LG G7 ThinQ review: Degelijk toestel is kleine stap voorwaarts

Met dit nieuwe toestel borduurt LG verder op de G6 en V30 van vorig jaar. De G7 ThinQ heeft wederom een langwerpig en slank design met een lichte kromming achterop. De telefoon heeft een 6,1 inch display, ten opzichte van het 5,7 inch scherm van de G6. Dit keer is de behuizing wel langer, maar niet breder geworden. Daarom blijft hij - ook voor mensen met kleinere handen - goed bedienbaar.

De LG G7 ThinQ heeft aan de voor- en achterkant glas met aluminium in de randen. Ons zwarte reviewexemplaar werd wel snel smoezelig door vingerafdrukken op de achterkant. Daar zit, onder de dubbele cameralens, een vingerafdrukscanner. De telefoon heeft een 3,5mm-aansluiting aan de onderzijde.

Links is een knop toegevoegd waarmee gebruikers direct Google Assistant openen. Daarmee is zoeken mogelijk en wordt persoonlijk nieuws en het weerbericht getoond. De knop is helaas niet te herprogrammeren en daarmee is het een best loze knop voor degenen die nauwelijks van Assistant gebruikmaken.

Scherm

De G7 ThinQ heeft een langwerpiger scherm met een verhouding van 19,5 bij 8, maar geen oleddisplay. Dat had de G6 ook niet, maar de V30 die vorig jaar verscheen wel. Dit toestel is voorzien van een lcd-scherm dat flink helder kan. Zodoende is hij prima afleesbaar in de felle zon. Een lcd-display verbruikt meer energie dan een oledscherm, dat zwarte pixels volledig kan uitschakelen.

Zoals veel nieuwe telefoons heeft ook deze van LG een inkeping boven in het scherm. Links en rechts daarvan staat informatie, zoals de tijd en het accupercentage. Het is wat vreemd, maar LG noemt dit het 'Second Screen'. Het beeld links en rechts van de inkeping is op te vullen, zodat hij minder opvalt. Dat kan met zwarte balken of met gekleurde alternatieven.

Kunstmatige intelligentie

Dat het toestel niet simpelweg G7 is gedoopt, maar het merk ThinQ heeft meegekregen, komt door de kunstmatige intelligentie in het toestel. ThinQ was al een bekende term in slimme thuisapparatuur van LG en die lijn wordt doorgetrokken naar de smartphone.

Kunstmatige intelligentie is het meest zichtbaar in de camera. Door de AI-optie in te schakelen, probeert de camera van de G7 de beste instellingen in te schakelen bij de situatie. In beeld verschijnen teksten van wat de camera denkt te herkennen. Als de situatie is gevonden, worden daarop de instellingen aangepast.

Voor velen zal het een manier zijn om snel een mooie foto te maken, maar zoals vaker bij dit soort camera's, worden nu en dan de verkeerde keuzes gemaakt waardoor kleuren overstuurd raken en het eindresultaat niet natuurgetrouw oogt. De 'AI Cam' kan ook worden uitgeschakeld.

Overigens is LG niet de enige die zo'n AI-functie in zijn camera biedt. Veel andere telefoonfabrikanten, zoals Asus en Huawei, gebruiken de technologie eveneens om foto's automatisch met de 'juiste' camera-instellingen te plaatsen.

Groothoeklens

Het toestel is voorzien van twee cameralenzen op de achterkant die foto's in 16 megapixels leveren. Naast een standaardcamera is er een groothoeklens aanwezig die niet inzoomt, maar het beeld wijder maakt, namelijk van 80 graden naar een kijkhoek van 107 graden. Dat is met name handig voor overzichtsfoto's en voor groepen mensen. Wel treedt er in de hoeken een kleine vervorming op, maar voor een mobiele lens houdt hij zich staande.

De camera had moeite om tijdens een concert een goede foto te maken. Bij het openen van de app haperde het beeld. Het leverde ook niet erg scherpe beelden op in een donkere zaal met veel lichteffecten op het podium.

De camera functioneert over het algemeen redelijk, al treden er soms wat verkleuringen op. In het donker moet het toestel stil gehouden worden om genoeg licht te vangen, zodat de foto scherp blijft.

Android 8

De G7 ThinQ maakt uit de doos gebruik van Android 8.0. LG heeft wel zijn eigen softwarelaag toegevoegd, die lijkt op die van de G6. Standaard is bijvoorbeeld het appoverzicht waarin alle apps te zien zijn, uitgeschakeld.

Via de instellingen zijn aanpassingen te maken. Zo is een 'Launcher' te kiezen die wel een appoverzicht heeft. Daarnaast is het mogelijk zelf de vorm van de pictogrammen aan te passen en is in te stellen hoeveel iconen er in het raster passen. De skin van LG is verder niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar en werkt prima.

Het 'always on'-display, dat in de G6 standaard uitgeschakeld was, werkt op de G7 meteen. Daarmee worden de tijd, datum, het accupercentage en notificaties in een lichte kleur op een zwart scherm getoond als de telefoon niet in gebruik is. Een vrij handige functie waarmee belangrijke meldingen te zien zijn zonder het toestel uit de slaapstand te halen.

Qua prestaties doet de G7 ThinQ niet onder voor concurrenten in de hoogste prijsklasse. In de benchmarks die we uitvoerden met AnTuTu Benchmark en Geekbench 4 waren de resultaten van de telefoon beter dan de Galaxy Note 8 en Google Pixel 2. Wel valt de accu tegen, want vaak haal je daar net niet het einde van de dag mee. Dit was ook al een euvel bij de LG G6 van vorig jaar.

Conclusie

De LG G7 ThinQ richt zich op kleine vernieuwingen ten opzichte van de toestellen van vorig jaar. Het toestel is sneller en slimmer, maar weet zich niet helemaal te onderscheiden van bijvoorbeeld zijn concurrenten. Zo hebben we een AI-camera al vaker gezien, net als een knop voor Assistant. Een tweede cameralens die niet zoomt maar een groothoek biedt, is welkom maar eveneens niet uniek.

Het langwerpige en slanke formaat is wederom prettig in het gebruik. Daarnaast werkt het toestel in vrijwel alle gevallen razendsnel. Het toestel kost 850 euro. Daarvoor koop je een prima telefoon die de degelijkheid niet ontstijgt.

3,5 van de 5 sterren