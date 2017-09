Review: Note 8 is een S8 met nieuwe camera maar dezelfde problemen

Specificaties Scherm 6,3 inch Resolutie 1440 x 2960 pixels Chip Exynos 8895 Octa Werkgeheugen 6 GB Opslagruimte 64 GB Accu 3300 mAh Camera's (achter) 12MP, f/1.7 / f/2.4 Camera (voor) 8 MP, f/1.7 Afmetingen 162.5 x 74.8 x 8.6 mm Gewicht 195 gram Prijs 999 euro

Samsung heeft zijn Galaxy Note-reeks altijd gericht op een relatief klein publiek. Toen de eerste Note verscheen was het scherm ongelofelijk groot: 5,3 inch, nu een gemiddeld formaat. Veel mensen werden afgeschrikt door het formaat.

In latere generaties werden de Note-telefoons nog groter, en bleven ze zich bovendien onderscheiden door hun stylus. De Note 7 moest vorig jaar de terugkeer van de reeks naar Europa betekenen, maar door ontploffingsgevaar en een terugroepactie liep de merknaam juist grote schade op.

Met de Note 8 wil Samsung het debacle van vorig jaar doen vergeten. In de lente wist het bedrijf al te imponeren met zijn Galaxy S8 en S8+, elegante smartphones met een nagenoeg randloos en gebogen scherm. De Note 8 moet daar nog een schepje bovenop doen.

In eerste instantie lijkt de Note 8 zich weinig van de eerdere vlaggenschepen te onderscheiden: alleen het formaat is weliswaar een heel klein beetje groter (6,3 inch tegen de 6,2 inch van de S8+) en het ontwerp is iets hoekiger.

Verder gebruikt Samsung dezelfde materialen voor een prima afgewerkte behuizing, en is de Note 8 voorzien van een even prachtig AMOLED-scherm. Net als de S8 is de Note 8 waterdicht.

Aan de buitenkant zijn nog twee grotere verschillen op te merken: in de rechter onderhoek van de Note 8 zit de stylus, die met een bevredigende klik uit de behuizing kan worden getoverd. En aan de achterkant zit voor het eerst een dubbele camera.

Camera

Die camera is een van de belangrijkste verbeteringen in de Note 8. Het apparaat gebruikt dezelfde camerastrategie als onder meer de iPhone 7 Plus en OnePlus 5: twee verschillende lenzen voor verschillende zoomniveaus.

De Note 8 heeft twee sensoren van 12 megapixel, waarbij één van de twee 'normale' smartphonefoto's maakt, en de ander gebruikmaakt van een telefotolens. Net als bij andere telefoons met een dubbele camera is het mogelijk om de achtergrond in portretfoto's softwarematig te vervagen, een simulatie van het zogenoemde 'bokeh'-effect. Samsung noemt dit Live Focus.

Het goede nieuws is dat de camera's los van elkaar prima foto's maken in verschillende lichtomstandigheden; de Note 8 kan prima mee met de beste smartphonecamera's van de concurrentie. De camera met telefotolens is bovendien beter dan die van andere smartphonemakers en werkt meestal zonder dat er merkbaar meer ruis of kleurverstoring optreedt dan bij de normale lens.

Aan de Live Focus-functie mag Samsung nog wel wat sleutelen. Het focussen op één object en blurren van de rest van de foto gaat nog vaak mis. De functie is ook weinig flexibel: Samsung instrueert je om exact 1,2 meter van je onderwerp af te staan, en als je daar te veel van afwijkt mislukt de foto direct.

Stylus

De stylus, of S Pen zoals Samsung het pennetje zelf noemt, is net als in vorige modellen een goede toevoeging voor de liefhebber. Tekenen en notities maken werkt nauwkeurig en snel, maar in de dagelijkse praktijk maakte ik toch weinig gebruik van het pennetje.

De S Pen heeft een aantal handige functies, zoals de mogelijkheid om notities te maken op screenshots en deze vervolgens te delen, maar dat kan op andere telefoons ook prima met je vinger. Voor de smartphone-eigenaar die per se een stylus wil gebruiken kan de Note 8 uitkomst bieden, maar de gemiddelde gebruiker kan zonder.

Ontgrendeling

Helaas kampt de Note 8 met een aantal van dezelfde problemen die de S8 eerder plaagden. Op dat toestel zat de vingerafdrukscanner al op een moeilijk bereikbare plek: aan de achterkant van het apparaat, naast de cameralens. Op de Note 8 is dit probleem door het grotere formaat alleen maar erger geworden, en is de vingerscanner alleen bereikbaar met onmenselijk lange vingers of door je greep aan te passen.

Een makkelijker biometrisch alternatief is gezichtsherkenning via de selfiecamera, maar dit werkt slecht in het donker. Als brildrager werkt het bovendien niet of nauwelijks als je je bril even hebt afgezet. Hobbyisten hebben ook al aangetoond dat de gezichtsherkenning valt te neppen met een uitgeprinte profielfoto van Facebook. Erg veilig is het dus ook niet.

Dan resteert nog de ontgrendeling met irisscan. Die werkt nauwkeurig en (voor zover bekend) veilig, maar je moet je telefoon wel exact juist voor je gezicht houden om dit proces te laten slagen. Vaak is intypen van een pincode sneller. Al met al is het ontgrendelen van de Note 8 vaak frustrerend. Voor een functie die je tientallen keren per dag gebruikt is dat een groot probleem.

Software

De software van de Note 8 is grotendeels gelijk aan die van de Galaxy S8. (Op het toestel draait helaas nog niet op de nieuwste Android-versie Oreo. Het is onduidelijk wanneer deze update zal verschijnen.)

De prestaties van de Note 8 zijn uitstekend, zoals je mag verwachten van een telefoon in deze prijsklasse. De telefoon heeft net als de S8 een Snapdragon 835-chip, maar met meer werkgeheugen. Tijdens een testweek traden er nooit haperingen of andere prestatieproblemen op.

Wel was de accuduur wisselend. Ondanks de grootte van de telefoon en de accu (3.300 mAh) haalde ik niet altijd het eind van de dag. Mogelijk valt dit nog te optimaliseren met software-updates.

Op de Note 8 is het voor het eerst direct mogelijk om stemassistent Bixby te gebruiken, al werkt dit alleen nog in het Engels. Bixby is soms handig, maar de assistent heeft duidelijk nog wat te leren van volwassenere collega's als de Google Assistent en Apples Siri.

Zo wordt de stemherkenning van Bixby vaak per ongeluk geactiveerd als je naar muziek luistert of een film kijkt. De telefoon lijkt te gevoelig te zijn afgesteld, waardoor hij vaak denkt dat iemand 'ok Bixby' zegt.

Verder is het mogelijk om met Bixby apps van derden te besturen. Je kan bijvoorbeeld zeggen: "Ok Bixby, open WhatsApp and say hello to Jack." Dit proces duurt echter vrij lang en vaak moet je alsnog handmatig contacten opzoeken of berichten goedkeuren. Bixby is bijna nooit sneller dan even tappen en typen.

Conclusie

De Note 8 is een goede telefoon, maar het is onduidelijk waarom je er 999 euro aan zou uitgeven. De S8+ is verkrijgbaar voor honderden euro's minder, en is nagenoeg even groot. De meerprijs van de Note 8 betaal je vooral voor de dubbele camera en de stylus.

Er zullen ongetwijfeld consumenten zijn die dat de moeite waard vinden, maar de meeste mensen kunnen beter bij de S-reeks blijven.

Hopelijk lost Samsung volgend jaar zijn problemen met biometrische ontgrendeling op, want ondanks de vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning én irisscanner is dit een enorme frustratie. Er liggen bovendien kapers op de kust: met Face ID belooft Apple in de iPhone X een vorm van gezichtsherkenning aan te bieden die wél altijd veilig en betrouwbaar werkt. Voor Samsung is er werk aan de winkel om bij te blijven.

Mooi toestel

Mooi toestel Geweldig scherm

Geweldig scherm Uitstekende prestaties Problemen met ontgrendeling

Problemen met ontgrendeling Erg prijzig

