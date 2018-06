Eerste indruk: Anthem lijkt verdacht veel op zijn grootste concurrent

Anthem is voor EA een zeer belangrijke game. Een groot deel van gamestudio BioWare werkt op het moment dag en nacht aan het spel. Een project dat vele malen groter is dan de gemiddelde game van het bedrijf.

Dit is namelijk niet een spel dat na één keertje uitspelen in de kast verdwijnt, maar de komende jaren voorzien zal worden van nieuwe contentupdates. De spelwereld zal 'leven', waarbij nieuwe ontwikkelingen in het verhaal invloed hebben op iedereen die het speelt.

De updates moeten ervoor zorgen dat spelers terug blijven komen naar het spel. EA-designbaas Patrick Soderlund noemde het recent een "reis van tien jaar", die spelers het komende decennium geboeid moet houden.

Anthem werd afgelopen jaar al aangekondigd, maar was dit jaar voor het eerst speelbaar voor een handjevol journalisten op gamebeurs E3. Bij deze demo stond een multiplayermissie centraal, waarbij vier spelers samen op pad gaan om een artefact te onderzoeken.

Freelancer

In Anthem speel je een freelancer - een huurling in een ‘Javelin’, een vliegend robotpak dat is opgewassen tegen de gevaren van de gamewereld. Spelers kunnen kiezen uit vier typen pakken die allemaal net iets anders spelen. De Colossus is log, maar kan tegen een stootje, terwijl de Interceptor het snelste is van de vier. De Storm is een soort magiër.

Tijdens de hands-on demo van de game speelden wij met een Ranger. Dit is de middenmoter van de Javelins, die in snelheid en uithoudingsvermogen vrij gemiddeld is. Deze machine heeft een machinegeweer om mee te schieten, maar kan ook ijsgranaten gooien en een speciaal pulsgeweer afvuren.

Bij het spelen van de missie kwamen we geleidelijk steeds meer vijanden tegen, die met goed samenspel uitgeschakeld moesten worden. Dat kan door ondoordacht rond te schieten, maar het is ook mogelijk om speciale combo's uit te voeren voor extra schade. Een vijand bevroren met een ijsgranaat krijgt bijvoorbeeld extra schade van een rondmeppende Colossus.

Schieten op vijanden voelt goed en voldoenend, en de vaardigheden van een Javelin bieden genoeg opties om situaties gevarieerd te lijf te gaan. Vooral de jetpack van de robotpakken is leuk. Daarmee kun je de vaak bergachtige spelwereld verkennen of vijanden van boven belagen.

Lootshooter

Een belangrijk onderdeel van Anthem is het vinden van nieuwe uitrusting. Vijanden laten voorwerpen vallen waarmee je een Javelin naar eigen smaak kunt aanpassen. Bovendien groeien personages in level, waardoor ze op termijn meer vaardigheden tot hun beschikking krijgen en de game gevarieerder wordt.

Dat maakt Anthem een zogeheten lootshooter, een genre dat groot is gemaakt door Activision-games Destiny en Destiny 2. Daar houdt de gelijkenis met Destiny echter niet op.

De spelwereld, die elementen van fantasy en sciencefiction combineert, lijkt ook op die van de concurrent. In beide gameverhalen staat een mysterieuze god centraal die werelden naar eigen smaak kan omvormen.

Drie van de vier Javelins lijken ook sprekend op de drie klassen uit Destiny. De enige uitzondering is de Ranger, een Javelin die juist als middenmoter weinig onderscheidende kenmerken heeft.

Verhaal

Daarbij beoordelen we Anthem echter op basis van de ene missie die we hebben kunnen spelen. Grote segmenten van de game waren nog niet te zien, terwijl BioWare belooft dat de game zich juist daarmee zal onderscheiden.

Gameproducent Michael Gamble zegt dat het verhaal van de game bijvoorbeeld een relatief grote rol gaat spelen. "Na een missie keer je terug naar een stadje, waar je gesprekken aangaat en relaties opbouwt met personages."

Daarmee belooft BioWare een uitgebreidere wereld te bouwen dan we in Destiny zagen. Beide games in die reeks werden bekritiseerd om hun magere verhaalvertelling, terwijl BioWare juist bekendstaat om zijn uitgebreide gamewerelden.

Meer dan een belofte is dat op het moment nog niet. Onze speelsessie gaf amper een idee van het achterliggende verhaal, waardoor we onmogelijk kunnen peilen of de game hiermee voldoende anders is dan zijn concurrentie.

Voorlopige conclusie

Het segment van Anthem dat we hebben gespeeld, was weliswaar leuk, maar deed wel heel erg denken aan grote concurrent Destiny 2. Het is nog de vraag of het achterliggende verhaal - waarin keuzes een grote rol gaan spelen - de game voldoende onderscheidt van de concurrentie. Hopelijk wel.

Anthem verschijnt op 22 februari 2019 voor PC, Xbox One en PlayStation 4.