Review: Call of Duty: WW2 laat de serie weer opleven

Call of Duty: WW2 is een ontzettend goed gevulde game, waarmee verschillende soorten spelers lang uit de voeten kunnen. Het spel bestaat uit twee onderdelen: een verhaalcampagne die alleen gespeeld kan worden en een multiplayer waarbij je het opneemt tegen andere gamers.

De verhaalcampagne is van alle content niet per se de populairste modus onder Call of Duty-spelers, maar het is wel het gedeelte waarin de details van de Tweede Wereldoorlog de meest aandacht gegund is. Het authentieke geluid, de wapens en uniformen, de hoop en wanhoop bij burgers en mede- en tegenstanders: het zijn zulke kleine details waarmee ontwikkelaar Sledgehammer Games een heel goed beeld van de Tweede Wereldoorlog schetst.

Singleplayer speelt het safe

Call of Duty blijft daarnaast Call of Duty, en het duurt niet lang voordat ontspoorde treinstellen door de lucht bungelen en spelers in een hectische achtervolging met een jeep een compleet nazi-kamp aan gort rijden.

Ook dit avontuur, dat de bijster bloederige opmars van het Amerikaanse 1st Infantry Division door Europa volgt, is er een van Hollywood-esque drama en sensatie. De game neemt spelers nog meer dan eerdere Call of Duty-delen bij de hand en loodst ze zo van spektakelstuk naar spektakelstuk. Dat is niet authentiek, maar wel vermakelijk.

De verhaallijn, met thema’s als broederschap en leiderschap, stelt weinig voor. Dialogen of gebeurtenissen brengen zelden meer teweeg dan de basale behoefte om te willen weten wat de precieze verhoudingen tussen de verschillende personages zijn.

Dat is tekenend, de singleplayer neemt voor Call of Duty-begrippen geen enkel risico, maar de audiovisuele afwerking en enkele geweldige missies zorgen dat Call of Duty: WW2 allesbehalve saai is. Het zijn zes uurtjes aan basaal maar imponerend vertier.

Die grootse momenten, waaronder het bestormen van Omaha Beach en het overwinteren in de Ardennen, zullen waarschijnlijk aan een groot segment van de Call of Duty-spelers voorbijgaan. Call of Duty heeft zijn meeste fans vergaard met het multiplayersegment en ook dit deel wordt vooral online gespeeld. Op het moment van schrijven, bijna tien dagen nadat de game verscheen, heeft ruim de helft van alle spelers die de game heeft gekocht de eerste missie niet uitgespeeld.

Minder hectiek, meer tactiek

Het is ze niet kwalijk te nemen. Ook Call of Duty: WW2 is een zeer solide en uitgebreide online game, die van alle modi in deze jongste telg het meeste baat heeft bij de nieuwe setting.

Call of Duty-games schroefde het speltempo en vereiste handelingssnelheid de afgelopen jaren dusdanig op dat het resultaat nogal intimiderend was, zeker voor nieuwe spelers. In WW2 worden vuurgevechten vaker besloten aan de hand van richtwerk en positionering. Het speltempo is bovendien iets teruggeschroefd, met minder focus op actie op korte afstanden.

Dat die focus meer op richtwerk en tactiek ligt en minder op andere snelle handelingen, maakt de game een stuk toegankelijker. Enkele nieuwe toevoegingen dragen daar ook bij. Het Pick 10-systeem uit voorgaande delen is vervangen met Divisions - zeg maar, een soort van spelersrollen met ieder met unieke eigenschappen. Dat biedt minder keuzemogelijkheden in het samenstellen van personages dan voorheen, maar het systeem is wél een stukje overzichtelijker.

De nieuwe modus ‘War’ is bovendien een hele fijne toevoeging. Niet het moorden, maar het samenwerken staat in War centraal. De zes-versus-zes-modus is een beetje vergelijkbaar met de structuur van potjes in de multplayergame Overwatch, waarbij een aantal opdrachten binnen een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd om te winnen.

Zo moeten teams een huis veroveren, luchtafweergeschut vernielen of een tank begeleiden. Helaas telt de game maar drie levels voor de modus, wat karig is en enkel met uitbreidingspakketten tegen betaling zal worden verholpen.

Dat karige aanbod aan levels doet denken dat de game niet volledig op War durft in te zetten, wat ergens wel te verklaren is, gezien WW2 alle klassieke Call of Duty-modi bevat. Die zullen zonder twijfel meer gespeeld worden dan War. In die modi zijn dan ook meer dan genoeg levels om uit te putten. Levels die bovendien ontzettend goed aanvoelen. De kleine compacte omgevingen uit voorgaande recente delen worden veel vaker afgewisseld met grote open ruimtes of lange straten. Dat maakt meer manieren van spelen mogelijk.

Zombies

Wie geen heil zit in de competitieve modi, kan terecht bij de Nazi Zombies-modus. In dat coöperatieve avontuur moeten vier spelers zoveel mogelijk ‘golven’ aan Zombies overleven. Het heeft een veel zwaardere en minder jolige toon dan de Zombies-modus in bijvoorbeeld Call of Duty: Infinite Warfare. De sfeer in het besneeuwde Duitse dorpje dat spelers aandoet is beklemmend, de Zombies ogen misselijkmakend en de omgeving is continu grauw.

De modus neemt zichzelf serieuzer en is ook wat enger, wat Nazi Zombies een heel andere feel geeft dan de Zombies-modi uit recentere Call of Duty-delen. De puzzels en andere geheimpjes in het level zijn naar het lijkt makkelijker te vinden, maar dat is in principe niet erg. Het vereiste samenspel en het steeds verder verkennen van de nazizombie-uitbraak in het dorpje is nog steeds zeer vermakelijk.

Bovendien zijn er nog altijd lastige geheimpjes die zich moeilijk laten verkennen. Waarschijnlijk zal enkel de Zombiespurist die moeite willen nemen. Nazi Zombies complementeert daarmee een al heel indrukwekkend pakket.

Conclusie

Call of Duty: WW2 zet bar weinig misstappen, al moet daarbij worden vermeld dat serverproblemen samenspel met vrienden vooralsnog moeilijk maken. Sledgehammer Games belooft verbetering, en dat is te hopen. Call of Duty: WW2 is een van de betere, meest veelzijdige delen in de reeks.

Indrukwekkend totaalpakket

Fantastische knal-actie

Multiplayer leent zich voor diverse speelstijlen

Audiovisueel imponerend, met name in 4K en HDR
Singleplayer wel erg bekende kost

Serverproblemen

