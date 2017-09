Review: PES 2018 pakt oude minpunten niet aan

PES heeft het nooit van de licenties moeten hebben. Of van de flitsende menuschermen, de soundtrack of het commentaar. Nee, PES draait om de gameplay, die geweldige simulatie van ’s werelds belangrijkste bijzaak.

Na een mindere periode weet Konami de laatste jaren weer precies de vinger op de juiste plek te leggen. Met PES 2018 wordt die vinger niet verplaatst, maar nog net wat intenser op dat ene plekje geduwd.

Vernieuwd en toch vertrouwd

Vooral opvallend is hoe spelers hun lichaam gebruiken. Ze nemen de bal op meerdere manieren aan, maar schermen de bal ook meer af. Automatisch weliswaar, waardoor we bij een potje schouderduwen soms nog wel wat controle missen, maar het duurt niet lang voordat we dit ogenschijnlijk kleine ingrediënt ons eigen maken en in het spel verwerken.

Door het juiste tempo van de game en de duidelijke animaties is namelijk wel een inschatting te maken of jouw speler de worstelpartij gaat winnen. Een grote, sterke spits staat zijn mannetje tegen een verdediger, terwijl een vlugge vleugelspeler het niet zozeer moet hebben van het fysieke.

Waar we normaal rekening houden met wie er vrij staat en analytisch kijken wat verdere afspeelmogelijkheden zijn, houden we in PES 2018 ook rekening met dit fysieke gedeelte alsof het altijd al onderdeel was van het spelletje.

Bekende minpunten

Op andere vlakken weet PES 2018 nog geen potten te breken. De modi zijn weinig verfrissend en inhoudelijk is de Master League bijvoorbeeld al jaren onveranderd. Leuk voor de fans is dat ‘Random Selection Match’ terugkeert. Het is nu mogelijk om coöperatief online een balletje te trappen in teams van drie spelers, maar daarmee hebben we al het nieuwe onder de stadionlampen wel weer opgesomd.

Licenties zijn nog altijd een heikel punt. Hoewel het slechts cosmetisch is dat we met MD White of Man Red spelen in plaats van Real Madrid of Manchester United, boet de Master League toch wel wat mogelijkheden in door het complete ontbreken van de Duitse competitie.

Het commentaar is net als ieder jaar weer behoorlijk om te huilen en slingert van slaapverwekkend naar nodeloos energiek. De twee commentatoren ouwehoeren soms gerust door elkaar heen, of slaan de plank compleet mis met hun timing. Ook de menustructuur oogt weinig modern. Bekende minpunten die niet zijn verholpen.

Blunderende keepers

Daarnaast zijn opvallend genoeg nog enkele andere bekenden problemen niet verholpen. Opvallend, omdat deze wél direct impact hebben op de gameplay van PES. Keepers zien we af en toe wedstrijden beslissen met wereldse reddingen die ons letterlijk van de bank doen veren, maar net zo makkelijk een wedstrijd in negatieve zin beslissen met een grandioze mispeer.

Een bal die ze zo in de voeten van de tegenstander kaatsen, of een afstandsschot waar ze veel te laat op anticiperen. Voetbal is niet altijd mooi en in het veld maait iemand ook weleens naast de bal, maar waar het bij de veldspelers meestal realistisch oogt en bij het spelletje hoort, zoeken keepers bij vlagen de grens van frustratie op.

Ook scheidsrechters zijn nog altijd niet perfect in hun oordeel, al zijn zij nauwelijks frustrerend te noemen. De arbiter is eerder te coulant dan te streng. Met gestrekt been op de achilleshiel doorhalen? Hier, een gele kaart. Doorgebroken speler vloeren? Een vermaning is dan vaak al genoeg.

Conclusie

PES 2018 weet de al geweldige gameplay van vorig jaar nog net iets beter te maken. Dat is een prestatie op zich, maar PES heeft zwakkere punten die eigenlijk meer aandacht nodig hebben. Dat gezegd hebbende zijn het wel minpunten die PES al jaren met zich meesleept. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat de trouwe schare fans zich laat afschrikken, terwijl de geperfectioneerde gameplay reden genoeg is om ook dit jaar weer voor PES te kiezen.

Onovertroffen gameplay

Onovertroffen gameplay Extreem nauwkeurige besturing Scheids en keeper laten het soms afweten

Scheids en keeper laten het soms afweten Geen licenties van echte teams

Geen licenties van echte teams Slecht audiocommentaar

BEOORDELING

PES 2018 is nu verkrijgbaar op pc, Xbox One, PS4, Xbox 360 en PS3. Voor deze recensie werd de game gespeeld op een PS4 Pro.