Vergelijking: Nieuwe e-readers Kindle Paperwhite en Kobo Glo HD

Sinds Sony geen e-readers meer maakt, zijn er nog twee grote spelers over op de markt: Amazon met zijn Kindles en Kobo, dat in Nederland een samenwerking is gestart met Bol.com.

Beide bedrijven hadden al e-readers op de markt met hd-schermen, met prijzen van rond de 200 euro. Nu is de betere schermkwaliteit doorgedruppeld naar goedkopere modellen: de nieuwe versie van de Kindle Paperwhite kost ongeveer 140 euro (inclusief verzending) en de Kobo Glo HD kost 129 euro.

Bekijk de videoreview:

Scherm en uiterlijk

De eerdere Kindle Paperwhite en Kobo Glo hadden beide een 6 inch-scherm van 1024 bij 768 pixels, goed voor 213 pixels per inch. Dat is in de nieuwe versies opgeschroefd naar 1448 bij 1072, ofwel 300 pixels per inch.

Het verschil is van dichtbij goed zichtbaar, maar op normale leesafstand zijn de nieuwe schermen een kleine verbetering. De hogere resolutie oogt iets rustiger, maar voor mensen met een e-reader uit de vorige generatie is er geen reden om direct te upgraden.

Beide e-readers hebben een ingebouwde verlichting. De Kobo Glo HD haalt een iets hogere helderheid, maar het verschil is klein en in de praktijk voelde ik nooit de noodzaak om de verlichting zo hoog op te schroeven. Bij veel zonlicht is het scherm van e-papier ook zonder verlichting goed afleesbaar, en in het donker is de maximale helderheid van beide apparaten te veel van het goede.

Ook met de verlichting aan gaat de accu van beide apparaten lang genoeg mee om minstens twee boeken te lezen. Na het lezen van één boek leek de Kobo Glo HD een groter accupercentage over te houden dan de Kindle Paperwhite, maar het verschil was niet groot.

De behuizing van de Paperwhite is gemaakt van mat kunststof dat aan de zijkant prettig is afgerond, zodat het fijn aanvoelt om de e-reader vast te houden. De Kobo Glo HD is wat hoekiger en voelt daardoor minder fijn in de hand, maar heeft wel handige putjes in de achterkant die zorgen voor extra grip.

Software

De verschillen tussen de twee merken uiten zich vooral in de software. En het gaat daarbij niet alleen om de menu's en lettertypes; zowel Kobo als Amazon bieden een heel eigen ecosysteem aan, waardoor de keuze voor een e-reader in feite ook de keuze voor één boekenwinkel is.

Dat is bij Kobo iets minder het geval: het apparaat ondersteunt de gangbare epub-standaard, waardoor je boeken kunt lezen die je in andere e-bookwinkels hebt gekocht. Ook is het mogelijk om boeken die je hebt gekocht in de Kobo Store of op Bol.com te exporteren naar andere e-readers of lees-apps.

Amazon staat dit allemaal niet toe. Bestanden in het gangbare epub-formaat zijn niet bruikbaar op de Kindle en moeten eerst worden omgezet, bijvoorbeeld naar het eigen mobi-formaat. Boeken die je in de Kindle Store koopt, kunnen alleen worden gelezen op Amazons eigen e-readers en in de Kindle-app voor tablets, smartphones en het web.

Lettertypes

In ruil voor dat gesloten systeem krijg je wel software die iets mooier is en vloeiender werkt dan de tegenhanger van Kobo. Samen met de nieuwe Paperwhite introduceert Amazon bijvoorbeeld zijn eigen lettertype Bookerly, dat speciaal is gemaakt voor digitaal lezen.

Veel mensen zal het wellicht niet veel uitmaken in welk lettertype ze precies lezen, maar voor de echte typografienerds is het moderne serif-lettertype een waar genot.

Daarnaast kan Kindle nu woorden afbreken om regels mooier te laten uitlijnen, en kunnen hoofdstukken beginnen met een uitvergrote initiaal, zoals vaak in papieren boeken wordt gedaan. Het zijn kleine - en voor veel mensen waarschijnlijk onbelangrijke - details die de e-reader net iets veelzijdiger maken.

Overigens valt de keuze aan lettertypes op de Kobo Glo HD niet tegen, en heeft deze e-reader uitgebreidere leesstatistieken. Het is bijvoorbeeld handig om in één oogopslag in grafiekvorm te zien hoe lang de hoofdstukken van een boek zijn. Ook kan een scherm worden opgeroepen waarin precies te zien is hoeveel tijd je hebt doorgebracht in al je boeken.

Goodreads

De software van de Kindle is doorgaans iets overzichtelijker, en ook het gebruik van de boekenwinkel is op het Amazon-apparaat iets fijner dan op de Kobo, maar de verschillen zijn klein. Over het algemeen komt het Amazon-ecosysteem iets completer over. Zo is het erg gemakkelijk om documenten naar de e-reader te e-mailen, en kun je gemakkelijk boeken delen met gezinsleden die ook een Amazon-account hebben.

Bovendien is Amazon eigenaar van Goodreads, een speciaal sociaal netwerk voor boekenfans. Wie lid is van Goodreads kan direct via de e-reader zijn status updaten en beoordelingen delen.

Kobo probeert van lezen een spel te maken door 'prijzen' uit te loven als bepaalde doelen worden gehaald. Zo heeft elk systeem zijn eigen functies, maar is de kern hetzelfde: zonder afleiding boeken lezen op een scherm dat fijner is voor de ogen dan de lcd-schermen uit tablets en smartphones.

Nadeel van de Kobo Glo HD is dat hij iets langzamer reageert op aanrakingen. Bij het omslaan van bladzijdes duurt het ongeveer een halve seconde voordat de volgende pagina verschijnt, wat net het ritme uit het lezen kan halen. Na een tijdje met de e-reader wende ik hieraan en drukte ik iets voor het eind van de pagina al op het scherm om de bladzijde om te slaan.

Conclusie

De nieuwe Kindle Paperwhite en Kobo Glo HD zijn allebei prima e-readers. Ze bieden voor een redelijke prijs goede hardware, en ondanks de verschillen in de software zijn ze allebei prettig in het gebruik.

De Kindle Paperwhite is als totaalpakket iets beter, door het uitgebreidere ecosysteem, de sociale functies en nieuwe typografie. De Kobo Glo HD is echter een prima alternatief voor mensen die niet in de gesloten tuin van Amazon terecht willen komen.

Eindoordeel Kindle Paperwhite (2015): 4,5 ster

Eindoordeel Kobo Glo HD: 4 sterren