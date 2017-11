Review: 'Star Wars Battlefront II is groots én beperkt'

Star Wars Battlefront bood fans in 2015 een kans om de grote veldslagen uit de populaire filmserie na te spelen. Het spel wist het gevoel uit de films over te brengen dankzij herkenbare beelden en audio. Toch schoot Battlefront tekort door te simpele gameplay en het wat karige aanbod content.

Kort maar overtuigend

Dit keer is het spel flink uitgebreid. Helemaal nieuw is de verhaalcampagne, die in het vorige deel ontbrak. In Battlefront II doorloop je in krap zes uur een verhaal dat voortborduurt op de gebeurtenissen in de zesde Star Wars-film: Return of the Jedi.

Dit verhaal draait om Iden Versio, een commando uit het leger van de Empire. Door haar ogen zie je de tweede Death Star opgeblazen worden en hoe het keizerrijk vervolgens met dit verlies omgaat.

De campagne speelt zich tussen en naast de bestaande Star Wars-saga af, al durft Battlefront II het oude vertrouwde niet helemaal los te laten. Zo zijn er verschillende missies alsnog met bekende helden te spelen, onder wie Luke Skywalker en Han Solo. Die levels voelen wat plichtmatig aan en halen het tempo eruit.

Niets nieuws

Toch is de verhaalcampagne op zichzelf de moeite waard. Het voelt als een authentieke aanvulling op de bekende Star Wars-serie, maar blijft wel wat oppervlakkig. De verhaalmissies zijn minder meeslepend dan de films, maar het is uiteindelijk overtuigend genoeg.

Daarbij moet gezegd dat de missies zelf niet zo origineel zijn. Je schiet simpelweg een baan van het begin naar het eind van de levels langs hordes vijanden. Het biedt wat dat betreft niets nieuws en voelt zelfs wat ouderwets aan.

Het is daarnaast vreemd dat het spel verzamelobjecten presenteert, maar spelers afstraft als ze op ontdekking gaan. Dat gebeurt door onzichtbare muren op onlogische plekken in de speelgebieden. Het maakt de wijds uitziende gebieden een stuk beperkter en rechtlijniger dan dat ze lijken.

Galactic Assault

De multiplayer moet zorgen dat Battlefront II ook na het verhaal lang speelbaar blijft. Er zijn verschillende modi, waarvan Galactic Assault en Starfighter Assault de grootste zijn.

Net als in het vorige deel van Battlefront speelt Galactic Assault met teams van twintig tegen twintig in grote levels van bekende gebieden. Denk aan de regenachtige platformen van Kamino uit Attack of the Clones en het sneeuwgebied van Starkiller Base. De werelden zijn stuk voor stuk een lust voor het oog. Ze komen echt tot leven door flora en fauna en gescripte gebeurtenissen tijdens de potjes.

In de levels proberen teams elkaar terug te dringen door locaties over te nemen of bijvoorbeeld voertuigen te escorteren. Zo ontstaan knooppunten waar de gevechten worden gevoerd en schuift het slagveld steeds wat op.

In Battlefront II kun je naast 'normale' soldaten ook met helden uit de films spelen. Zo kruip je in de huid van bijvoorbeeld Yoda, Kylo Ren of Darth Maul. Dit maakt spelers korte tijd sterker om meer schade te doen en een doorgang te forceren. Dat brengt vanzelf een stukje tactiek met zich mee. Om deze helden te gebruiken, zijn zogeheten 'Battle Points' nodig. Die zijn in de multiplayer te verdienen door mee te werken aan het doel van de game of door andere spelers te verslaan.

Ruimtegevechten

Helemaal nieuw is Starfighter Assault. Hiermee vlieg je met 24 spelers door de ruimte en probeer je bijvoorbeeld ruimteschepen van de tegenstander op te blazen. De dogfights die dit oplevert zien er al snel spectaculair uit.

Toch zijn de missies wat eentonig en vergt de besturing van X-Wings en TIE Fighters wat oefening. Met 360-graden actie kan het namelijk snel chaotisch worden.

Het grote debacle

Hoewel de multiplayer genoeg plezier biedt, hangt er een donkere schaduw over de online modus. Er was de afgelopen tijd veel gedoe en ophef over de aanwezigheid van lootboxen en de hoge verkoopprijs van upgrades in het spel.

In Battlefront II kunnen spelers de krachten en mogelijkheden van personages uitbreiden met speciale kaarten. Zo kun je bijvoorbeeld meer schade incasseren of worden wapens (een stuk) sterker. Daarmee hebben spelers voordeel tegenover anderen die deze kaarten niet hebben.

De kaarten zijn onder meer te verzamelen via lootboxen, kistjes met willekeurige beloningen. Die zijn vrij te spelen met speelgeld. In de lootboxen zitten naast kaarten bijvoorbeeld ook overwinningshoudingen van personages of onderdelen om de kaarten te upgraden. Vooraf is onbekend wat er in de kisten zit. Ook zijn bepaalde helden te ontgrendelen met speelgeld. Daarover was ook kritiek, omdat je daarvoor wel heel lang moet sparen.

Pay-to-win

De ophef ontstond met name omdat mensen ook konden betalen om kristallen te kopen en daarmee kisten te openen. Degenen die veel kistjes kochten, hadden veel kans op onderdelen om kaarten sterker te maken.

Dat leek nogal op pay-to-win. Ofwel: wie het meest betaalt, krijgt betere kaarten en upgrades. Zodoende wordt diegene sterker dan anderen die niet extra willen betalen. De bedragen komen er naast de aankoop van het “volledige” spel nog eens bovenop. Dat is kwalijk en oneerlijk.

Ontwikkelaar Dice en uitgever EA worstelen enorm met de ophef en hebben in de week voor de verkoop begon aanpassingen gedaan om fans tegemoet te komen. Eerst werden helden goedkoper om te ontgrendelen, inmiddels zijn de microtransacties compleet verwijderd. Tijdelijk althans, tot de makers hebben besloten wat wel een eerlijke manier is om mensen extra te laten betalen.

Hoe dat uitpakt en wanneer het nieuwe model er komt, is niet duidelijk. Daarmee tasten spelers op dit moment in het duister, maar het pay-to-win verhaal is hiermee voorlopig opgelost.

Conclusie

Battlefront II is een fijn Star Wars-schietspel, dat oude en nieuwe helden en werelden combineert. Waar het spel in de verhaallijn op safe speelt, vliegt het uit de bocht met het lootboxen en creditssysteem. Er zit een prima multiplayer verscholen in Battlefront II, maar de eerdere betaaloptie laat een verontrustende visie zien. Dat is een zure appel om doorheen te bijten voor een spel dat verder best smaakt naar meer.

BEOORDELING

Compact maar overtuigend verhaal

Compact maar overtuigend verhaal Veel te doen in verschillende modi

Veel te doen in verschillende modi Audiovisueel op en top Star Wars Veel gedoe met lootboxes en betaalsysteem

Veel gedoe met lootboxes en betaalsysteem Singleplayer qua gameplay beperkt

Singleplayer qua gameplay beperkt Onduidelijk upgradesysteem