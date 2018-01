Review: Surface Book 2 is geweldige 2-in-1 met een hoge drempel

De Surface Book 2 volgt de eerste Surface Book op, die begin 2017 verscheen. Dat was een behoorlijk krachtige laptop, waarvan het scherm losgehaald kon worden om hem in tabletmodus te gebruiken.

Met de komst van de Surface Book 2 is er in dat opzicht weinig veranderd, al zijn de specificaties verbeterd, waardoor de computer nog iets krachtiger en sneller is. Ook de prijs ligt, met 1.749 euro voor het instapmodel, relatief hoog.

De Surface Book 2 is wederom een 2-in-1-laptop, waarvan het scherm losgehaald kan worden om hem als tablet te gebruiken. Daarnaast is het scherm er andersom op de klikken, zodat het apparaat dichtgeklapt kan worden met het scherm aan de bovenkant. Zo kan hij bijvoorbeeld worden weggezet zonder toetsenbord aan de voorkant, bijvoorbeeld handig voor het serie-kijken.

Ontwerp

Uiterlijk heeft Microsoft weinig veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de originele Surface Book. De behuizing bestaat wederom uit magnesium, een materiaal dat solide oogt en voelt. De Surface Book 2 is prima mee te nemen, hoewel hij iets dikker en zwaarder is dan bijvoorbeeld een nieuwe MacBook Pro.

Met het dichtklappen van de laptop sluit het scherm niet netjes aan op het toetsenbord, maar blijft er een kier aan ruimte over. Dat komt door het speciale scharnier in het apparaat, dat niet dichtvouwt maar oprolt. Daar zal niet iedereen fan van zijn, maar het geeft de Surface Book 2 in elk geval karakter.

Het openen van de Surface Book 2 kost ook iets te veel moeite. Via een inkeping onder de touchpad kun je het toestel openklappen, maar die is eigenlijk net te ondiep. Daardoor moet je nagels gebruiken of redelijk kracht zetten om hem te openen.

Veel van de technologie is in het scherm van de Surface Book 2 verwerkt. Dat is nodig zodat mensen hem kunnen loskoppelen en als tablet kunnen inzetten. Daardoor is het scherm wel vrij dik; even dik als de basis van het apparaat. In het scharnier zitten aansluitingen om het display vast te zetten. Dat werkt goed, al wiebelt hij behoorlijk bij beweging. De losse tablet is overigens verrassend licht in gebruik.

Toetsenbord en touchpad

Het touchpad onder het toetsenbord is groot genoeg, maar niet zo enorm als die van sommige andere laptops. Door druk te zetten kun je klikken. De rechtermuisknop kan worden gebruikt door op de rechterhoek van het paneel te drukken. Het bovenste smalle strookje van de touchpad reageert helemaal niet als je duwt, wat je wel zou verwachten.

Typen op de Surface Book 2 werkt heel fijn. Dat komt niet alleen omdat de knoppen groot zijn en de afstand ertussen prettig is, maar ook omdat het gevoel van weerstand tijdens het indrukken precies goed aanvult. De toetsen zijn daarnaast stevig genoeg, zodat ze weinig herrie geven bij het typen.

Aansluitingen

Op de Surface Book 2 is één USB-C-aansluiting te vinden. Ook zijn er twee 'ouderwetse' USB 3.0-poorten. Dat is handig voor wie nog niet helemaal wil overstappen op de nieuwe standaard of overal verloopjes voor wil inzetten.

Daarnaast is er een opening voor sd-kaarten, zodat foto's en video's van een professionele camera gemakkelijk op de computer ingeladen kunnen worden. Dat zal prettig zijn voor degenen die zich veel met beeldbewerking bezighouden, een doelgroep waar de Surface Book 2 zich op richt. Aan het scherm is een 3,5mm-koptelefoonaansluiting te vinden, die daarmee ook van pas komt in tabletmodus.

Voorop de Surface Book 2 is een 5 megapixel-camera met ondersteuning voor Windows Hello. Dat is de gezichtsherkenning van Microsoft waarmee gebruikers onder meer de computer kunnen ontgrendelen. In onze tests werkt dat steeds snel en zonder problemen.

Prestaties

De Surface Book 2 is bedoeld om krachtige programma's zonder problemen te kunnen gebruiken. De Intel Core i5 of i7 (afhankelijk van welk model je kiest) helpt daarbij, net als de 8 of 16 GB aan werkgeheugen.

Het gros van de technologie is onder het scherm geplaatst, omdat de Surface Book 2 ook moet werken als er geen toetsenbord is gekoppeld. Verder is er een 2387 mAh-accu in tabletmodus. Onder het toetsenbord zijn vooral extra accu's te vinden met 6800 mAh. Het moet gezegd dat het apparaat in gekoppelde toestand beter werkt: in de losse tabletmodus willen soms haperingen optreden in zware programma's.

Microsoft belooft dat de Surface Book 2 het zeventien uur volhoudt op een volle lading als het apparaat video's afspeelt. Bij onze tests hield hij het prima een dag vol zonder extra oplaadbeurt.

Intensief

De computer kan doorgaans uitstekend overweg met intensieve programma's. Software als Photoshop en montageprogramma's zijn zonder problemen te gebruiken.

Daarnaast probeerden we enkele nieuwe games op de Surface Book 2. Games zoals Hellblade: Senua's Sacrifice of PlayerUnknown's Battlegrounds draaien ook op de hoogste instellingen naar wens. Wel voelden we het toetsenbord iets warmer worden en werd de ventilator ineens hoorbaar. In andere situaties is het apparaat helemaal stil.

De Surface Book 2 is ook geschikt voor virtual reality, al worden brillen als Oculus Rift en de HTC Vive niet ondersteund. De Mixed Reality-brillen die Microsoft samen met andere fabrikanten maakt, kunnen wel worden aangesloten.

Tabletmodus

De Surface Book 2 is op verschillende manieren te gebruiken. Niet alleen als laptop, maar dus ook losgekoppeld als tablet. Het apparaat heeft daarvoor een speciale tabletmodus, zodat de virtuele omgeving beter aansluit bij de gebruikerservaring zonder toetsenbord. Het gaat dan bijvoorbeeld om grotere iconen voor touchbediening.

Door het apparaat als tablet te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld ontwerpers gemakkelijker met het scherm overweg. Daarbij komt ook de Surface Pen van pas.

Dit accessoire lijkt op een pen waarmee gebruikers op het scherm kunnen klikken of simpel notities kunnen maken. Aan de achterkant zit een 'gum' om acties ongedaan te maken. De pen wordt overigens niet meegeleverd en kost los 110 euro.

Conclusie

De Surface Book 2 is het krachtigste Surface-product tot nu toe. Dat betekent dat zware programma's en nieuwe games met gemak speelbaar zijn. Met deze specificaties kunnen ook gebruikers die veel werken met montage- en fotobewerkingsprogramma's een aantal jaren vooruit.

Daar staat echter wel een hoge prijs tegenover. Niet iedereen zal (minimaal) 1.749 euro willen betalen voor een laptop met tabletmogelijkheden. Er zijn namelijk alternatieven (ook van andere merken) met goede specificaties die een stuk betaalbaarder zijn.

De originele Surface Book is niet meer beschikbaar in hetzelfde instapmodel als zijn opvolger. De versie met 256GB opslag, 8GB RAM en een Intel Core i7 is er nog wel. Die kost 1949 euro. Dat is goedkoper dan de Surface Book 2 met dezelfde opties (maar met betere grafische resultaten), die 2249 euro kost.

De hoge prijs is dan ook een flinke drempel. Maar een veel betere 2-in-1-laptop dan deze is op dit moment echter niet te vinden.

