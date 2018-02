Review: Shadow of the Colossus is een verbeterd meesterwerk

Shadow of the Colossus kreeg elf jaar geleden al veel lof, met name vanwege zijn simpele maar doeltreffende opzet. Met niet veel meer dan een zwaard en een paard neem je het op tegen in totaal zestien kolossen.

In tegenstelling tot veel games van nu en vroeger zijn er verder amper vijanden, zijmissies of andere afleidingen. De kolossen vormen een soort aaneenschakeling van baasgevechten, waar je opgeteld alsnog uren zoet mee bent.

Zestien levende puzzels

In essentie doe je zestien keer hetzelfde. Je gaat op zoek naar een kolos, probeert de rug van het beest te beklimmen en steekt daarna je zwaard in vrij duidelijk aangegeven zwakke plekken, totdat je gewonnen hebt. De kracht van Shadow of the Colossus is dat ieder aspect van deze routine een puzzel op zich blijkt.

Je moet iedere kolos eerst zien te vinden, wat ondanks een magisch zwaard dat je de goede kant opstuurt steeds moeilijker wordt. De beesten lopen verspreid rond in een spelwereld vol grote meren, diepe ravijnen en kronkelende bergpaadjes.

Naast het zwaard dat je de weg wijst, krijg je ook telkens een soort raadsel over waar de volgende kolos zich bevindt. Zo neemt Shadow of the Colossus je als het ware mee op een uitgestrekte speurtocht.

Gevarieerde gevechten

De daadwerkelijke gevechten met de kolossen blijven het meest bijzondere aspect van het spel. Het zijn prachtig ontworpen beesten, met elk hun eigen uiterlijk en karakter.

Iedere kolos gedraagt zich anders en vereist een unieke aanpak. Een van de beesten heeft bijvoorbeeld bepantsering die zijn armen bedekt, waardoor je ze niet meteen kunt vastgrijpen. Je zult eerst een manier moeten vinden om die bescherming weg te halen. Een andere kolos vliegt hoog in de lucht en komt pas naar beneden als je zijn aandacht weet te trekken.

Shadow of the Colossus voelt door die opzet ontzettend avontuurlijk. Je personage heeft slechts een zwaard en een boog, maar met slim gebruik daarvan (en dankzij logisch nadenken) valt iedere kolos uiteindelijk te overwinnen.

Ongeëvenaarde vrijheid

De vrijheid die het spel daarbij biedt is elf jaar na de oorspronkelijke verkoopdatum nog steeds niet geëvenaard. Er zijn geen voorgeprogrammeerde acties of filmpjes die de controle over het hoofdpersonage uit handen nemen op momenten dat de actie echt spectaculair wordt, zoals vaak gebeurt in spellen.

De keerzijde van die vrijheid is dat het hoofdpersonage soms op plekken belandt waar hij eigenlijk niet hoort te komen. Er is namelijk geen onzichtbare muur of hand die daar een stok voor steekt. Ook blijft hij soms haken achter bepaalde stukken van een kolos, zelfs als er geen zichtbare obstakels in de weg zitten. Die oneffenheden zitten al sinds de PlayStation 2-versie in het spel en zijn helaas nooit aangepakt.

Complete make-over

Het meeste werk is bij de PlayStation 4-versie in het uiterlijk gaan zitten. De spelwereld van Shadow of the Colossus is voor de nieuwe uitgave helemaal opnieuw opgebouwd met de techniek van nu. Op de PlayStation 2 werd deze nog gekenmerkt door veel mist en waas, om zo de lelijke omgevingen in de achtergrond te verbloemen.

Op de PlayStation 4 is daar geen sprake meer van. De wereld is scherp en bevat veel meer details, zowel op de voorgrond als in de verte. Het spel ziet er daardoor modern uit, maar is niet de karakteristieke stijl van het origineel verloren. Ook de gevechten met de kolossen spelen een stuk soepeler zonder frequente beeldvertragingen.

Fotomodus

De wereld ligt er onlangs de extra aankleding nog even verlaten bij, alsof er al jaren niemand meer is geweest. Daarmee wilde de oorspronkelijke ontwikkelaar van Shadow of the Colossus duidelijk maken dat je als speler de rust van de kolossen verstoort door op ze te jagen.

Dankzij een in de PlayStation 4-versie toegevoegde fotomodus levert de leegte ook mooie afbeeldingen op. Op ieder moment kun je het spel pauzeren om een foto van de omgeving te maken, voorzien van een filter of ander gezichtspunt. Deze foto's zijn vervolgens te delen via sociale media.

Conclusie

De fotomodus en grafische update maken van de PlayStation 4-versie duidelijk de beste manier om Shadow of the Colossus te spelen. Verouderde elementen, zoals het uiterlijk en de besturing, zijn gemoderniseerd. De kern van het spel is gelukkig niet aangetast, want die blijft ook nu nog zijn tijd vooruit.

BEOORDELING

Grafische make-over pakt goed uit

Grafische make-over pakt goed uit Indrukwekkende gevechten

Indrukwekkende gevechten Mooie mix van puzzels en actie Vrije besturing soms juist irritant

​