geen last van haperingen.

Tijdens het online spelen wordt weinig rekening gehouden met het niveau van de spelers. Daardoor kan een beginner ook gekoppeld worden aan een veel betere tegenstander.

De spelmodus kan daardoor behoorlijk intimiderend zijn (of juist te gemakkelijk), zeker omdat de game niet goed duidelijk maakt wat spelers kunnen doen tegen lastige effectballen en harde slagen. Het kan dan ook frustrerend zijn dat veel spelers kiezen voor personages die dat soort ballen gemakkelijk slaan, al bestaat voor elke aanval een passende verdediging.

De online wedstrijden zijn dan ook een stuk tactischer dan de singleplayer. Het is steeds een kwestie van de tegenstander lezen, de juiste ballen terugslaan en zorgen dat je de ander op de juiste positie krijgt. Tijdens lange rally's wordt duidelijk dat het spel om meer draait dan simpelweg wat ballen heen en weer slaan, en weet Mario Tennis Aces echt te overtuigen.

Conclusie

Mario Tennis Aces is de meest complete tennisgame in de serie. De verhaalmodus is een aardige verzameling van levels om het spel te leren kennen, maar weet niet helemaal te overtuigen. Door tegen menselijke tegenstanders te spelen, blijft de tennisgame verfrissend en uitdagend.

De leercurve kan online vrij steil zijn, maar de korte potjes nodigen uit om het na een verlies nog eens te proberen. Het ogenschijnlijk simpele spel kent veel nuances en tactische beslissingen. Daarmee is het vrij toegankelijk voor beginners, maar biedt het ook de ruimte voor fanatiekelingen om er echt goed in te worden. Mario Tennis Aces is de beste tennisgame van Mario in lange tijd en een prima toevoeging aan de competitieve games van Nintendo.