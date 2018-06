Eerste indruk: Shadow of the Tomb Raider voelt als een avonturenfilm

Lara reist in Shadow of the Tomb Raider af naar Mexico. Ze heeft geruchten gehoord over een dodelijke gebeurtenis die ze wil voorkomen, maar in plaats daarvan veroorzaakt ze deze zelf en sterven veel mensen.

Die fout is een centraal thema in de game. Lara moet proberen haar schuldgevoel een plek te geven, terwijl ze tegelijkertijd probeert een mysterieuze groep te stoppen die ooit haar vader heeft vermoord.

Klauteren

In een demosessie van een half uur konden we op gamebeurs E3 een verborgen tombe verkennen. Lara klimt in het level van richel naar richel, maakt gevaarlijke sprongen en probeert langzaamaan dichter bij een verborgen schat te komen.

Dat alles voelt spannend aan. De game geeft bij iedere stap het gevoel dat je naar beneden kunt storten of in een valstrik kunt stappen. Wat dat betreft is Lara een volwaardige concullega van Indiana Jones geworden, maar dan in gamevorm.

De tombe is ook gevuld met puzzels, die de verkenningstocht iets gevarieerder moeten maken. Complex waren die puzzels niet. Meestal moesten we touwen verbinden met ophangsystemen om plekken in de omgeving te bereiken.

Soldaten

Later in het level stuitten we op een groep soldaten, die methodisch uitgeschakeld moesten worden. Dat kon door ze met pijl en boog te beschieten, maar ook door voorzichtig naar ze toe te sluipen en ze van achteren te bespringen.

Het schieten en sluipen in de game voelt grotendeels gelijk aan de vorige twee spellen. Je kijkt over de schouder van Lara mee en je kunt met de linkertrekker inzoomen voordat je met de rechterknop een pijl afvuurt. Dat werkt prima, maar voelde bij onze speelsessie soms wel wat houterig.

Shadow of the Tomb Raider

Open wereld

Lara zal in de game op meerdere 'hubs' stuiten. Dat zijn open gebieden waar ze missies van de lokale bevolking kan accepteren en vrij de omgeving kan verkennen.

Tijdens een demonstratie liet uitgever Square Enix de hub Haititi zien. Dit is een verborgen stad in het oerwoud van Mexico. De plaats is vormgegeven als een plek waar mensen echt wonen en zit vol met bewoners die hun alledaagse dingen doen.

In een tweede demo, gespeeld door een ontwikkelaar, was te zien hoe dodelijk Lara kan zijn in een gevecht tegen soldaten.

Ze schoot een gifpijl richting een soldaat, die gek werd door het gif en zijn drie metgezellen neerschoot voor hij zelf werd uitgeschakeld. Daarna hing Lara zonder moeite een soldaat aan een boom en doodde ze meerdere van zijn collega's met een mes.

Toondoof

Die moordpartij lijkt Lara niks te doen. Op een later moment confronteert ze de commandant van de vermoorde soldaten, om hem te wijzen op een gepleegde moord, terwijl ze er nooit bij stilstaat dat ze zelf veel meer mensen van het leven heeft beroofd. De game voelde bij onze eerste impressie daarom soms wat toondoof.

Shadow of the Tomb Raider wil een verhaal neerzetten over Lara's schuldgevoel over haar verantwoordelijkheid voor veel doden, maar ondertussen lijkt ze het geen probleem te vinden om soldaten om te leggen.

Conclusie

Dat neemt niet weg dat de game bij een eerste impressie al een gevoel van avontuur en mysterie wist neer te zetten. De verborgen tombes voelen als een geheim deel van het oerwoud, wat wordt versterkt door de open structuur van de spelwereld.

Als de uiteindelijke game zich weet te meten met zijn vorige twee voorgangers, dan maken we ons geen zorgen.

Shadow of the Tomb Raider verschijnt 14 september voor pc, Xbox One en PlayStation 4.