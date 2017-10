Review: Assassin's Creed Origins is ondanks bugs een ijzersterke game

Assassin's Creed Origins draait om de Egyptenaar Bayek. Hij is een van de laatste Medjay, beschermers van het oude Egypte. Nadat hij zijn zoon verliest, besluit hij zijn vijanden op te sporen en hen te vermoorden.

Om dat te bereiken moet Bayek heel Egypte doorreizen. De kleine steden uit de vorige spellen zijn dan ook ingeruild voor een gigantische en prachtig vormgegeven wereld waar eindeloos in rondgedwaald kan worden.

Rollenspel

Waar vorige delen vooral avonturengames waren, is Origins een echt actierollenspel. Nieuw is bijvoorbeeld een skill-tree, die onderverdeeld is in drie aftakkingen: de jager, de strijder en de ziener. Via dit systeem is het mogelijk om alle vaardigheden uit de oudere spellen te leren.

Voor de trouwe fans van Assassin's Creed zal de skill-tree een kleine omschakeling zijn, maar een zeer welkome. Voor het eerst krijg je meer controle over wie jouw personage nu eigenlijk is. Zo voorkomt Ubisoft dat Origins als een herhaling van vorige games voelt.

Een ander rollenspel-element is dat er ervaringspunten verzameld moeten worden om een niveau te stijgen. Alle missies in het spel krijgen een aanbevolen level met zich mee. Missies die boven het huidige niveau van Bayek liggen, zijn daardoor bijna niet te doen.

Om niveaus te stijgen moeten er echter wel missies gespeeld worden, waardoor het nagenoeg verplicht wordt om zijmissies te doen. Dat is niet erg, want Origins dwingt je op die manier om alles uit het spel te halen.

Dieren

In Origins zijn verder talloze dieren toegevoegd. Al vrij snel krijgt Bayek bijvoorbeeld een valk. Deze roofvogel kan doelwitten vinden en dieren opsporen om materialen te verzamelen voor je wapenuitrusting. Later in het spel wordt het mogelijk om dieren als panters, nijlpaarden en hyena’s te temmen en ze in te zetten tijdens gevechten.

Met name de toevoeging van de valk is welkom. Deze biedt een nieuwe manier om de game te spelen. Het is interessant om te ontdekken hoe de roofvogel kan worden ingezet. Zo is hij bijvoorbeeld ook te gebruiken om vijanden af te leiden.

Gevechten

De gevechten zijn eveneens volledig aangepast. Waar vroeger gevochten werd met een zwaard en een verborgen mes, zijn er nu veel verschillende wapens te verkrijgen. Ieder wapen heeft voor- en nadelen en wordt op een eigen manier gebruikt. Zo zorgt een speer voor meer schade, maar is het ook een traag wapen.

Tijdens de gevechten zelf is het bovendien steeds meer van belang om de juiste positie te kiezen, wat invloed heeft op hoeveel schade Bayek doet. Dat in tegenstelling tot eerdere spellen, waarbij aanvallen van tegenstanders vooral op het juiste moment geblokkeerd moesten worden. Het vechten is daardoor een stuk interessanter geworden, omdat er veel meer tactische opties zijn bijgekomen.

Creed

Grote afwezige in Origins is de 'Creed' - de gemeenschap van sluipmoordenaars - zelf. Het verhaal van Bayek vertelt hoe de groep is ontstaan en waar de eeuwigdurende oorlog tegen de tempeliers vandaan komt. In dit verhaal begint dat met een oudere orde: de 'Order of the Ancients'.

Hoewel de Creed zelf niet aanwezig is, is dit niet erg storend in het spel. Het verhaal van Bayek is voldoende om het spel interessant te houden.

Groot minpunt van Origins is dat het spel een aantal vervelende bugs bevat. Het gebeurt meer dan eens dat Bayek vastzit op een rots of een kist. Daarnaast wil het paard soms ineens blijven hangen. Dit soort kleine fouten halen spelers uit het spel, wat de beleving een stuk minder maakt.

De hoeveelheid bugs is pijnlijk, omdat eerdere spellen in de reeks hier ook mee kampten. Ontwikkelaar Ubisoft nam voor de ontwikkeling van Origins een jaar langer de tijd dan voor andere recente Assassin's Creed-games, maar dat bleek niet genoeg om de technische foutjes te bestrijden.

Conclusie

Assassin's Creed Origins is al met al een sterk deel in de reeks. Op de paar kleine bugs in het spel na, is er eigenlijk niets significants om aan te merken.

De oude en vertrouwde elementen uit Assassin's Creed zijn ook dit keer aanwezig. Daar bovenop zijn tal van nieuwe functies toegevoegd en is zelfs de kunstmatige intelligentie helemaal opnieuw gebouwd. Dat maakt dat het spel levendiger is, aangezien iedereen in de wereld een eigen leven leidt. Bovendien zijn de gevechten zelf een stuk interessanter geworden door de nieuwe toevoegingen.

Dat alles is neergezet in een gedetailleerde en gigantische open wereld waarin spelers eindeloos kunnen ronddwalen. Het is dan ook gemakkelijk om te zeggen dat dit een van de betere spellen uit de Assassin's Creed-reeks is.

Mooi vormgegeven wereld

Mooi vormgegeven wereld Deels nieuwe gameplay

Deels nieuwe gameplay Interessantere gevechten Zitten nog wat bugs in

BEOORDELING

Assassin's Creed is vanaf 27 oktober te verkrijgen op pc, Xbox One en PS4. Voor deze recensie werd de game gespeeld op de PS4.