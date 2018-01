Eerste indruk: Virtualrealitybril Vive Pro heeft haarscherp scherm

De nieuwe Vive Pro verschilt eigenlijk maar op twee fronten van de gewone Vive. De meest noemenswaardige daarvan is de resolutie, die omhoog is geschroefd naar 2.880 bij 1.600 pixels. De voorganger had een resolutie van 2.160 bij 1.200 pixels.

Bij een demo-omgeving op gadgetbeurs CES in Las Vegas was het mogelijk om de Vive en Vive Pro naast elkaar te vergelijken. Beide brillen lieten dezelfde 3D-omgeving zien, zodat het verschil in pixeldichtheid meteen duidelijk wordt. Daarnaast had HTC meerdere gamedemo's voor de Pro beschikbaar gesteld.

Het is bij gebruik van de Pro vrij snel duidelijk dat onderlinge pixels moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn. De oude Vive en concurrent Rift laten een licht 'hordeureffect' zien door de losstaande pixels, omdat je door de lenzen vlak op het scherm zit. Dat effect is bij de Vive Pro nog steeds aanwezig, maar valt meteen iets minder op.

Bij de gemiddelde game zal die hogere pixeldichtheid echter niet ontzettend veel uitmaken. Bij het spelen van games voelde het verschil in resolutie niet zo groot. Objecten hadden meer detail, maar waren niet ineens dubbel zo goed te zien. De Pro maakt ze hooguit ietsje scherper.

Het verschil in resolutie valt wel op als je tekst in virtual reality probeert te lezen. We konden de letters in een virtueel boek ineens haarscherp zien, zonder overdreven dichtbij de virtuele tekst te hangen. Dat terwijl dezelfde teksten in een gewone Vive vaak onscherp en moeilijk leesbaar zijn.

Daarmee lijkt de Vive Pro vooral interessant voor productiviteits-apps in virtual reality, waarbij veel teksten in de virtuele ruimte worden getoond. Tijdens een sessie werd bijvoorbeeld Rumii gedemonstreerd, een app om met collega's in virtual reality te vergaderen. Teksten op een whiteboard of in een Powerpoint-presentatie zijn daarbij ineens veel beter te zien.

Ontwerp

Het tweede grote verschil zit hem in het ontwerp. De bril heeft nu bijvoorbeeld een ingebouwde koptelefoon. Bij de eerste Vive werd pas later een bevestigingskit voor een koptelefoon geleverd en waren gebruikers genoodzaakt een eigen headset te gebruiken. De koptelefoon lijkt een vereiste update voor de Vive Pro, simpelweg omdat concurrent Oculus in zijn Rift al langer iets vergelijkbaars aanbiedt.

De achterkant van de bril is wat zwaarder gemaakt, zodat het gewicht van de Vive Pro beter wordt verdeeld. Dat voelt een stuk comfortabeler dan de originele Vive, die nagenoeg al het gewicht aan de voorkant heeft hangen en daarom zwaarder lijkt.

Qua uiterlijk is de bril niet heel veel veranderd. Het gatenkaasontwerp van voorganger Vive is intact, maar de bril is nu blauw in plaats van zwart. De ingebouwde camera's zijn op het midden van de bril geplaatst, waardoor ze een beetje op ogen lijken.

Draadloos

Eén van de geteste VR-brillen maakte gebruik van HTC's draadloze ontvanger, waarmee het mogelijk is om virtual reality zonder kabels aan een computer te gebruiken. Dat werkte bij de demonstratie zoals verwacht. Er was geen sprake van merkbare vertraging of gestotter.

Strikt gezien gebruikt de draadloze ontvanger nog wel een kabel, die loopt naar een benodigde accu. Die kun je in je achterzak stoppen waardoor je er weinig van merkt, maar bij snelle bewegingen vliegt dat snoer soms toch richting je handen waardoor je er aan trekt. HTC kon ons nog niet zeggen hoe lang de draadloze ontvanger op een volle accu meegaat.

Voorlopige conclusie

De Vive Pro voelt niet écht als een nieuwe generatie voor HTC's VR-bril. De hogere resolutie is fijn voor het lezen van tekst, maar het gros van de VR-ervaringen zal er nog niet superveel baat bij hebben. Daarnaast vermoeden we dat een VR-resolutie van 2.880 bij 1.600 pixels voor veel games ook een flinke computer nodig zal hebben.

Hoewel de stap niet heel groot is, lijkt de Vive Pro wel de beste virtual reality-ervaring te bieden die we tot nu toe hebben getest. Bezitters van een huidige Vive en Rift zullen het verschil te klein vinden om over te stappen, maar voor nieuwkomers is het zeker een interessante optie. Al zal dat ook afhangen van de prijs voor de Vive Pro, die nog niet bekend is gemaakt.