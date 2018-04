Review: Drie camera's zijn beter dan twee in de Huawei P20 Pro

De P20 is groot, maar niet overdreven als je bedenkt dat er een 6,1-inch oled-scherm in zit. De schermranden zijn heel dun gehouden. Aan de zijkanten en bovenkant zijn de randen het dunst. Wel heeft de telefoon een kleine inkeping in het scherm aan de bovenkant, waar de camera zich bevindt. Links en rechts van deze inkeping staat informatie zoals de tijd, het bereik en de accu.

Aan de onderkant zit de dikste rand, omdat daarin de vingerafdrukscanner is verwerkt. Daarboven staan de gebruikelijke virtuele knoppen van Android om mee terug te gaan naar bijvoorbeeld het thuisscherm. Deze dubbele ‘laag’ maakt de kin van het toestel een stuk dikker dan nodig. Dit had verholpen kunnen worden door de scanner op de achterkant te plaatsen, zoals op eerdere Huawei-telefoons.

Inkeping

De telefoon heeft een inkeping, zoals de iPhone X en meerdere Android-telefoons hebben. Bij deze telefoon kun je de ‘notch’ maskeren door de volledige bovenste rand zwart te maken. De informatie blijft dan staan in witte tekens, maar de inkeping valt dan niet meer op.

Het algehele ontwerp van de P20 voelt hoogwaardig aan. De hoeken en randen zijn afgerond met een metalen frame, de achterkant bestaat uit glas. Het toestel is wel behoorlijk glad en is binnen een mum van tijd bedekt met vingerafdrukken.

Voor veel mensen zal het een domper zijn dat er geen koptelefoonaansluiting aanwezig is. Aan de onderzijde bevindt zich alleen een usb-c-aansluiting. Een oplossing is om draadloos via bluetooth te luisteren, maar er worden ook bedrade oordopjes meegeleverd. Opladen terwijl je met die dopjes luistert is onmogelijk, maar dankzij de flinke 4.000 mAh-accu ging het toestel bij normaal gebruik moeiteloos anderhalve dag mee tijdens onze praktijktests.

Het scherm biedt een full hd-resolutie. Fijn zijn de opties voor kleuren en oogcomfort in de instellingen. Gebruikers kunnen aangeven om automatisch natuurlijke kleurtonen door te voeren, afhankelijk van de omgeving. Ook kan blauw licht ‘s avonds weggefilterd worden door meer geeltinten te tonen, wat comfortabeler is voor de ogen.

Drie camera’s

Huawei heeft wederom met Leica samengewerkt aan een camerasysteem. Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. Het gaat om een 40-megapixel camera met een diafragma van f/1.8, een 20-megapixel f1/6 zwartwitcamera en een 8-megapixel telelens met diafragma van f/2.4.

De camera’s werken samen en zorgen onder meer dat optisch tot drie keer is in te zoomen. Dat betekent dat fotografen dichterbij hun onderwerp kunnen komen, zonder kwaliteit te verliezen. De meeste toptelefoons van dit moment kunnen twee keer optisch inzoomen dankzij een dubbele camera. Dat kan met de P20 Pro dus nog iets verder.

Naast de optische zoom is er ook nog een hybride optie met vijf keer zoom. Daarbij helpt de software mee om de foto te verscherpen. De hybride zoom levert vooral bij goed licht fraaie resultaten op, maar het levert niet zo consistent resultaat als optische zoom. Toptelefoons van andere merken, zoals de Galaxy S9 Plus en de iPhone X, leveren echter vaker in op scherpte en vertonen sneller ruis.

Kunstmatige intelligentie

De camera’s op de Huawei P20 Pro worden ondersteund door kunstmatige intelligentie, dankzij de nieuwe Kirin 970-chip in de telefoon. Het zorgt er onder meer voor dat specifieke scènes worden herkend. Zo ziet de camera of de gebruiker een zonsondergang of een stuk natuur fotografeert. Daarop worden de instellingen aangepast voor wat doorgaans volgens de algoritmes het mooiste resultaat levert.

In veel gevallen zijn de resultaten prima, al zorgt het soms voor te heftige en levendige bewerkingen. De optie is gelukkig ook uit te schakelen, want beelden van gras wordt vaak iets te gifgroen gekleurd.

Verder zorgt de software ook dat het camerabeeld gestabiliseerd wordt. Het duurt vaak een seconde voordat het bibberige beeld tot stilstand komt. De stabilisatie is vooral welkom bij drie tot vijf keer inzoomen, omdat bewegingen dan snel te zien zijn.

De P20 Pro excelleert bij weinig licht dankzij een speciale nachtmodus. Daarmee maakt de telefoon in vier seconden verschillende foto’s met een andere belichting, om ze vervolgens samen te voegen. Het levert doorgaans natuurgetrouwe plaatjes op met minder ruis en beter licht dan op andere telefoons, al ontstaan er nu en dan vreemde lichtvlekken waar ze niet horen.

Selfies

Aan de voorkant van het toestel is een 24-megapixel camera aanwezig. Bij selfies wordt standaard de “schoonheid sterkte” halverwege gezet. Dat zorgt ervoor dat oneffenheden in het gezicht worden gladgestreken. Maar zelfs op de minste stand zorgt de beeldkwaliteit voor een wat onnatuurlijk effect.

Net als de iPhone X en de Galaxy S9 heeft ook de Huawei P20 Pro een portretmodus. Die zorgt ervoor dat je gezicht scherp in beeld wordt en de achtergrond wazig of helemaal zwart gemaakt wordt. In de praktijk werkt dat niet heel goed, omdat de software niet de randen van het onderwerp niet goed afsnijdt.

Snelheid

De P20 Pro is voorzien van een Kirin 970-processor, dezelfde chip die ook al in de Mate 10 van Huawei te vinden was. Die telefoon werkte al snel en zonder significante vertragingen, hetzelfde geldt voor de P20 Pro.

Kijken we naar benchmarktests, uitgevoerd met Geekbench 4 en AnTuTu Benchmark, dan blijft de P20 Pro qua prestaties wel achter op zijn grote concurrent; de Samsung Galaxy S9 Plus. De Snapdragon 845 van dat toestel voert taken sneller uit, al zal een P20 Pro-gebruiker daar in het dagelijks leven nauwelijks last van hebben. De telefoon en apps starten snel genoeg op.

De P20 Pro werkt met Android 8.1, maar gebruikt wel zijn eigen skin. Dat werkt over het algemeen goed, maar wel vervelend is dat veel apps standaard al staan geïnstalleerd. Programma’s als eBay en Facebook kun je verwijderen, maar veel andere apps kun je niet wissen.

Omdat alle apps op het thuisscherm staan, kun je ze lastig verbergen. Dat kan alleen door ze bij elkaar in een mapje te stoppen en ze op een volgende pagina te bewaren.

Conclusie

De Huawei P20 Pro kost 899 euro en is daarmee één van de duurste Android-telefoons van dit moment. Vooral de camera’s overtuigen en leveren mooie plaatjes op.

Hecht je niet per se veel waarde aan het aantal camera’s op de achterkant, dan is de reguliere P20 misschien een betere keus. Die telefoon heeft een dubbele camera, mist een oled-scherm en is niet waterdicht, maar is met 649 euro wel een stuk goedkoper.

Beoordeling: 4 uit 5 sterren