Review: Destiny 2 doet vrijwel alles beter dan eerste deel

De eerste Destiny combineerde knalactie, intensief samenspel en het bij elkaar sprokkelen van betere uitrusting tot een bijna onvermijdelijke verslaving.

Anderzijds ergerden veel spelers zich aan de kleine hoeveelheid content en hoe die content steeds hergebruikt werd. Zij moesten wachten op nieuwe downloadbare uitbreidingen voor het spel, waarvoor nogmaals de portemonnee moest worden getrokken. Dat zal bij Destiny 2 waarschijnlijk niet veel anders zijn.

Ook vijanden, wapens en items uit het eerste deel keren terug. Dat is wel degelijk jammer: weer die grote spinnenrobot, weer geen unieke ‘eindbazen’ en weer drie gelijkende subklassen voor je personage. Er zijn wel enkele vijanden toegevoegd, maar verwacht geen grote aanpassingen in de kunstmatige intelligentie of in hoe vijandelijke rassen zich onderscheiden.

Beter verhaal

Toch is die erfenis geen al te grote doorn in het oog. Dat komt omdat Destiny 2 vrijwel alles beter doet. Het originele Destiny bood een interessante spelwereld om samen met twee andere spelers in rond te dolen, maar het hoe, wat of waarom was te vaak te onduidelijk. Het spel vuurde ontzettend veel jargon op spelers af, maar voor de betekenis daarvan moest je kijken op een website.

In Destiny 2 is de verhalende opzet glashelder. Er is een duidelijke vijand die duidelijke redenen heeft om de aarde aan te vallen. Nu de mensheid met de rug tegen de muur staat, is het aan de Guardians (waarvan je als speler onderdeel uitmaakt) om in te grijpen. Destiny 2-ontwikkelaar Bungie probeert het vooral niet ingewikkelder te maken, wat tot weinig verwarring, maar ook tot weinig verrassingen leidt.

Kippenvelgame

Alles wordt met mooie tussenfilmpjes aan elkaar geregen. Al met al levert dat een verhaallijn op die je vloeiend van missie naar missie loodst. En of je die missies nu in je eentje doorloopt of met twee anderen, ze zijn dankzij inhoudelijke afwisseling bijna allemaal beter dan de missies uit deel één. Er zijn uitzonderingen, want soms dwingen missies je om simpelweg vijanden neer te blijven knallen, golf na golf.

De omgevingen waarin die schietgevechten plaatsvinden, zijn dan de enige trekpleister. Het loont wel om daar af en toe bij stil te staan, ook in letterlijke zin. De levels van Destiny 2 zijn met zoveel zorg gemaakt. Let eens op de subtiele effecten tijdens regenval, de weergaloze belichting en hoge contrasten. Destiny 2 is bij vlagen echt een kippenvelgame, zeker op de momenten dat de bombastische muziek zijn intrede doet.

Meer te doen

Wanneer je het einde van het verhaal van Destiny 2 bereikt, ben je ongeveer tien tot twaalf uur verder. Als je het aan de gemiddelde Destiny-speler vraagt, begint dan de echte game pas. Ook Destiny 2 vervalt na de verhalende missies snel in het zogeheten ‘grinden’, het herhaaldelijk opnieuw doorspelen van content. Dit om betere uitrusting te verzamelen. Gelukkig zijn de planeten die je in Destiny 2 bezoekt daadwerkelijk leuk om te verkennen, zowel te voet als met een voertuig.

Het zijn met name de losse Adventures, missies die bij vlagen vergelijkbaar zijn met verhalende missies uit de eerste game, die de houdbaarheid goed doen. Adventures zijn er afdoende, zijn met zorg samengesteld en brengen je soms naar nieuwe gebieden op de vier planeten. De planeten tellen bovendien geheime gebieden met kistjes aan uitrusting en nog wat andere kleine verrassingen die in de spelwerelden van de eerste Destiny enorm ontbraken.

Destiny 2 heeft zo veel meer vlees dan verwacht, wat voor een game die leunt op recyclen en toevoegen van content een noemenswaardige prestatie is. Je kunt zo wel een uur of veertig zoet zijn met unieke bezigheden, voordat je bent aangewezen op de competitieve multiplayer van het spel.

Competitieve modus

De Crucible, de naam van de competitieve spelomgeving, is nu opgesplitst in een Casual-modus, die leunt op luchtige potjes, en een Competitive-modus, waarin tactiek en samenspel de boventoon voert. In beide komt de nieuwe opzet, vier tegen vier spelers in plaats van zes tegen zes, erg goed uit de verf. Dat is met name zichtbaar in de bombplant-modus, waarbij je een bom in de vijandige basis moet plaatsen.

Eén nadeel: wie competitieve games gewend is, ergert zich gegarandeerd aan de beeldverversing van dertig frames per seconde. Wie er minder bekend mee is of zelfs weinig heeft met het competitieve gedeelte, kan dit gelukkig prima negeren. Doe wat je wilt, is het devies van Destiny 2. De Strikes-playlist, een playlist met zes coöperatieve missies, is bijvoorbeeld een prima alternatief voor wie niet tegen anderen wil spelen.

Deze Strikes zijn ook meer dan slechts aaneenrijging van vijanden die op je afstormen. Als je ze een paar keer hebt gedaan, verliezen ze wel wat van hun charme. Maar dat is inherent aan de formule van Destiny.

Conclusie

Ook in Destiny 2 ga je het punt bereiken waarbij alles draait om het herhalen van content, maar dat punt is veel verder naar achteren geschoven. De game doet niet veel anders dan het eerste deel, maar doet het vooral beter.

Prachtige spelwereld

Prachtige spelwereld Leuke missies

Leuke missies Meer te doen

Meer te doen Sterke knalactie Veel hergebruikt uit eerste deel

BEOORDELING

Destiny 2 is verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One en komt op 24 oktober voor pc uit.