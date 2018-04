Review: de Xperia XZ2 voelt anders, maar biedt weinig meerwaarde

Sony heeft voor zijn Xperia XZ2 gekozen voor een nieuw ontwerp. Het platte, rechthoekige plankje dat we van smartphones van de Japanse fabrikant gewend zijn, heeft bij de XZ2 plaatsgemaakt voor een bolvormig ontwerp. Dat is merkbaar, maar de telefoon ligt niet per se onprettig in de hand. De bolvormige achterkant zorgt er op een glad oppervlak bovendien voor dat het toestel kan gaan glijden.

De telefoon wijkt qua lengte, breedte en schermdiagonaal (5,7 inch) niet veel af van andere topsmartphones. Toch is het toestel met een dikte van 11,1 mm een stuk forser dan zijn concurrenten. Ook het relatief hoge gewicht van bijna 200 gram zorgt ervoor dat de telefoon merkbaar stevig aanvoelt.

Naast de dikte heeft de Xperia XZ2, in tegenstelling tot andere high-endsmartphones, erg grote schermranden. Ook heeft Sony er voor het eerst voor gekozen om afscheid te nemen van de koptelefoonaansluiting. Met een bijgeleverde adapter sluit je koptelefoons met snoer aan, hoewel gelijktijdig bekabeld opladen daardoor onmogelijk wordt.

Dat lost Sony deels op door in te zetten op draadloos opladen. Je kunt het toestel plaatsen op een speciale oplaaddock of -mat. Sony gebruikt hiervoor de Qi-standaard, die ook door bijvoorbeeld Samsung en Apple wordt gebruikt. Een oplaadstation voor draadloos opladen moet je trouwens los aanschaffen, want hij wordt niet met de XZ2 meegeleverd.

De vingerafdrukscanner is verplaatst naar de achterkant van het toestel, onder de cameralens. De sensor is ongeveer in het midden van het toestel geplaatst, terwijl de cameralens op driekwart zit. Ook bij andere toestellen merkten we dat je per ongeluk de vinger op de cameralens legt, maar dat is ook afhankelijk van hoe de telefoon in je hand ligt.

Camera

Van de camera moet de Xperia XZ2 het vooral hebben. De enkele camera aan de achterkant van het toestel schiet beelden in maximaal 19 megapixels, een stuk meer dan zijn concurrenten. De Samsung S9 en iPhone 8 bieden op de achterkant 'slechts' 12 megapixels.

Kenmerkend is het ontbreken van een tweede cameralens aan de achterkant, die veel concurrerende smartphones inmiddels wel te vinden is. De dubbele camera zorgt ervoor dat de telefoon optisch kan inzoomen, maar ook dat hij diepte kan waarnemen. Sony voegt de dubbele cameralens pas toe bij de XZ2 Premium, die deze zomer verschijnt.

Aan de voorkant biedt Sony een selfiecamera met een resolutie van slechts 5 megapixels. Dat is niet denderend, waardoor selfies er minder scherp uitzien dan foto’s die gemaakt zijn met camera aan de voorkant bij recente toptoestellen van andere fabrikanten. De Samsung S9 biedt aan de voorkant bijvoorbeeld 8 megapixels en de iPhone 8 heeft een selfiecamera van 7 megapixels.

Filmen

Hét paradepaardje van de Xperia XZ2 is de mogelijkheid om in 4K-resolutie video’s op te nemen, inclusief ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR), waardoor het kleurcontrast groter is. Dat levert mooie plaatjes op, al kun je die 4K-resolutie niet optimaal benutten op het full hd-scherm van de telefoon. In de praktijk biedt 4K-resolutie op een schermdiagonaal van 5,7 inch echter weinig meerwaarde, waardoor full hd prima is voor alledaags gebruik.

De optie om met 960 frames per seconde in slow-motion te filmen zat al in de XZ1 en de XZ Premium, evenals smartphones van andere merken. De functie moet geactiveerd worden tijdens het filmen, waarbij de telefoon automatisch inzoomt. Dat betekent dat de optie het best tot zijn recht komt bij bewegingen die dicht bij de camera plaatsvinden.

Net als bij andere smartphones is het maar de vraag hoe vaak je de slowmotionfunctie in de praktijk gaat gebruiken. Het handmatig activeren zorgt ervoor dat je in veel gevallen al te laat bent om een onverwachte snelle beweging te filmen. De mogelijkheid ontbreekt om de telefoon automatisch een snelle beweging te laten herkennen, zoals bij de Samsung Galaxy S9 wel kan. De slowmotion-opnames in full-hd (1080p) steken bovendien schril af bij de 4K-resolutie die bij gewoon filmen beschikbaar is.

Snelheid

De Xperia XZ2 is voorzien van een Snapdragon 845-processor. Uit de benchmarks, uitgevoerd met Geekbench 4 en AnTuTu Benchmark, blijkt dat, de XZ2 redelijk op kan boksen tegen andere telefoons in hetzelfde marktsegment.

In de test van AnTuTu presteert de XZ2 beter dan de onlangs beoordeelde Samsung Galaxy S9 met dezelfde processor. Bij Geekbench komt de telefoon qua prestaties in de buurt van de Galaxy S9, maar weet hem net niet voorbij te schieten. In de praktijk komt het erop neer dat de smartphone snel genoeg voor alledaagse taken, zoals het openen van apps.

Conclusie

De Xperia XZ2 is met 799 euro ongeveer even duur als zijn concurrenten. Aan de buitenkant verschilt de telefoon voornamelijk om zijn gebogen achterkant, en aan de voorkant om zijn grotere schermranden. Wie met zijn smartphone vooral in hoge resolutie foto’s en video’s wil kunnen schieten, zou het toestel kunnen overwegen. Toch biedt de concurrentie vergelijkbare opties die in veel gevallen toereikend zijn.

De Compact-versie kost 599 euro en biedt op veel punten dezelfde opties. De camera’s en het werkgeheugen zijn hetzelfde, maar de achterkant is van plastic in plaats van glas. Het toestel is met een 5 inch-scherm kleiner, maar met 12,3 mm nog dikker.

Beoordeling: 3,5/5