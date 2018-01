Preview: Far Cry 5 is vooral meer van hetzelfde

De Far Cry-spellen draaien om het verkennen van een groot open gebied, waarin vijanden vanuit buitenposten het landschap domineren. Als speler krijg je een groeiend arsenaal aan wapens en vaardigheden, waarmee je zelf kiest hoe je de overmacht bestrijdt.

In een poging het idee achter de game te vernieuwen maakte de Far Cry-reeks bij het vorige deel een uitstapje naar de prehistorie. Blijkbaar waren speren en bogen niet bevredigend genoeg voor de fans, dus keert deel vijf terug naar het heden. NU.nl werd uitgenodigd om gedurende twee uur een vroege versie te spelen van Far Cry 5, die op 27 maart verschijnt.

Het spel speelt zich af in het fictieve Hope County in de Amerikaanse staat Montana. Hier heeft een fundamentalistisch-christelijke sekteleider besloten dat hij Hope County moet beschermen tegen de decadente buitenwereld.

De schurk zet zijn zwaar bewapende volgelingen in om het gebied onder zijn bestuur te brengen. Het is aan de speler om de diverse buitenposten van de sekte uit te schakelen en om zo de plaatselijke bevolking te redden van de fanatiekelingen.

Protest

Bij de onthulling van Far Cry 5 leidde de setting en het achtergrondverhaal tot protesten uit Amerikaanse conservatieve hoek. Het spel zou "Amerikaanse christenen neerzetten als vijanden", en daarmee een politiek statement zijn tegen het conservatieve volksdeel.

Bij het spelen van de game zelf is niets van een dergelijke statement te merken. Het lijkt er zelfs op dat ontwikkelaar Ubisoft met alle macht probeert om vooral geen stelling te nemen. De sektesoldaten gedragen zich niet anders dan vijanden uit eerdere Far Cry-spellen.

De gamewereld met al zijn bos, water en heuvels, is nagenoeg identiek aan de oertijdomgeving van Far Cry Primal (afgezien van de moderne dorpjes, dan). Het is dat de autoradio's in de game constant Gospelmuziek spelen, anders zou je snel vergeten dat er een link is met religie of met de Verenigde Staten.

Far Cry 5 wijkt ook niet fundamenteel af van voorgaande delen. Nog steeds is de grote open wereld vrij toegankelijk en is het aan de speler om te bepalen op welke manier hij of zij de diverse uitdagingen aan gaat. De vijandelijke bolwerken zijn op meerdere manieren te veroveren: met alle vuurkracht die je hebt of juist via sluipen en guerrillatactieken.

Ook zit de wereld weer vol met bonusopdrachten, verkrijgbaar door met de lokale bevolking te praten. Langzaam maar zeker leveren al die missies vaardigheidspunten op waarmee de speler meer en betere vaardigheden vrijspeelt.

Buddy

Er zijn gelukkig wel nieuwe elementen te vinden. Zo is het mogelijk om een 'buddy' in te huren: een computergestuurd personage met een eigen set vaardigheden. Deze buddy volgt je door de wereld en gehoorzaamt ook simpele commando's ("ga daar heen, val die vijand aan"). Verwacht hierbij echter geen hoogstaande tactische operaties. Het is vooral handig om een hulpje naar de andere kant van de basis te sturen om zo een deel van de vijanden af te leiden terwijl je gijzelaars bevrijdt.

Wat dat betreft heeft dit systeem meer potentie voor samenspel met andere spelers. Het is dit keer ook mogelijk om Far Cry 5 in zijn geheel coöperatief te voltooien. Andere spelers kunnen op uitnodiging de rol van metgezel vervullen, of je springt zelf in het verhaal van de ander. Hoe goed dit werkt was tijdens de demo helaas niet te zien, omdat de netwerkfunctionaliteit was uitgeschakeld.

Tijdens de demosessie waren er wel meer zaken die niet (naar behoren) werkten. Zo bleek het op een zeker moment haast onmogelijk om een teamgenoot levend en wel bij een vijandelijke basis te krijgen. Tot drie keer toe verdween zij tijdens de rit naar het vijandelijk gebied zonder waarschuwing uit de auto.

Ook andere bugs maakten duidelijk dat dit nog een vroege versie van het spel was. Zoals het moment dat het lijk van een vijandelijke soldaat vast zat in het wiel van een pick-up truck, waardoor de auto elke paar meter schokte en moeilijk bestuurbaar was. Het is te hopen dat dit soort vervelende problemen worden aangepakt voor de game over twee maanden in de winkels verschijnt.

Voorlopige conclusie

Toch is Far Cry 5 best een vermakelijke game. Het is nog steeds bevredigend om met een assortiment wapens en hulpmiddelen een grote overmacht te verslaan. Het vijfde deel biedt echter, voor zover uit de twee uur durende demosessie was op te maken, geen dingen die fans niet al eerder hadden gezien.

Daar komt bij dat het thema van religie en fanatisme een beetje verloren lijkt te gaan, juist doordat de makers geen politieke positie in durven nemen. Dat is jammer. Want als het eigenlijk niet uitmaakt wie de vijand is en waar de strijd zich afspeelt, blijft Far Cry toch 'gewoon' weer Far Cry.