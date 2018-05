Eerste indruk: Grote Galaxy Note 7 met gebogen scherm

Het nieuwe toestel, dat begin september verschijnt voor 849 euro, houdt vast aan de kernwaarden van de Note-reeks: goede specificaties, een groot scherm en een meegeleverde stylus.

Dit jaar heeft de Note voor het eerst een scherm dat aan de randen gebogen is, net als de Galaxy S7 Edge. De buiging lijkt wel wat beperkter dan op dat toestel, waardoor het ontwerp als geheel wat minder in het oog springt.

Bekijk de eerste beelden van de Galaxy Note 7:

De bouwkwaliteit is uitstekend, met mooi afgewerkt metaal in de randen en glas aan de achterkant dat eveneens licht is gebogen. Ondanks het formaat ligt het toestel lekker in de hand en door de buiging in het scherm lijkt het toestel wat minder groot; hij is bijna exact zo groot als de recente OnePlus 3, die een kleiner scherm van 5,5 inch heeft.

Net als de S7 is de Note 7 waterdicht. Er zit geen klepje over de USB C- en koptelefoonpoort. Daar kan gewoon water in lopen, zonder dat dit voor schade zorgt.

Boven het scherm zit niet alleen een camera, maar ook een speciale irisscanner. Deze kan de gebruiker van het toestel vrij snel identificeren. Wel moet dan eerst op een knop worden gedrukt en moet het vergrendelscherm worden weggeswipet.

Dat maakt het gebruik van de irisscanner minder vlug dan de vingerafdrukscanner in de thuisknop, al kan hij wel uitkomst bieden als je bijvoorbeeld natte handen hebt en de vingerafdrukscanner dus niet werkt. In eerste tests was de irisscanner nauwkeurig, ook met een bril op.

S Pen

De stylus zit ditmaal verstopt in de rechter onderhoek van de smartphone. Door op het uiteinde van het pennetje te drukken komt hij met een stevige klik uit het toestel.

Dit pennetje, door Samsung de S Pen genoemd, is de voornaamste eigenschap die de Note 7 onderscheidt van de S7 Edge. Niet iedereen zal behoefte hebben aan een stylus, maar wie liever notities uitschrijft in plaats van intypt kan baat hebben bij de S Pen.

Het pennetje heeft in de Note 7 verschillende nieuwe functies gekregen. Zo is het mogelijk om teksten te vergroten met een druk op de knop aan de zijkant van de stylus. Ook kan een app worden geminimaliseerd en weer worden opgeroepen door er met de punt van het pennetje boven te zweven.

Dat zijn aardige functies, maar het valt te betwijfelen hoe vaak mensen ze zullen gebruiken. Belangrijkst is dat je met de S Pen snel een notitie of een tekening kan maken.

Dat kan volgens Samsung nu een stuk nauwkeuriger, omdat de S Pen een kleinere punt heeft gekregen en meer verschillende drukniveaus kan meten. Ik merkte tijdens een eerste test niet direct het verschil, maar de pen werkt wel nauwkeurig.

Voor het eerst kan de S Pen ook worden gebruikt als het scherm van de Note uit staat. Als de stylus uit de smartphone wordt gehaald terwijl de telefoon niet actief is, wordt de notitie-app geopend, al blijft het scherm grotendeels zwart.

Dan kun je bijvoorbeeld snel een boodschappenlijstje of een reminder op het scherm schrijven, zonder de telefoon te ontgrendelen. Notities blijven op het vergrendelscherm staan totdat ze worden opgeslagen of verwijderd.

Camera

De Galaxy Note 7 heeft dezelfde camera als de S7. Die is nog altijd erg indrukwekkend en er zijn weinig concurrenten die het niveau van deze camera kunnen evenaren.

Ook op andere vlakken lijkt de Note 7 erg op zijn kleinere broer. De chip is hetzelfde, evenals het werkgeheugen (4 GB) en het besturingssysteem (Android 6.0.1). De accu is met een capaciteit van 3.500 mAh iets groter, maar het grotere scherm zal ook meer energie verbruiken.

Er is standaard twee keer zo veel opslagruimte (64 GB). Dat kan met een MicroSD-kaart nog worden uitgebreid.

Voorlopige conclusie

De Galaxy Note 7 zal de S7 en S7 Edge vermoedelijk niet verdringen uit de smartphone-hitlijsten. Daarvoor is de prijs van 849 euro te hoog en het scherm te groot.

Maar mensen die op zoek zijn naar een grote smartphone en die behoefte hebben aan een stylus, kunnen bij de nieuwste telg in de Note-reeks weer prima terecht. Samsung heeft de phablet niet alleen genormaliseerd, maar lijkt hem ook weer verder te hebben geperfectioneerd.